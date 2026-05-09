બ્રોડકાસ્ટરનું બ્લન્ડર: રોહિત શર્માને બનાવી દીધો પાકિસ્તાનની ટેસ્ટ ટીમનો કેપ્ટન!
બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન પ્રથમ ટેસ્ટ દરમિયાન ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન સ્ક્રીન પર દેખાઈ
Published : May 9, 2026 at 8:38 PM IST
હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ચાલી રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન બ્રોડકાસ્ટર દ્વારા કરવામાં આવેલી એક મોટી ભૂલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ છે. બ્રોડકાસ્ટરના ગ્રાફિકમાં, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના પ્લેઇંગ ઇલેવનને બદલે ભારતીય ખેલાડીઓ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. આ ગ્રાફિક જોઈને, સોશિયલ મીડિયા પર લોકોએ જોરદાર પ્રતિક્રિયા આપી.
અહેવાલો અનુસાર, આ ઘટના મેચના લાઇવ ટેલિકાસ્ટ દરમિયાન બની હતી, જ્યારે બ્રોડકાસ્ટરે અજાણતામાં ભારતીય ખેલાડીઓ દર્શાવતા વિઝ્યુઅલ્સ પ્રસારિત કર્યા હતા. જ્યારે ગ્રાફિકની ઉપરની લાઇનમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓના ટેસ્ટ કારકિર્દીના આંકડા દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે નામો ભારતીય ખેલાડીઓના હતા.
આ યાદીમાં, રોહિત શર્માને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત લિસ્ટમાં શુભમન ગિલ, તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, જીતેશ શર્મા, રિંકુ સિંહ, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિ બિશ્નોઈ, અર્શદીપ સિંહ અને મુકેશ કુમારના નામ શામેલ હતા.
Graphics shown of Indian team as Pakistan team. pic.twitter.com/XolfGWoOGe— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 9, 2026
પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ચાલી રહેલી ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન આ ઘટનાના સ્ક્રીનશોટ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા પછી જ દર્શકોએ આ ભૂલની નોંધ લીધી. ભારતીય ટીમના ખેલાડીઓને એક એવી મેચમાં જોઈને ચાહકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા જેમાં ભારતીય ટીમ ભાગ પણ લઈ રહી ન હતી. ઘણા લોકોએ તેને પ્રોડક્શન નિષ્ફળતા ગણાવી, તો કેટલાક લોકોએ આ ભૂલની મજાક ઉડાવી. ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયા આ ગ્રાફિક અંગે મીમ્સથી ભરાઈ ગયું.
બ્રૉડકાસ્ટરે હજુ સુધી આ સમગ્ર ઘટના અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી; જોકે, આ ભૂલ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો મુખ્ય મુદ્દો બની ગઈ છે. વધુમાં, પરિસ્થિતિ પર પ્રતિક્રિયા આપતા, ઘણા યૂઝર્સે ટિપ્પણી કરી કે પાકિસ્તાન હંમેશા ભારત પ્રત્યે ઝનૂની રહે છે. એક યૂઝર્સે તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર લખ્યું, "પાકિસ્તાન ક્યારેય પોતાને શરમમાં મૂકવાની તક ગુમાવતું નથી."
અન્ય એક યૂઝર્સે લખ્યું કે, "પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમની સિલેક્શન કમિટિ હવે ફોટોશોપ પર ઓવરટાઇમ કામ કરી રહી છે." દરમિયાન, એક બીજા યૂઝર્સે લખ્યું, "રોહિત શર્માએ ક્યારેય પાકિસ્તાન સામે કોઈ સારી ઇનિંગ્સ રમી નથી, તેથી આ ગ્રાફિક્સમાં કંઈ ખોટું નથી."
Pakistan never leaves an opportunity to embarrass itself— Vidhi (@vidhisharmx) May 9, 2026
Their broadcasters showed the Indian Cricket team as Pakistan’s team😂 pic.twitter.com/n0HqHuZPjz
પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ પ્રથમ ટેસ્ટ
દ્વિપક્ષીય શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ મેચમાં પાકિસ્તાન સામે પ્રથમ બેટિંગ કરતા, બાંગ્લાદેશે બીજા દિવસના અંત સુધીમાં કુલ 413 રન બનાવ્યા. નજમુલ હુસૈન શાંતોએ 101 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જ્યારે મોમિનુલ હકે પણ 91 રનનું યોગદાન આપ્યું. પાકિસ્તાન તરફથી મોહમ્મદ અબ્બાસે પાંચ વિકેટ લીધી, જ્યારે શાહીન આફ્રિદીએ ત્રણ વિકેટ લીધી. પાકિસ્તાને બીજા દિવસે અંતે 1 વિકેટ ગુમાવીને 179 રન બનાવી લીધા હતા. અઝાન અવૈસ 85 જ્યારે અબ્દુલ્લાહ ફઝલ 37 રન બનાવી ક્રીઝ પર છે.
