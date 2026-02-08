Exclusive: કેનેડાની ટીમ T20 WCમાં અપસેટ સર્જી શકે, ટીમમાં બે ગુજરાતી, ETV BHARATનો ટીમ સાથે વિશેષ સંવાદ

ETV Bharat / sports

વિશ્વકપની પહેલી મેચ રમવા કેનેડાની ક્રિકેટ ટીમ અમદાવાદ આવી પહોંચી હતી. ETV BHARAT એ ટીમના કેપ્ટન, કોચ અને ખેલાડીઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો.

Published : February 8, 2026 at 7:23 PM IST

Updated : February 8, 2026 at 8:15 PM IST

અમદાવાદ (પરેશ દવે): કેનેડાની ટીમ સોમવારના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે T20 વિશ્વકપની પહેલી મેચ રમશે. આ T20 મેચ સાઉથ આફ્રિકા અને કેનેડા વચ્ચે રમાશે. કેનેડાની ટીમમાં બે ગુજરાતી ખેલાડીઓ છે, જેની રમત જોવા ગુજરાતી દર્શકો આવશે એવી આશા કેનેડા ટીમના ખેલાડીઓને છે. ETV BHARAT એ કેનેડા ટીમના કેપ્ટન, કોચ અને ખેલાડીઓ સાથે વિશેષ સંવાદ તેમની સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રેક્ટિસ સમયે કર્યો છે. જાણીએ કેનેડાની ટીમના ગુજરાતી ખેલાડીઓ, કેપ્ટન અને કોચ શું કહે છે...

અમે આક્રમક અંદાજથી આ વિશ્વકપમાં રમીશું: હર્ષ ઠાકર

મૂળે અમદાવાદનો હર્ષ ઠાકર કેનેડાની ટીમમાં બેટ્સમેન તરીકે રમે છે. ETV BHARAT સાથેની વાતચીતમાં હર્ષ ઠાકરે પોતાનો ક્રિકેટિંગ આદર્શ વિરાટ કોહલીને ગણાવ્યો છે. અમદાવાદના નરેંદ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે બેટિંગ કરતા સિક્સર મારવાની પ્રેક્ટિસ કરી હતી. હર્ષ ઠાકરે કહ્યું કે, સાઉથ આફ્રિકા પાસે સારા ગેસ્ટ બોલર્સ છે, એ તેમની તાકાત છે. આ જાણી અમે સાઇડ આર્મની પ્રેક્ટિસ કરી છે. વિશેષ તો સેન્ટર વિકેટથી. ભારતની પીચ પર ઓછો ઉછાળ લાગે છે. અમદાવાદના વિશાલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમવાનો રોમાંચ રહેશે. અમે આક્રમક અંદાજથી ક્રિકેટ રમીશું. અમે સાઉથ એસની રમવા ખૂબ જ રોમાંચિત છીએ. કેનેડાની ટીમ વતી બે ગુજરાતી ખેલાડીઓ રમવાના છે તો મારે ગુજરાતને કહેવું છે કે તમે ગુજરાતી ખેલાડીઓની રમત જોવા આવો. મેચ બાદ અમે ગુજરાતી ફૂડનો આનંદ માણીશું.

અમારી પ્રેક્ટિસ અમને મદદ કરશે: અંશ પટેલ, કેનેડિયન સ્પિનર

કેનેડા ટીમના મહત્વના left arm ચાઇના મેન બોલર અંશ પટેલ મૂળે વડોદરાના છે. અંશ પટેલ વડોદરાથી અંડર-19 રમી ચૂક્યા છે અને પંજાબ કિંગ્સ તરફથી રમ્યા છે. અંશ પટેલે ETV BHARAT સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, મારું વિશ્વકપ રમવાનું સ્વપ્ન ગુજરાતની ધરતી પર પૂર્ણ થશે. ગુજરાતી ખેલાડી તરીકે દર્શકો અમારું પ્રદર્શન જોવા આવશે. અમારી ટીમમાં વૈશ્વિક કલ્ચર છે, સાથે બેટિંગ બોલિંગ અને સ્પિનરનું સારું સંયોજન છે. છેલ્લા એક મહિનાની પ્રેક્ટિસથી ટીમનું પ્રદર્શન સુધારશે. હાલ કેનેડા ક્રિકેટનો ક્રેઝ અને સુવિધા વધી રહી છે. પીચો પણ સારી બની રહી છે. ભારતીય ટીમના સ્પિનર કુલદીપ યાદવની બોલિંગ જોઈ પ્રેરણા મળે છે. અમે ભલે ભારતીય ખેલાડીઓ છીએ પણ અમે કેનેડિયન ટીમ તરીકે મેચ રમીશું. ભારત સામે રમવાની તક મળશે તો જીવનનું સ્વપ્ન પૂર્ણ થશે.

ભારતીય ખેલાડીઓની ટીપ્સ ઉપયોગી થાય છે: શિવમ શર્મા, ઓલરાઉન્ડર, કેનેડા ટીમ

કેનેડિયન ટીમના ઓલરાઉન્ડ શિવમ શર્મા એ ETV BHARAT સાથેની વિશેષ વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, હાલ ભારતના સ્ફોટક બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ અને અર્શદીપ સિંહ મારા સારા મિત્રો છે. હું તેમની સાથે રમી ચૂક્યો છે. આજે પણ મને જ્યારે આવશ્યકતા જણાય ત્યારે હું એમની પાસેથી ટીપ્સ મેળવે છું. હાલ અમારી કેનેડા ટીમનો માહોલ સારો છે. અમે સાઉથ આફ્રિકા સામે જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાશે એ રીતે અમે ટીમ તરીકે વ્યૂહ કરી રમતમાં ટક્કર આપીશુ. અમારા માટે ભારત પણ અમારો દેશ છે ને કેનેડા પણ અમારો દેશ છે.

જે દિવસે જે ટીમનો સારો દિવસ હશે એ ટીમ જીતશે: દિલપ્રીત સિંહ બાજવા

કેનેડા ટીમના કેપ્ટન મૂળે પંજાબ ના છે, હાલ કેનેડા ટીમની કપ્તાની કરે છે. ETV BHARAT સાથેના વિશેષ સંવાદમાં દિલપ્રીત સિંહ બાજવા એ પોતાની ટીમ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. કેપ્ટન દિલપ્રીત સિંહે કહ્યું કે, ભારતની ધરતી પર રમવું એ ગર્વ છે. અમારી ટીમના નિકોલસ કર્ટન, શાહબુદ્દીન ઝફર મહત્વના ખેલાડીઓ છે. ટીમમાં સાઉથ એશિયા સાથે કેરેબિયન પ્લેયર્સ છે. એક ટીમ તરીકે અમે આ વિશ્વ કપમાં સારું પ્રદર્શન કરીશું. ખેલાડીઓ વિવિધ ટીમો સામે રમવા ઉત્સાહિત છે. વિવિધ લીગ ફ્રેન્ચાઈશની નજરે પણ કેનેડાના ખેલાડીઓની રમત પર પડશે.

આ વિશ્વકપ અમારા માટે અમારી ટેલેન્ટ દર્શાવાનો મોકો છે. અમે છેલ્લા એક મહિનમાં માયનસ 30 થી પ્લસ 30 સુધીના તાપમાનમાં ક્રિકેટની પ્રેક્ટિસ કરી છે. શ્રીલંકામાં અમે પાંચ મેચો રમી હતી જેમાં બે જીત્યા હતા, બાકીની ત્રણ મેચોમાં અમે વિવિધ પ્લેયર્સને રમવાનો મોકો આપ્યો હતો. જેનાથી અમે આ વિશ્વકપ ની મેચમાં યોગ્ય કોમ્બીનેશન જાળવી શકીશુ. હાલની અમારી કેનેડાની ટીમમાં ભારતીય ખેલાડીઓ છે, જેના કારણે ભારતીય દર્શકો મેચ જોવા આવી અમારો ઉત્સાહ વધારશે એવી આશા છે. હું કેપ્ટન તરીકે માનું છું કે જે ટીમનો દિવસ હશે એ ટીમ જીતશે. અમે સાઉથ આફ્રિકાના ખેલાડીઓની ક્ષમતા અને ખામીઓ જાણી છે, એ મુદ્દે વ્યૂહ કરી મેચમાં અમે ઉતારીશું. અમારી ટીમમાં સારી ટેલેન્ટ છે જેનાથી અમે સારું પ્રદર્શન કરીશું.

ટીમ અપસેટ સર્જી શકે છે: કેનેડા ક્રિકેટ ટીમના કોચ

હાલ કેનેડિયન ટીમના બોલિંગ કોચ મુકેશ નારૂલા એ ટીમના પ્રદર્શન માટે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. વડોદરાના પૂર્વ ક્રિકેટર અને કોચ મુકેશ નારૂલા એ ETV BHARAT સાથેના સંવાદમાં તેમની ટીમે શ્રીલંકા ખાતે કરેલી પ્રેક્ટિસને મહત્વની ગણાવી છે. તેઓ એ જણાવ્યું કે સાઉથ આફ્રિકા સામે ની મેચ એક તરફી નહી બને. અમે સારું ક્રિકેટ રમીશું. આ T20 વિશ્વકપ અમે અમારા પ્રદર્શન થકી યાદગાર બનાવીશું. ટીમના હેડ કોચ ઇંગ્લીટન લિબર્ડ કહ્યું કે, સાઉથ આફ્રીકા સામે અમે વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડીયમ ખાતે મેચ રમવાની તકથી અમે શીખીશું. સાઉથ આફ્રિકા સામે અમને હોમ ટીમ અને ક્રાઉડ સામે રમવાનો અનુભવ થશે કેમ કે અમારી ટીમમાં ભારતીય ખેલાડીઓ છે. સાઉથ આફ્રિકા સામેની મેચમાં અમે પીચ અને માહોલ જોઈ સ્ટ્રેટેજીસ બનાવી છે, જે અમે ધ્યાને રાખીશું.

