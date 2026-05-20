ETV Bharat / sports

કાર્લોસ અલ્કારાઝે ફ્રેન્ચ ઓપન બાદ વિમ્બલ્ડનમાંથી પણ બહાર, સોશિયલ મીડિયા પર આપી માહિતી

ફ્રેન્ચ ઓપનમાંથી ખસી ગયા બાદ સ્પેનિશ ટેનિસ સ્ટાર કાર્લોસ અલ્કારાઝે વિમ્બલ્ડનમાંથી ખસી ગયા છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પોતાના ચાહકો સાથે આ સમાચાર શેર કર્યા.

File Photo: Carlos Alcaraz
File Photo: Carlos Alcaraz (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 20, 2026 at 3:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CARLOS ALCARAZ: બે વખતના વિમ્બલ્ડન ચેમ્પિયન કાર્લોસ અલ્કારાઝે 19 મેના રોજ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા એક મોટી જાહેરાત કરી હતી. સ્પેનિશ સ્ટારે ખુલાસો કર્યો હતો કે, તે કાંડાની ઇજાને કારણે આવતા મહિને યોજાનારી આગામી વિમ્બલ્ડન ટૂર્નામેન્ટમાંથી ખસી ગયો છે. ગયા મહિને બાર્સેલોના ઓપન દરમિયાન અલ્કારાઝને જમણા કાંડામાં ઈજા થઈ હતી. તે આ અઠવાડિયાના અંતમાં શરૂ થનારી ફ્રેન્ચ ઓપનમાંથી પણ ખસી ગયો હતો. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, કાર્લોસે ટેનિસની દુનિયામાં અનેક મોટા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે.

અલ્કારાઝે સોશિયલ મીડિયા પર શું લખ્યું?

અલ્કારાઝે તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર લખ્યું કે તેની રિકવરી સારી રીતે આગળ વધી રહી છે અને તે ઘણો સારો અનુભવ કરી રહ્યો છે, પરંતુ કમનસીબે, તે હજુ રમવા માટે તૈયાર નથી. વિમ્બલ્ડન પહેલા યોજાનારી વોર્મ-અપ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવા માટે અસમર્થતા અંગે - ખાસ કરીને લંડનના ક્વીન્સ ક્લબ ખાતેની ઇવેન્ટમાં સ્પેનિશ ખેલાડીએ કહ્યું કે આ બંને ટુર્નામેન્ટ તેના માટે ખૂબ જ ખાસ છે, અને તે આવનારા દિવસોમાં તેની ખૂબ જ ખોટ ખાશે.

ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન જીતીને અલ્કારાઝે 2026 ની શરૂઆત કરી

અલકારાઝે 2026 ની શરૂઆત ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન જીતીને કરી. તે ટેનિસની દુનિયાનો સૌથી યુવા ખેલાડી બન્યો જેણે ચારેય મુખ્ય ખિતાબ જીત્યા. અલ્કારાઝે 2023 અને 2024 માં સતત બે વાર ગ્રાસ-કોર્ટ ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીત્યું હતું. તેણે બંને ફાઇનલમાં નોવાક જોકોવિચને હરાવ્યો હતો. ગયા વર્ષે, તેને ફાઇનલમાં જેનિક સિનરના હાથે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

કાર્લોસ અલ્કારાઝે 7 ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીત્યા છે

હાલમાં વિશ્વના સૌથી તેજસ્વી ટેનિસ ખેલાડીઓમાંના એક, કાર્લોસ અલ્કારાઝે અત્યાર સુધી 7 ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીત્યા છે. 2026 ની શરૂઆતમાં, તેણે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન જીત્યું હતું. આ પહેલા, 2024 અને 2025 માં, તેણે ફ્રેન્ચ ઓપન ટાઇટલ જીત્યું હતું. તેણે 2023 અને 2024 માં વિમ્બલ્ડનનો ખિતાબ જીત્યો હતો. દરમિયાન, 2022 અને 2025 માં, કાર્લોસ અલ્કારાઝે યુએસ ઓપનનો ખિતાબ મેળવ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

  1. BAN VS PAK 2nd TEST: બીજી ટેસ્ટમાં પાકિસ્તાની શર્મનાક હાર, બાંગ્લાદેશે 78 રનથી હરાવ્યું
  2. આજે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સનો મુકાબલો મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે, ઇડન ગાર્ડન્સમાં થશે ટક્કર

TAGGED:

CARLOS ALCARAZ
WIMBLEDON
CARLOS ALCARAZ INJURY UPDATE
TENNIS
CARLOS ALCARAZ

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.