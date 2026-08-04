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શું બ્રેટ લી પ્રીતિ ઝિન્ટાના પ્રેમમાં હતો? 16 વર્ષ પછી ક્રિકેટરે તોડ્યું મૌન

ઓસ્ટ્રેલિયાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર બ્રેટ લીએ પ્રીતિ ઝિન્ટા સાથેના અફેર અંગેની જૂની અફવાઓ વિશે પહેલીવાર ખુલીને વાત કરી છે.

શું બ્રેટ લી પ્રીતિ ઝિન્ટાના પ્રેમમાં હતો?
શું બ્રેટ લી પ્રીતિ ઝિન્ટાના પ્રેમમાં હતો? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 4, 2026 at 7:03 PM IST

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ઓસ્ટ્રેલિયાના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર બ્રેટ લી ઘણીવાર હેડલાઇન્સમાં રહે છે. એક સમય હતો જ્યારે તેણે બોલિવૂડમાં પોતાનો હાથ અજમાવ્યો હતો, જોકે તેને ખાસ સફળતા મળી ન હતી. તે સમયગાળા દરમિયાન, એવી અટકળો ચાલી રહી હતી કે તે બોલિવૂડ અભિનેત્રી પ્રીતિ ઝિન્ટાને ડેટ કરી રહ્યો છે; તેમની વચ્ચેના પ્રેમ સંબંધની અફવાઓએ વર્ષોથી લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. હવે, 16 કે 17 વર્ષ પછી, ક્રિકેટરે આખરે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે અને તે લાંબા સમયથી ચાલી આવતી અફવાઓ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી છે. બ્રેટ લીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેના અને પ્રીતિ વચ્ચે ક્યારેય પ્રેમ સંબંધ નહોતો; બંને હંમેશા સારા મિત્રો રહ્યા છે, અને તે તેણીને ખૂબ માન આપે છે.

બ્રેટ લી એ શું કહ્યું?

'બોમ્બે ટાઇમ્સ' સાથેની એક મુલાકાતમાં, જ્યારે બ્રેટ લીને 2000 ના દાયકાની અફવાઓ વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું કેતેમની અને પ્રીતિ ઝિન્ટા વચ્ચે ગાઢ મિત્રતા હતી અને આજે પણ સારા મિત્રો છે. લીએ ઉમેર્યું કે પ્રીતિ તે સમયે પંજાબ કિંગ્સ ટીમની સહ-માલિક હતી; તે એક અતિ સમજદાર મહિલા છે, અને તે તેણીને ખૂબ માન આપે છે. અફવાઓનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે કહ્યું કે આવી વાર્તાઓ તેમને ક્યારેય પરેશાન કરતી નથી કારણ કે તે હંમેશા સત્ય જાણતો હતો. લોકો જે ઇચ્છે તે અનુમાન લગાવી શકે છે, પરંતુ તેમણે ક્યારેય તે બાબતોને તેમના પર અસર થવા દીધી નથી.

શું બ્રેટ લી પ્રીતિ ઝિન્ટાના પ્રેમમાં હતો?
શું બ્રેટ લી પ્રીતિ ઝિન્ટાના પ્રેમમાં હતો? (GETTY IMAGES)

2008 થી 2011 દરમિયાન અફેરની અફવાઓ ફેલાઈ

પ્રીતિ ઝિન્ટા અને બ્રેટ લી વચ્ચેના અફેરની અફવાઓ 2008 થી 2011 દરમિયાન હેડલાઇન્સમાં રહી હતી. તે સમયે, બ્રેટ લી ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં પંજાબ કિંગ્સ ટીમનો ભાગ હતો. મુંબઈના એક રેસ્ટોરન્ટમાં બંને સાથે જોવા મળ્યા પછી આ અફવાઓએ વધુ વેગ પકડ્યો. જોકે, 2010 માં પ્રીતિ ઝિન્ટાએ આ અહેવાલોને સંપૂર્ણપણે ફગાવી દીધા. તેણીએ સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું હતું કે બ્રેટ લી સાથે વર્ષોથી જોડાણ એક જૂની અને પાયાવિહોણી કહાની બની ગઈ છે. તેણીએ સ્પષ્ટતા કરી કે તેઓ ફક્ત સારા મિત્રો છે.

બંનેનું અંગત અને વ્યાવસાયિક જીવન

પોતાના અંગત જીવનની વાત કરીએ તો, બ્રેટ લીએ 2006 માં એલિઝાબેથ કેમ્પ સાથે લગ્ન કર્યા હતા, અને તેમને એક પુત્ર પણ છે; જોકે, 2009 માં આ દંપતીએ છૂટાછેડા લીધા હતા. ત્યારબાદ, લીએ 2014 માં લાના એન્ડરસન સાથે લગ્ન કર્યા હતા, અને તેમને બે બાળકો છે. દરમિયાન, પ્રીતિ ઝિન્ટાએ 2016 માં લોસ એન્જલસમાં જીન ગુડઈનફ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. 2021 માં, આ દંપતી સરોગસી દ્વારા જોડિયા બાળકોના માતાપિતા બન્યા હતા. વ્યાવસાયિક મોરચે, પ્રીતિ ટૂંક સમયમાં ફિલ્મ 'બંતવારા 1947' માં જોવા મળશે, જે 14 ઓગસ્ટના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે.

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