શું 2026 T20 વર્લ્ડ કપ મેચ ફિક્સ થઈ હતી? ICC શરૂ કરી તપાસ

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 નું આયોજન ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ટુર્નામેન્ટને લઈને ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે.

CANADA VS NEW ZEALAND (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 3:18 PM IST

MATCH FIXING ALLEGATIONS IN T20 WC: 2026ના T20 વર્લ્ડ કપનું આયોજન ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવ્યું હતું. આ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં, ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને હરાવીને ત્રીજી વખત ટાઇટલ જીત્યું. ટુર્નામેન્ટ પૂર્ણ થયાને એક મહિનાથી વધુ સમય વીતી ગયો છે, પરંતુ હવે, તેનાથી સંબંધિત એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) ના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમ (ACU) એ ૨૦૨૬ ના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન રમાયેલી એક મેચની તપાસ શરૂ કરી છે. આ ચોક્કસ મેચ અંગે મેચ ફિક્સિંગની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

કેનેડા અને ન્યુઝીલેન્ડ મેચમાં ફિક્સિંગની શંકા

2026 ના T20 વર્લ્ડ કપની 31મી મેચ કેનેડા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ રમત અંગે મેચ ફિક્સિંગ અંગે શંકાઓ ઉભી થઈ છે. ખાસ કરીને, આ મેચ દરમિયાન કેનેડિયન કેપ્ટન દિલપ્રીત બાજવા દ્વારા ફેંકવામાં આવેલી એક ઓવર તપાસ હેઠળ આવી છે. વધુમાં, ક્રિકેટ કેનેડામાં ભ્રષ્ટાચારના આરોપોની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. કેનેડાના જાહેર પ્રસારણકર્તા, CBC દ્વારા એક દસ્તાવેજી રિલીઝ થયા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. દસ્તાવેજી આરોપ લગાવે છે કે કેનેડિયન ક્રિકેટમાં સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ICC નિયમોનું ઉલ્લંઘન થયું છે.

ICC એ તપાસ શરૂ કરી

ESPN ક્રિકઇન્ફોના અહેવાલ મુજબ, ICC ના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમ (ACU) એ કેનેડિયન ક્રિકેટ સાથે જોડાયેલા ભ્રષ્ટાચારના આરોપોની તપાસ શરૂ કરી છે. તેમની તપાસ ખાસ કરીને ન્યુઝીલેન્ડની ઇનિંગની પાંચમી ઓવર પર કેન્દ્રિત છે. તે ઓવર કેનેડા માટે દિલપ્રીત બાજવા દ્વારા ફેંકવામાં આવી હતી. તે ઓવર દરમિયાન, તેણે નો-બોલ ફેંક્યો, લેગ સાઇડમાં વાઈડ ફેંક્યો અને કુલ 15 રન આપ્યા. દિલપ્રીત પહેલા, કેનેડિયન પેસ બોલર જસકરણ સિંહ અને ડિલન હેલીગરે પણ મોંઘા ઓવર ફેંક્યા હતા. તેનાથી વિપરીત, સ્પિનર ​​સાદ બિન ઝફરે ત્રીજી ઓવરમાં વિકેટ-મેઇડન ફેંકી હતી.

તાજેતરમાં, કેનેડિયન બ્રોડકાસ્ટિંગ કોર્પોરેશન (CBC) ના તપાસ કાર્યક્રમ, ધ ફિફ્થ એસ્ટેટ એ ભ્રષ્ટાચાર, ગુના અને ક્રિકેટ નામની 43 મિનિટની દસ્તાવેજી ફિલ્મ બનાવી. આ દસ્તાવેજી ફિલ્મના પ્રસારણ પછી આ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ ફિલ્મમાં કેનેડા ક્રિકેટ બોર્ડના આંતરિક બાબતોમાં અનિયમિતતાઓ, ખેલાડીઓની પસંદગી અંગે અયોગ્ય દબાણ અને મેચો સાથે જોડાયેલી શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. એક અલગ તપાસ એક જૂના ટેલિફોન રેકોર્ડિંગ પર કેન્દ્રિત છે જેમાં તત્કાલીન કોચ, ખુર્રમ ચૌહાણે દાવો કર્યો હતો કે ક્રિકેટ કેનેડાના વરિષ્ઠ બોર્ડ સભ્યો તેમના પર ચોક્કસ ખેલાડીઓને ટીમમાં સમાવવા માટે દબાણ કરી રહ્યા હતા.

