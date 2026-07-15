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ભારત સામેની ODI શ્રેણી માટે ઇંગ્લેન્ડે ટીમમાં ફેરફાર કર્યો, ધાકડ ખેલાડીની થઈ એન્ટ્રી

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન, ઇંગ્લેન્ડે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે.

Brydon carse included in england squad for odi series against india
Brydon carse included in england squad for odi series against india (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 1:44 PM IST

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IND VS ENG: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે 14 જુલાઈથી વનડે શ્રેણી શરૂ થઈ રહી છે. ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. ઇંગ્લેન્ડે પોતાની ટીમને વધુ મજબૂત બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. ફાસ્ટ બોલર બ્રાઇડન કાર્સે લાંબા સમય પછી ઇંગ્લેન્ડની વનડે ટીમમાં વાપસી કરી છે. ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા બાદ, ફાસ્ટ બોલર બ્રાઇડન કાર્સને આ મહત્વપૂર્ણ તક આપવામાં આવી છે. ભારત સામેની શ્રેણીની બાકીની બે મેચ માટે તેને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. લગભગ આઠ મહિના પછી, કાર્સે ફરીથી ઇંગ્લેન્ડની વનડે જર્સીમાં જોવા મળશે.

બ્રાયડન કાર્સે 8 મહિના પછી ODI ક્રિકેટમાં વાપસી કરી

30 વર્ષીય બ્રાયડન કાર્સે કાંડા અને કોણીની ઇજાને કારણે લાંબા સમયથી ક્રિકેટથી દૂર હતા. તેમણે તાજેતરમાં ડરહામ માટે ત્રણ T20 બ્લાસ્ટ મેચ રમીને સ્પર્ધાત્મક ક્રિકેટમાં વાપસી કરી હતી. તે પહેલાં, તેઓ IPL પણ ચૂકી ગયા હતા. નેટમાં પ્રેક્ટિસ કરતી વખતે તેમના જમણા હાથમાં ઇજા થઈ હતી, જોકે તે સમયે તેમની ઇજા કેટલી હદ સુધી પહોંચી તે અંગે કોઈ ખુલાસો કરવામાં આવ્યો ન હતો.

કાર્સે છેલ્લે આ વર્ષની શરૂઆતમાં સિડનીમાં એશિઝ ટેસ્ટમાં ઇંગ્લેન્ડ માટે રમ્યા હતા. તેમણે છેલ્લે નવેમ્બર 2025 માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ODI ક્રિકેટ રમ્યું હતું. હવે, તેમને ભારત સામેની શ્રેણીની અંતિમ બે મેચ માટે ટીમમાં પાછા બોલાવવામાં આવ્યા છે.

ઇંગ્લેન્ડ માટે 30 વનડે રમ્યો છે

તેમની ODI કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, બ્રાઇડન કાર્સે અત્યાર સુધીમાં ઇંગ્લેન્ડ માટે 30 વનડે રમ્યો છે, જેમાં 34 વિકેટ લીધી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમની બોલિંગ સરેરાશ 40.44 છે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની બાકીની બે મેચ 16 જુલાઈએ કાર્ડિફમાં અને 19 જુલાઈએ લોર્ડ્સમાં રમાશે. કાર્સેની વાપસી ઇંગ્લેન્ડના ઝડપી બોલિંગ આક્રમણને મજબૂત બનાવી શકે છે.

ઇંગ્લેન્ડની અપડેટેડ ટીમ: હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, જોફ્રા આર્ચર, ગુસ એટકિન્સન, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથેલ, જોસ બટલર, બ્રાઇડન કાર્સે, જેમ્સ કોલ્સ, સેમ કરન, લિયામ ડોસન, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, સાકિબ મહમૂદ, આદિલ રશીદ, જો રૂટ, જોશ ટંગ.

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