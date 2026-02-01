ETV Bharat / sports

બજેટ 2026: રમતગમતમાં મોટા પરિવર્તન માટે "ખેલો ઇન્ડિયા મિશન" ની જાહેરાત

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 2026-27 ના કેન્દ્રીય બજેટમાં રમતગમત ક્ષેત્રને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે.

બજેટ 2026
બજેટ 2026 (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
નવી દિલ્હી: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રવિવાર, 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ સંસદમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2026 રજૂ કર્યું. યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રાલયને ₹4479.88 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા હતા, જે પાછલા બજેટ કરતા ₹1,000 કરોડનો વધારો છે. મંત્રાલયને પાછલા બજેટમાં ₹3,346.54 કરોડ મળ્યા હતા.

ફાળવણી વિગતો

એથ્લીટ્સને તાલીમ સહાય પૂરી પાડવા માટે જવાબદાર સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (SAI) ને ₹917.38 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે, જે ગયા વર્ષના ₹880 કરોડથી નોંધપાત્ર વધારો છે.

નેશનલ ડોપ ટેસ્ટિંગ લેબ અને નેશનલ એન્ટી-ડોપિંગ એજન્સી (NADA) ના બજેટને અનુક્રમે ₹28.55 કરોડથી ઘટાડીને ₹23 કરોડ અને ₹24.30 કરોડથી ઘટાડીને ₹20.30 કરોડ કરવામાં આવ્યા છે.

ખેલો ઈન્ડિયા કાર્યક્રમને ₹924.35 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે, જે ગયા વર્ષના ₹1,000 કરોડ કરતા થોડું ઓછું છે. જોકે, ગયા વર્ષે અંતિમ ખર્ચ ₹7 બિલિયન હતો.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જેમાં ₹500 મિલિયન ફાળવવામાં આવ્યા છે, જે ગયા વર્ષના ₹280.5 મિલિયન કરતા 78 ટકા વધુ છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ જુલાઈ-ઓગસ્ટમાં સ્કોટલેન્ડમાં યોજાવાની છે.

અન્ય ક્ષેત્રો માટે ફાળવણી

  • રાષ્ટ્રીય રમતગમત યુનિવર્સિટી - ₹46.98 કરોડ (ગયા વર્ષે ₹78.64 કરોડ)
  • રાષ્ટ્રીય રમતગમત વિકાસ ભંડોળ - ₹5 કરોડ (ગયા વર્ષે ₹3 કરોડ)
  • રમતગમત પ્રોત્સાહનો - ₹40 કરોડ (ગયા વર્ષે ₹28 કરોડ)

દરમિયાન, રવિવારે સરકારે પાયાના સ્તરે રમતગમતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ખેલો ઇન્ડિયા મિશનનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, જેમાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આગામી દાયકામાં ભારતના રમતગમત ઇકોસિસ્ટમને બદલવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ખેલો ઇન્ડિયા મિશન શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી.

ખેલો ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ હવે ખેલો ઇન્ડિયા મિશન બનશે

કેન્દ્રીય બજેટ 2026 રજૂ કરતા તેમના ભાષણમાં, નાણામંત્રી સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે ખેલો ઇન્ડિયા મિશન હાલના ખેલો ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામ પર નિર્માણ કરશે, પ્રતિભા ઓળખથી આગળ વધીને કોચિંગ, તાલીમ, માળખાગત સુવિધાઓ અને રમતગમત વિજ્ઞાનમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી માળખાકીય ખામીઓને દૂર કરશે. તેમના બજેટ ભાષણમાં, સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે, "રમતગમત ક્ષેત્ર અસંખ્ય રોજગાર, કૌશલ્ય અને નોકરીની તકો પ્રદાન કરે છે." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે સરકાર રમતગમત પ્રતિભાને વ્યવસ્થિત રીતે પ્રોત્સાહન આપવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, જેને ખેલો ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામ દ્વારા એક મિશન તરીકે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

આ મિશન આગામી દાયકામાં રમતગમતના વિવિધ ક્ષેત્રોને ટેકો આપશે, જેમ કે સંકલિત પ્રતિભા વિકાસ માટે કેન્દ્રો સ્થાપવા, કોચ અને સહાયક સ્ટાફનો વ્યવસ્થિત વિકાસ, રમતગમત વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીને પ્રોત્સાહન આપવું, રમતગમત સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સ્પર્ધાઓ અને લીગનું આયોજન કરવું, તાલીમ અને સ્પર્ધા માટે રમતગમતનું માળખાગત વિકાસ કરવું, અને દેશભરમાં મજબૂત રમતગમત સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સ્પર્ધાઓ અને લીગના સંગઠનને પ્રાથમિકતા આપવી.

ખેલો ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ 2017 માં શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો જેનો ઉદ્દેશ્ય પાયાના સ્તરે આશાસ્પદ ખેલાડીઓને ઓળખવાનો અને વિવિધ વય જૂથોમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરની સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો હતો.

તાજેતરના એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે નાણામંત્રી સીતારમણ આગામી 10 વર્ષોમાં વિશ્વ કક્ષાના રમતગમત માળખાગત સુવિધાઓ બનાવવા માટે બહુ-વર્ષીય મૂડી ખર્ચની જાહેરાત કરી શકે છે, જેમાં દરેક મુખ્ય ઓલિમ્પિક રમત માટે તાલીમ કેન્દ્રો, પ્રતિભા ઓળખવા માટે એક સુસ્થાપિત સિસ્ટમ અને રાષ્ટ્રીય રમતગમત વિજ્ઞાન અને સંશોધન સંસ્થાનો સમાવેશ થાય છે, જે રમતવીરોના પ્રમોશનથી રમતગમત ઇકોસિસ્ટમના નિર્માણ તરફ નિર્ણાયક પરિવર્તનનો સંકેત આપે છે.

ગયા વર્ષે રમતગમત બજેટ કેટલું હતું?

ગયા વર્ષના બજેટમાં, રમતગમત અને યુવા બાબતોના મંત્રાલયને ₹3,794.30 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા હતા, જે 2024-25 માટેના સુધારેલા અંદાજ કરતાં 17% વધુ છે. કેન્દ્રનો મુખ્ય ખેલો ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ, જેનો ઉદ્દેશ્ય પાયાના ખેલાડીઓને શોધવા અને તેમનું પાલન કરવાનો છે, તે બજેટનો સૌથી મોટો લાભાર્થી હતો. નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે આ મહત્વાકાંક્ષી યોજના માટે ₹1,000 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા હતા. આ 2024-25 માં ₹800 કરોડની ગ્રાન્ટ કરતાં ₹200 કરોડ વધુ હતું.

ભારત 2030 માં અમદાવાદમાં 100મી કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરવા માટે તૈયાર છે, તેથી 2026-27 ના બજેટમાં ફાળવણી પણ આ પ્રતિષ્ઠિત ઇવેન્ટ માટે સરકારની તૈયારીઓ પર પ્રકાશ પાડશે.

ગયા બજેટમાં, રાષ્ટ્રીય રમતગમત ફેડરેશનને સહાય માટે ફાળવવામાં આવેલી રકમ ₹340 કરોડથી વધારીને ₹400 કરોડ કરવામાં આવી હતી. સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (SAI) માટે ફાળવણી ₹૮૧૫ કરોડથી વધારીને ₹830 કરોડ કરવામાં આવી હતી.

સંપાદકની પસંદ

