BUDGET 2026: રમત ગમતને લઈને સરકારનો રોડમેપ તૈયાર, અમદાવાદ શહેરને "ઓલિમ્પિક રેડી સીટી" બનાવવામાં આવશે

ગુજરાત વિધાનસભામાં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ દ્વારા ગુજરાત બજેટ 2026-27 રજૂ કરવામાં આવ્યું. આ બજેટનું કદ 408,053 કરોડ છે. જે અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું બજેટ છે.

BUDGET 2026
અમદાવાદ શહેરને "ઓલિમ્પિક રેડી સીટી" બનાવવામાં આવશે (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 5:46 PM IST

BUDGET 2026: ગુજરાત વિધાનસભાના સત્રના ત્રીજા દિવસે ગુજરાતનું વર્ષ 2026-27નું ઐતિહાસિક 4 લાખ 8 હજાર 53 કરોડનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. નાણા મંત્રી કનુ દેસાઇએ પાંચમી વખત બજેટ રજૂ કર્યું હતું. બજેટ 2026-27 માં રમતગમત ક્ષેત્રને કુલ રુપિયા 1331 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા હતા, જે રાજ્ય સરકારના વિશ્વસ્તરીય સુવિધાઓ બનાવવા અને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં રમતવીરોને ટેકો આપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું પ્રતિબિંબ પાડે છે.

નાણા મંત્રી કનુ દેસાઇએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ની યજમાનીથી રાજ્યની વૈશ્વિક ઓળખમાં વધારો થયો છે. જેનાથી રમતગમત, પ્રવાસન, હોટેલ, ટ્રાન્સપોર્ટ અને અન્ય સેવા ક્ષેત્રોમાં રોકાણ વધવાથી રોજગારીની વિશાળ તકો સર્જાશે. તેમજ આધુનિક સ્ટેડિયમ, માર્ગ, મેટ્રો અને શહેરી સુવિધાઓથી સજ્જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું લાંબાગાળા માટે નિર્માણ થશે.

​આગામી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ના આયોજન માટે અમદાવાદ શહેરને "ઓલિમ્પિક રેડી સીટી" બનાવવામાં આવશે. જેના ભાગરૂપે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્સ અને સ્ટેડિયમ સ્થાપી તેને આધુનિક જાહેર પરિવહન સુવિધાઓ સાથે વિકસાવવામાં આવશે. જેના માટે કુલ ₹1278 કરોડની જોગવાઇ જોગવાઈ કરી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, 2030માં કૉમનવેલ્થ ગેમ્સ અમદાવાદમાં રમાશે, જે આ રમત મહોત્સવની શતાબ્દી પણ હશે. તાજેતરમાં જ ગુજરાતની યજમાની મંજૂર કરવામાં આવી હતી. 2036ના ઓલમ્પિક માટે પણ સરકાર પ્રયાસો કરી રહી છે ત્યારે તે અગાઉ કૉમનવેલ્થ યોજાય તે પહેલાં જ સરકાર ઓલમ્પિક કક્ષાની તૈયારીઓ કરી રહી છે.

અમદાવાદને ઓલિમ્પિક-તૈયાર શહેર તરીકે વિકસાવવા અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ (SVP) સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવ પ્રોજેક્ટને આગળ વધારવા માટે ₹500 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જે રમતગમતની શ્રેષ્ઠતા અને તાલીમ માટે એક મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે કલ્પના કરવામાં આવી છે. વધુમાં, વિવિધ જિલ્લાઓમાં રમતગમત સંકુલના માળખાગત વિકાસ માટે ₹165 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે, અને અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં રમતગમતના માળખાગત વિકાસ માટે ₹101કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે.

કરાઈમાં ઓલિમ્પિક-સ્તરના માળખાગત બાંધકામ માટે ₹100 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ઉચ્ચ-પ્રદર્શન તાલીમ અને સ્પર્ધાત્મક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવાની રાજ્યની ક્ષમતાને મજબૂત બનાવવાનો છે. ગાંધીનગરમાં પેરા હાઇ પર્ફોર્મન્સ સેન્ટરના નિર્માણ માટે વધુ ₹100 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે, જે પેરા-એથ્લેટ્સ માટે વિશિષ્ટ તાલીમ અને સહાયક સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની અપેક્ષા છે.

બજેટમાં વિશ્વ કક્ષાના હોકી સ્ટેડિયમના નિર્માણ માટે પણ ₹90 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે, જે ગુજરાતના રમતગમત ઇકોસિસ્ટમને વધુ મજબૂત બનાવશે અને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવા માટે વધારાના માળખાગત બાંધકામનું નિર્માણ કરશે.

રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગને કુલ ₹2,006કરોડ મળ્યા છે, જે રાજ્યભરમાં રમતગમત વિકાસ, યુવા જોડાણ અને સાંસ્કૃતિક પ્રમોશન માટે સરકારની નોંધપાત્ર પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

સરકારે જણાવ્યું હતું કે, આ પગલાં યુવાનો અને રમતવીરોને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સફળતા પ્રાપ્ત કરવા અને વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ પર તેમની પ્રતિભા દર્શાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાના હેતુથી છે, સાથે સાથે ગુજરાતનું સ્પર્ધાત્મક રમતગમત સ્થળ તરીકેનું સ્થાન મજબૂત બનાવવાનો પણ હેતુ છે.

