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નાઈટક્લબની ઘટના બાદ ECBની મોટી કાર્યવાહી, સ્ટાર ખેલાડીને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો

ડર્બીમાં પોલીસે નાઈટક્લબની બહાર અટકાયતમાં લીધેલી ઘટના બાદ ઈંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર બ્રાયડન કાર્સેને પાકિસ્તાન સામેની બીજી ટેસ્ટ મેચમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે.

નાઈટક્લબની ઘટના બાદ ECBની મોટી કાર્યવાહી
નાઈટક્લબની ઘટના બાદ ECBની મોટી કાર્યવાહી (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 3:19 PM IST

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ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચ લોર્ડ્સ ખાતે રમાશે. આ મેચ પહેલા, ઇંગ્લેન્ડની ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે; નાઇટક્લબ વિવાદમાં ફસાયા બાદ ફાસ્ટ બોલર બ્રાઇડન કાર્સેને સ્પર્ધામાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. તેમના સ્થાને બીજા ટેસ્ટ માટે ટીમમાં ફાસ્ટ બોલર સોની બેકરને ઉમેરવામાં આવ્યો છે. ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) એ બ્રાઇડન કાર્સે અંગે એક નિવેદન જારી કર્યું છે.

બ્રાઇડન કાર્સે અંગે ECBએ શું કહ્યું?

બ્રાઇડન કાર્સે અંગે એક નિવેદનમાં, ઇસીબીએ જાહેરાત કરી હતી કે જ્યાં સુધી આ મામલાની તપાસ પૂર્ણ ન થાય અને સંપૂર્ણ હકીકતો સ્થાપિત ન થાય ત્યાં સુધી તેમને બીજી ટેસ્ટ મેચ માટે ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવશે નહીં. ગયા અઠવાડિયે, કાર્સે ડરહામ ટીમનો ભાગ હતા જેણે કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપમાં ડર્બીશાયર સામે શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો. પાકિસ્તાન સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ માટે તેમને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા ન હતા, જેના કારણે તેમને કાઉન્ટી ક્રિકેટ રમવાની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી. તેમની સાથે, શોએબ બશીર, સેમ કૂક, મેથ્યુ ફિશર અને ઓલી પોપને પણ તેમની સંબંધિત કાઉન્ટી ટીમો માટે રમવા માટે મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

બેન સ્ટોક્સ અને ગુસ એટકિન્સન પણ નાઇટક્લબ વિવાદમાં ફસાયા

જ્યારે ઇસીબી (ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ) એ ઘટના વિશે ચોક્કસ વિગતો આપી ન હતી, તેમણે જણાવ્યું હતું કે 'ક્રિકેટ રેગ્યુલેટર' હવે આ મામલાની તપાસ કરશે. આ ઉનાળાની શરૂઆતમાં, નાઈટક્લબ સંબંધિત ઘટનાની તપાસ ચાલી રહી હતી ત્યારે તત્કાલીન કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સ અને ફાસ્ટ બોલર ગુસ એટકિન્સનને પણ બાજુ પર રાખવામાં આવ્યા હતા. જોકે, સ્ટોક્સને બાદમાં તે મામલે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી અને તે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની અંતિમ ટેસ્ટ મેચમાં રમ્યો હતો.

ઇંગ્લેન્ડ શ્રેણીમાં 1-0 થી આગળ છે

ઇંગ્લેન્ડની ટીમ 24 ઓગસ્ટે બીજી ટેસ્ટ માટે લંડનમાં ભેગા થવાનું હતું. ટીમ ગુરુવારથી શરૂ થનારી પાકિસ્તાન સામેની બીજી ટેસ્ટ પહેલા લોર્ડ્સમાં બે તાલીમ સત્રોમાં ભાગ લેશે. હેડિંગ્લી ખાતે શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડે માત્ર ત્રણ દિવસમાં એક ઇનિંગ્સ અને 103 રનથી મોટી જીત નોંધાવી હતી. તે જીત બાદ, ઇંગ્લેન્ડ શ્રેણીમાં 1-0 થી આગળ છે. બીજી ટેસ્ટ જીતીને, ઇંગ્લેન્ડ હવે શ્રેણીમાં અજેય લીડ સ્થાપિત કરવાનું લક્ષ્ય રાખશે.

ઇંગ્લેન્ડ ટીમ

જો રૂટ (કેપ્ટન), જોફ્રા આર્ચર, ગુસ એટકિન્સન, શોએબ બશીર, સોની બેકર, હેરી બ્રુક, સેમ કૂક, જોર્ડન કોક્સ, બેન ડકેટ, મેથ્યુ ફિશર, એમિલિયો ગે, ડેન લોરેન્સ, ઓલી પોપ, ઓલી રોબિન્સન, જેમી સ્મિથ, જોશ ટંગ

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