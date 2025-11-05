ETV Bharat / sports

જયપુર વેક્સ મ્યુઝિયમમાં દેખાશે કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરનું સ્ટેચ્યૂ, આ દિવસે થશે પ્રતિમાનું અનાવરણ

જયપુર વેક્સ મ્યુઝિયમમાં ટૂંક સમયમાં વર્લ્ડ કપ વિજેતા ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરની મીણની પ્રતિમા મૂકવામાં આવશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 9:22 AM IST

જયપુર: આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પર, જયપુર વેક્સ મ્યુઝિયમ કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરશે. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ વિજેતાને મીણથી ઢાળવામાં આવશે. જયપુર વેક્સ મ્યુઝિયમના સ્થાપક અનૂપ શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન અને તાજેતરમાં વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરની મીણની પ્રતિમા જયપુરના નાહરગઢ કિલ્લા ખાતે સ્થિત જયપુર વેક્સ મ્યુઝિયમમાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ પ્રતિમા ભારતની ઐતિહાસિક મહિલા વર્લ્ડ કપ જીતને સમર્પિત કરવામાં આવશે અને 8 માર્ચ, 2026ના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પર તેનું અનાવરણ કરવામાં આવશે.

હરમનપ્રીત કૌરની મીણની પ્રતિમા માત્ર તેમના ક્રિકેટ યોગદાનને જ નહીં પરંતુ મહિલા સશક્તિકરણનું પણ પ્રતીક બનશે. અમારો ઉદ્દેશ્ય ફક્ત સેલિબ્રિટી જ નહીં, પરંતુ પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિઓને પણ પ્રદર્શિત કરવાનો છે. હરમનપ્રીત કૌર લાખો યુવાનો માટે દ્રઢતા અને આત્મવિશ્વાસનું ઉદાહરણ છે. જયપુર વેક્સ મ્યુઝિયમમાં પહેલાથી જ એમએસ ધોની, સચિન તેંડુલકર અને વિરાટ કોહલી જેવા પ્રતિષ્ઠિત ક્રિકેટરોની પ્રતિમાઓ છે. હરમનપ્રીત કૌરની પ્રતિમા સાથે, બે વિશ્વ કપ વિજેતા કેપ્ટન હવે એક જ મંચ પર હશે, જે ભારતના સમૃદ્ધ ક્રિકેટ વારસાનું પ્રદર્શન કરશે.

સંગ્રહાલયે અગાઉ કલ્પના ચાવલા, સાયના નેહવાલ, મધર ટેરેસા, રાજમાતા ગાયત્રી દેવી અને હાદી રાની સહિત મહિલા પ્રતિમાઓનું સન્માન કર્યું છે. હરમનપ્રીત કૌરની મીણની પ્રતિમા આ પરંપરાને આગળ ધપાવશે અને મહિલાઓની સિદ્ધિઓનું સન્માન કરશે.

જયપુર વેક્સ સંગ્રહાલયમાં હાલમાં આશરે 45 મીણની પ્રતિમાઓ છે, જે રાજવી પરિવારના સભ્યો, રાષ્ટ્રીય નાયકો અને પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. મહારાજા સવાઈ જયસિંહ દ્વિતિય, સવાઈ રામસિંહ દ્વિતિય, સવાઈ માધો સિંહ દ્વિતિય, મહારાણી ગાયત્રી દેવી અને તાજેતરમાં સ્થાપિત મહાવીર ચક્ર પુરસ્કાર વિજેતા બ્રિગેડિયર મહારાજા ભવાની સિંહની પ્રતિમાઓ શાહી દરબારની શોભા વધારે છે. વધુમાં, સંગ્રહાલયનો પ્રખ્યાત શીશ મહેલ, જે 2.5 મિલિયન કાચના ટુકડાઓથી શણગારવામાં આવ્યો છે, તે બીજી એક ઐતિહાસિક ક્ષણનો સાક્ષી બનશે જ્યારે વિશ્વ-વ્યાખ્યાયિત મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરની પ્રતિમા સ્થાપિત થશે.

