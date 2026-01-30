ETV Bharat / sports

કાર્લોસ અલ્કારાઝ પહેલીવાર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનની ફાઇનલમાં, જર્મનીના એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવને હરાવ્યો

કાર્લોસ અલ્કારાઝે પાંચ સેટની રોમાંચક મેચ જીતીને પ્રથમ વખત ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનની ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.

કાર્લોસ અલ્કારાઝ
કાર્લોસ અલ્કારાઝ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 30, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ALCARAZ VS ZVEREV AO 2026: સ્પેનના કાર્લોસ અલ્કારાઝે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સેમિફાઇનલમાં પાંચ સેટની મેચમાં જર્મનીના એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવને હરાવ્યો. આ સાથે જ અલ્કારાઝ તેની પહેલીવાર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ફાઇનલમાં પહોંચ્યો, તેણે મેચ 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 થી જીતી. બંને ખેલાડીઓએ મેચમાં પોતાનું સર્વસ્વ આપ્યું.

કાર્લોસ અલ્કારાઝે પ્રથમ સેટમાં જોરદાર વાપસી કરી

કાર્લોસ અલ્કારાઝે સેમિફાઇનલ મેચની શરૂઆત સ્ટાઇલિશ રીતે કરી. એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવે પહેલી બે ગેમ જીતીને સ્પેનિશ ખેલાડી અલ્કારાઝ પર દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, બ્રેક પછી, સ્પેનિશ ખેલાડીએ જોરદાર વાપસી કરી અને સેટ 6-4થી જીતી લીધો. બીજો સેટ પણ ખૂબ જ રોમાંચક હતો. તે લગભગ દોઢ કલાક સુધી ચાલ્યો. અલ્કારાઝ અને ઝ્વેરેવ વચ્ચે ખૂબ જ કઠિન મુકાબલો હતો. અહીં પણ, ઝ્વેરેવે થોડા સમય માટે લીડ જાળવી રાખી.

બીજા સેટમાં બે ખેલાડીઓ વચ્ચે ટક્કર જોવા મળી

બીજા સેટમાં ડ્રિંક્સ બ્રેક સમયે ઝ્વેરેવ 5-2થી આગળ હતો. જોકે, બ્રેક પછી, અલ્કારાઝે જોરદાર વાપસી કરી. તેણે પહેલો સેટ 5-5થી બરાબર કર્યો. ત્યારબાદ રમત લાંબા સમય સુધી ચાલી, 6-6થી ડ્રાયમાં સમાપ્ત થઈ. ત્યાંથી, અલ્કારાઝે થોડો સમય સંઘર્ષ કર્યો, જ્યારે ઝ્વેરેવે પણ જોરદાર પડકાર ઉભો કર્યો. પરંતુ અંતે, અલ્કારાઝે સેટ 7-6થી જીતી લીધો અને બીજો સેટ પોતાના નામે કર્યો.

ત્રીજો સેટ કંઈક આ રીતે થયો

ત્રીજા સેટમાં, અલ્કારાઝે શરૂઆતથી જ પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું. જોકે, ઝ્વેરેવે હાર માનવાનો ઇનકાર કર્યો, અંત સુધી પોતાનો વિજય ચાલુ રાખ્યો. એક સમયે, સ્કોર 4-4 પર બરાબર થઈ ગયો. ત્યારબાદ અલ્કારાઝે એક ગેમ જીતીને 5-4 ની બરાબરી કરી. ભારે ગરમીને કારણે, અલ્કારાઝે મેડિકલ બ્રેક લીધો, અને રમત થોડા સમય માટે રોકાઈ ગઈ. ત્યારબાદ અલ્કારાઝે ઈજા સાથે સંઘર્ષ કરતા દેખાયા. ઝ્વેરેવે આ ઈજાનો લાભ ઉઠાવ્યો અને સેટ 7-6 થી જીત્યો.

ચોથો અને પાંચમો સેટ રોમાંચક હતો

ચોથા સેટમાં, અલ્કારાઝે થાકેલા દેખાતા હતા, જેનો લાભ ઝ્વેરેવે લીધો. તેણે આ સેટ 7-6 થી જીત્યો. ત્યારબાદ મેચ અંતિમ સેટમાં ગઈ. આ સેટમાં પણ બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે ગાઢ સ્પર્ધા જોવા મળી. એક સમયે ઝ્વેરેવ 2-4 થી આગળ હતો. ત્યારબાદ અલ્કારાઝે પુનરાગમન કર્યું, ત્રણ ગેમ જીતીને સેટ 7-5 થી પોતાના નામે કર્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. જૂનાગઢની દીકરીએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ત્રિરંગો લહેરાવ્યો, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં અંડર-14 ટાઇટલ જીતી રચ્યો ઇતિહાસ
  2. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની અંતિમ T20 મેચ પહેલા, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ શ્રી પદ્મનાભસ્વામીના શરણે પહોંચી

TAGGED:

CARLOS ALCARAZ
ALCARAZ VS ZVEREV AO 2026
AUSTRALIAN OPEN 2026
ZVEREV ALCARAZ AUSTRALIAN OPEN
AUSTRALIAN OPEN 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.