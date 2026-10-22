કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે જીતનો શ્રેય કયા ખેલાડીને આપ્યો? જાણો સંજુ અને અભિષેક વિશે શું કહ્યું
ભારતે પ્રથમ T20I માં ન્યૂઝીલેન્ડને ચાર વિકેટથી હરાવ્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું. ચાલો જાણીએ તેણે શું કહ્યું.
Published : October 22, 2026 at 6:42 PM IST
ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ T20I મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 4 વિકેટથી હરાવ્યું. આ જીત બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશન સેરેમની દરમિયાન એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું. કેપ્ટન ઐયરે પોતે આ મેચમાં શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી. ટીમ ઈન્ડિયાની જીતમાં તેમણે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. ન્યૂઝીલેન્ડને તેમના જ આંગણામાં હરાવ્યા બાદ ઐયરે શું કહ્યું? ઐયરે આ જીત માટે ટીમ ઈન્ડિયાના કયા ખેલાડીઓને શ્રેય આપ્યો? તેમણે તેમની વાતચીત દરમિયાન કયા ખેલાડીઓની પ્રશંસા કરી? ચાલો આ વિશે વિગતવાર વાત કરીએ.
શ્રેયસ ઐયરે આ મેચમાં શાનદાર બેટિંગ કરી, તિલક અને ઈશાનને આઉટ કર્યા. આ પછી, અક્ષર પણ તેને છોડીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો, પરંતુ તેણે હાર ન માની અને નમન ધીર સાથે મળીને મેચને જીવંત બનાવી. ઐયરે 28 બોલનો સામનો કર્યો અને 42 રન બનાવ્યા, જેમાં એક ચોગ્ગો અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા.
🔴NAMAN DHIR FIXED THE MISSING PIECE IN INDIAN TEAM - SHREYAS IYER 🤯 Iyer said🎙️: Our opening has been strong, but the middle-order finishing needed a boost. Naman Dhir's arrival has strengthened that department with his batting and bowling abilities. Shreyas Iyer called his calm and composed batting “magnificent.” 👏🏏— Sam (@cricsam02) October 22, 2026
શ્રેયસ ઐયરે જીત પછી મોટું નિવેદન આપ્યું
શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું, "કદાચ આપણે હવે જેટ લેગ ભૂલી જવું જોઈએ. જ્યારે અમે બોલિંગ શરૂ કરી, ત્યારે મને લાગ્યું કે તે થોડી ધીમી રમતી હતી. બોલ થોડો અટકી રહ્યો હતો, અને અમે જે હાર્ડ લેન્થને હિટ કરવી જોઈતી હતી તેનાથી થોડો આગળ બોલિંગ કરી. પરંતુ જેમ જેમ રમત આગળ વધતી ગઈ, તેમ તેમ અમે ઝાકળ આવતા જોયું અને વિકેટ સપાટ થઈ રહી હતી, બોલ બેટ પર સારી રીતે આવી રહ્યો હતો. આ રીતે તેઓએ ગતિ મેળવી અને 220 સુધી પહોંચી ગયા."
4️⃣2️⃣* Runs 1️⃣5️⃣ Balls 2️⃣8️⃣0️⃣ Strike Rate 5️⃣ Fours & 2️⃣ Sixes How good was that match-winning finish from Naman Dhir? 👇 Scorecard ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/4PgLm8Rbim— BCCI (@BCCI) October 22, 2026
ઐયરે સંજુ અને અભિષેકની પ્રશંસા કરી
ઐયરે આગળ કહ્યું, "તેમના પ્રયત્નો માટે તેમને અભિનંદન, પરંતુ દેખીતી રીતે અમને તે પ્રકારની શરૂઆતની જરૂર હતી, ખાસ કરીને જ્યારે તમે 220 રનનો પીછો કરી રહ્યા હોવ. છ ઓવરમાં 80-85 સુધી પહોંચવું એ એક શાનદાર શરૂઆત છે. તેઓ (અભિષેક અને સેમસન) હવે ખૂબ અનુભવી છે. તેમને તેમનું કામ કેવી રીતે કરવું તે કહેવાની જરૂર નથી." તેઓ બરાબર જાણે છે કે તેઓ શું કરી રહ્યા છે અને એકવાર તેઓ આગળ વધવા લાગે છે, તે ફક્ત તે ગતિ વિશે છે જે તેઓ આગળ ધપાવે છે અને આજે તેનું એક ઉદાહરણ છે.
ઐયરે નમન ધીર વિશે શું કહ્યું
શ્રેયસે કહ્યું, "દર વખતે એવું બનતું નથી, પરંતુ એકવાર તે ક્લિક કરે છે, ત્યારે તમે તેને અમારા માટે રમત સેટ કરે છે, અને બાકીના લોકો ફક્ત અંદર આવીને રમતને સ્થિર કરે છે અને ખાતરી કરે છે કે અમે રમત પૂર્ણ કરીએ છીએ. તે (નમન ધીર) આપણને ઘણા બધા વિકલ્પો આપે છે, ખાસ કરીને ડાબા હાથના બેટ્સમેન અથવા તો જમણા હાથના બેટ્સમેન માટે, ખાસ કરીને આ મેદાન પર. અંદર આવીને તે બે કે ત્રણ મહત્વપૂર્ણ ઓવર બોલિંગ ખરેખર ગતિ બદલી શકે છે, અને મને વ્યક્તિગત રીતે લાગે છે કે આજે તેણે જે શાંત અને સંયમિત સ્વભાવ દર્શાવ્યો તે તેને બેટિંગ કરતા જોવો ખરેખર શાનદાર હતો."
મેચ કેવી રહી
ટોસ હાર્યા બાદ, ન્યુઝીલેન્ડ પ્રથમ બેટિંગ કરવા આવ્યું. તેઓએ 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 225 રન બનાવ્યા. ટીમ માટે ફિન એલને 24 બોલમાં 45 રન બનાવ્યા, અને ગ્લેન ફિલિપ્સે 40 બોલમાં 82 રન બનાવ્યા. જોકે, ટીમ ઈન્ડિયા માટે સંજુ સેમસનએ 67, શ્રેયસ ઐયર અને નમન ધીરે 42 રન બનાવીને ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યું. ભારતે 19.4 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 230 રન બનાવીને 226 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો, અને મેચ 4 વિકેટથી જીતી લીધી. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના T20 આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીના ઇતિહાસમાં આ સૌથી વધુ રન ચેઝ છે. અગાઉ, ભારતે 211 રનનો પીછો કર્યો હતો.
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