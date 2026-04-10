અદ્ભુત! એક T20I મેચમાં, એક બોલરે માત્ર 3 ઓવરમાં 9 વિકેટ લીધી

હાલમાં બધાનું ધ્યાન IPL પર કેન્દ્રિત છે, ત્યારે 21 વર્ષીય બ્રાઝિલની ખેલાડીએ બોલિંગમાં વિશ્વ રેકોર્ડ હાંસલ કરીને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

Published : April 10, 2026 at 7:05 PM IST

9 wickets in 3 Overs: ક્રિકેટની દુનિયામાં ઘણા નોંધપાત્ર રેકોર્ડ બન્યા છે, જેમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટનો પણ સમાવેશ થાય છે, જ્યાં ચાહકોએ એક બોલરને એક જ ઇનિંગમાં બધી 10 વિકેટ લેતા જોયા છે. મર્યાદિત ઓવરના ફોર્મેટમાં હજુ સુધી કોઈ બોલરે એક જ મેચમાં 10 વિકેટ લેવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી નથી, પરંતુ 21 વર્ષીય બ્રાઝિલિયન ફાસ્ટ બોલર લૌરા કાર્ડોસોએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં આવી સિદ્ધિ હાંસલ કરીને નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. કાર્ડોસો હવે પુરુષો અને મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય બંનેમાં એક જ મેચમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનારી બોલર બની ગઈ છે.

લૌરા કાર્ડોસોએ ત્રણ ઓવરમાં 9 વિકેટ લીધી

બીસીએ કાલહારી મહિલા T20 ટુર્નામેન્ટની 14મી મેચમાં, બ્રાઝિલ અને લેસોથો વચ્ચે રમત રમાઈ હતી. પહેલા બેટિંગ કરતા, બ્રાઝિલે 20 ઓવરમાં કુલ 202 રન બનાવ્યા. લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, લેસોથો ટીમ માત્ર 6.2 ઓવરમાં માત્ર 13 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. આ પતન પાછળનું મુખ્ય કારણ બ્રાઝિલની મહિલા ટીમ માટે રમતી 21 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર લૌરા કાર્ડોસો હતી, જેણે માત્ર ત્રણ ઓવરમાં 9 વિકેટ લીધી હતી. આ પ્રદર્શન સાથે, લૌરા કાર્ડોસો પુરુષ અને મહિલા બંને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક જ મેચમાં 9 વિકેટ લેનારી પ્રથમ ખેલાડી બની ગઈ છે.

અગાઉ ભૂટાનના ક્રિકેટર દ્વારા રેકોર્ડ

આ પહેલા, પુરુષોની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, આ રેકોર્ડ ભૂટાનની સોનમ યેશેના નામે હતો, જેણે 8 વિકેટ લીધી હતી. મહિલા ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, આ રેકોર્ડ ઇન્ડોનેશિયન ખેલાડીના નામે હતો; ઇન્ડોનેશિયાની રોહમાલિયાએ 7 વિકેટ લીધી હતી.

લૌરા કાર્ડોસોના અગાઉના પરાક્રમો

બ્રાઝિલની 21 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર, લૌરા કાર્ડોસોએ અગાઉ લેસોથો સામેની મેચ દરમિયાન સતત પાંચ બોલમાં પાંચ વિકેટ ઝડપી હતી. કાર્ડોસોએ અગાઉ પણ પોતાની બોલિંગ કુશળતાથી ધ્યાન ખેંચ્યું છે - ખાસ કરીને 2021 માં, જ્યારે, 16 વર્ષની નાની ઉંમરે બ્રાઝિલ માટે રમતી વખતે, તેણીએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં હેટ્રિક લીધી હતી. હવે, તેણીએ ફરી એકવાર પોતાની બોલિંગથી આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 'મારી પાસે જીવવા માટે 3-6 મહિના બાકી હતા...', યુવરાજે કેન્સર સામેની લડાઈને લઈને કર્યો મોટો ખુલાસો
  2. બાબર આઝમે રચ્યો ઈતિહાસ, ક્રિસ ગેલ અને વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડ્યા

