બ્રેન્ડન ટેલરે એન્ડી ફ્લાવરને પાછળ છોડ્યો, વન-ડે ક્રિકેટમાં ઝિમ્બાબ્વે માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો
ઝિમ્બાબ્વેની ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં UAEમાં એક ત્રિપક્ષીય વન-ડે (ODI) શ્રેણી રમી રહી છે, જેમાં તેણે પ્રથમ મેચમાં બાંગ્લાદેશને 99 રનના મોટા અંતરથી પરાજય આપ્યો છે.
Published : October 18, 2026 at 2:48 PM IST
અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચેની ODI ત્રિકોણીય શ્રેણી 17 ઓક્ટોબરથી UAEમાં શરૂ થઈ રહી છે, જેની પહેલી મેચ બાંગ્લાદેશ અને ઝિમ્બાબ્વે ટીમો વચ્ચે અબુ ધાબીના શેખ ઝાયેદ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ ટીમનો બેટ અને બોલ બંને પર સંપૂર્ણ દબદબો જોવા મળ્યો હતો, જેમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા તેઓએ 50 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 271 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે તેઓ બાંગ્લાદેશ ટીમને 172 રનના સ્કોર પર રોકી રાખવામાં સફળ રહ્યા હતા. આ મેચમાં, ઝિમ્બાબ્વેના અનુભવી ખેલાડી બ્રેન્ડન ટેલર, 81 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સના આધારે, હવે ODI ફોર્મેટમાં ઝિમ્બાબ્વે માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની ગયો છે.
ઝિમ્બાબ્વેના શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેનોમાંના એક ગણાતા બ્રેન્ડન ટેલરે ODI ફોર્મેટમાં નોંધપાત્ર પ્રદર્શન કર્યું છે. ટેલરે માત્ર 211 મેચોમાં એન્ડી ફ્લાવરને પાછળ છોડીને ODI ફોર્મેટમાં ઝિમ્બાબ્વેનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો છે. ટેલરે 211 ODI મેચોમાં 209 ઇનિંગ્સ રમી છે, જેમાં 35.24 ની સરેરાશથી 6,837 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 11 સદી અને 40 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. વિશ્વ ક્રિકેટમાં શ્રેષ્ઠ વિકેટકીપર-બેટ્સમેનોમાંના એક ગણાતા એન્ડી ફ્લાવરે 213 ODI મેચ રમી છે, 208 ઇનિંગ્સમાં બેટિંગ કરી છે અને 74.59 ની સરેરાશથી 6,786 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ફ્લાવરની 4 સદી અને 55 અડધી સદીનો રેકોર્ડ છે.
Brendan Taylor's 81 and Craig Ervine's 93 power Zimbabwe to 271/8 Taylor surpasses Andy Flower's 6,786 ODI runs to become Zimbabwe's highest run-scorer in the format 🙌 Follow #BANvsZIM 1st ODI, UAE tri-series live: https://t.co/uYsqE1CTe1 https://t.co/lf6Oe3FAty— Cricinfo (@cricinfo) October 17, 2026
વન-ડે (ODI) ક્રિકેટમાં ઝિમ્બાબ્વે માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડીઓ
- બ્રેન્ડન ટેલર - 6837 રન
- એન્ડી ફ્લાવર - 6786 રન
- ગ્રાન્ટ ફ્લાવર - 6571 રન
- હેમિલ્ટન મસાકાડ્ઝા - 5658 રન
- સીન વિલિયમ્સ - 5217 રન
પ્રારંભિક મેચમાં બ્રેડ ઇવાન્સે બોલિંગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું
બાંગ્લાદેશ સામેની વન-ડે (ODI) ત્રિ-રાષ્ટ્રીય શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં, ઝિમ્બાબ્વેના ઝડપી બોલર બ્રેડ ઇવાન્સે બોલિંગમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેમણે 6.4 ઓવરમાં 45 રન આપીને 4 વિકેટ ઝડપી હતી. આ ઉપરાંત, બ્લેસિંગ મુઝારબાની, કેપ્ટન સિકંદર રઝા અને વેલિંગ્ટન મસાકાડઝાએ પણ 2-2 વિકેટ મેળવી હતી. હવે આ વન-ડે ત્રિ-રાષ્ટ્રીય શ્રેણીની આગામી મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેનો સામનો 19 ઓક્ટોબરે અફઘાનિસ્તાન સામે થશે.
આ પણ વાંચોઃ