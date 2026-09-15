ETV Bharat / sports

ઝિમ્બાબ્વેના ખેલાડીએ બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, સચિન તેંડુલકરનો વર્ષો જૂનો રેકોર્ડ તૂટ્યો

ઝિમ્બાબ્વે અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાઈ રહેલી પ્રથમ વન-ડે મેચમાં બ્રેન્ડન ટેલરે સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. તેણે ઈતિહાસના પાનાઓમાં પોતાનું નામ અંકિત કર્યું છે.

બ્રેન્ડન ટેલરે સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડ્યો
બ્રેન્ડન ટેલરે સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડ્યો (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 6:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ZIM VS AUS: ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ હાલમાં ત્રણ મેચની વન-ડે (ODI) શ્રેણી માટે ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસે છે. આ શ્રેણીની પ્રથમ મેચ ઝિમ્બાબ્વેના હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાઈ છે. આ મેચ દરમિયાન ઝિમ્બાબ્વેના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન બ્રેન્ડન ટેલરે ઈતિહાસ રચ્યો. મેદાન પર ઉતરવાની સાથે જ તે વન-ડે ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં સૌથી લાંબી કારકિર્દી ધરાવતો ખેલાડી બની ગયો અને સચિન તેંડુલકરના નામે રહેલો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો.

બ્રેન્ડન ટેલર દ્વારા મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ સ્થાપિત

વન-ડે (ODI) ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબી કારકિર્દીનો રેકોર્ડ હવે ઝિમ્બાબ્વેના દિગ્ગજ બેટ્સમેન બ્રેન્ડન ટેલરના નામે છે. તેણે ભારતના મહાન ખેલાડી સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. ટેલરની વન-ડે કારકિર્દી 22 વર્ષ અને 146 દિવસની રહી છે, જ્યારે તેંડુલકરે 22 વર્ષ અને 91 દિવસ સુધી વન-ડે ક્રિકેટ રમ્યો હતો. બ્રેન્ડન ટેલરે 2004માં પોતાની કારકિર્દી શરૂ કરી હતી અને તે આજે પણ રમી રહ્યો છે. આ યાદીમાં શ્રીલંકાના સનથ જયસૂર્યા (21 વર્ષ, 184 દિવસ) ત્રીજા, પાકિસ્તાનના જાવેદ મિયાંદાદ ચોથા અને ઝિમ્બાબ્વેના સીન વિલિયમ્સ પાંચમા ક્રમે છે.

પુરુષોની વન-ડે (ODI) ક્રિકેટમાં સૌથી લાંબી કારકિર્દી

  • 22 વર્ષ 146 દિવસ - બ્રેન્ડન ટેલર (ઝિમ્બાબ્વે, 2004–2026)
  • 22 વર્ષ 91 દિવસ - સચિન તેંડુલકર (ભારત, 1989-2012)
  • 21 વર્ષ 184 દિવસ - સનથ જયસૂર્યા (શ્રીલંકા, 1989-2011)
  • 20 વર્ષ 272 દિવસ - જાવેદ મિયાંદાદ (પાકિસ્તાન, 1975-96)
  • 20 વર્ષ 187 દિવસ - સીન વિલિયમ્સ (ઝિમ્બાબ્વે, 2005-25)

40 વર્ષીય બ્રેન્ડન ટેલરે 2004માં પોતાની વન-ડે (ODI) કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી અને તેઓ ઝિમ્બાબ્વેના શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેનોમાંના એક ગણાય છે; તેના નામે દેશ માટે સૌથી વધુ વન-ડે સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ છે. જોકે તેણે 2021માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી, પરંતુ ICCના નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ 2022માં તેના પર સાડા ત્રણ વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. પ્રતિબંધનો સમયગાળો પૂર્ણ કર્યા બાદ, તેઓ 2025માં નિવૃત્તિમાંથી પાછા ફર્યો હતો. ઝિમ્બાબ્વે દક્ષિણ આફ્રિકા અને નામિબિયા સાથે મળીને 2027ના વન-ડે વર્લ્ડ કપની સહ-યજમાની કરવા જઈ રહ્યું છે અને ટેલર આગામી ટુર્નામેન્ટ માટે તૈયારી કરી રહ્યો છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા 12 વર્ષ બાદ ઝિમ્બાબ્વેમાં વન-ડે મેચ રમી રહ્યું છે

ઝિમ્બાબ્વે અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ રહેલી પ્રથમ વન-ડે મેચમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ 12 વર્ષના લાંબા ગાળા બાદ ઝિમ્બાબ્વેની ધરતી પર વન-ડે મેચ રમી રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન મિશેલ માર્શ બંને ટીમોના એવા માત્ર ત્રણ ખેલાડીઓમાંથી એક છે જેઓ 2014માં ઝિમ્બાબ્વેમાં રમાયેલી છેલ્લી વન-ડે મેચનો ભાગ હતો જે મેચ ઝિમ્બાબ્વેએ જીતી હતી. અન્ય બે ખેલાડીઓમાં ઝિમ્બાબ્વેના કેપ્ટન સિકંદર રઝા અને બ્રેન્ડન ટેલરનો સમાવેશ થાય છે. આ બંને ખેલાડીઓ 2014ની તે ઐતિહાસિક જીતનો હિસ્સો હતો.

આ પણ વાંચો:

  1. IND VS AFG: આજે બીજી T20 મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે? જાણો લાઈવ મેચ ક્યાં મફતમાં જોઈ શકો છો
  2. ODI ત્રિકોણીય શ્રેણી પહેલાં ઈંગ્લેન્ડે ભર્યું મોટુ પગલું, ECBનું પ્રતિનિધિમંડળ પહોંચ્યું પાકિસ્તાન

TAGGED:

LONGEST CAREER IN ODI HISTORY
વનડેમાં સૌથી લાંબી કારકિર્દી
ઝિમ્બાબ્વે અને ઓસ્ટ્રેલિયા
ટેલરે સચિનનો રેકોર્ડ તોડ્યો
BRENDAN TAYLOR BREAKS SACHIN RECORD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.