ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની મેચ દરમિયાન, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની મળી ધમકી
આજે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત અંડર-19 અને ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 ટીમો વચ્ચે મેચ રમાઈ રહી હતી, ત્યારે સ્ટેડિયમને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી.
Published : October 7, 2026 at 8:34 PM IST
ભારત અંડર-19 અને ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 ટીમો વચ્ચે બીજી યુથ ટેસ્ટ મેચ 5 થી 7 ઓક્ટોબર દરમિયાન રમાઈ હતી. આ મેચમાં ભારતે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને 10 વિકેટે જીત મેળવી હતી. આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાઈ હતી. રમત દરમિયાન સ્ટેડિયમને નિશાન બનાવતી બોમ્બની ધમકીને કારણે ખળભળાટ મચી ગયો હતો. જોકે, ત્યારબાદ થોડા જ સમયમાં ભારતે 10 વિકેટે મેચ જીતી લીધી અને મુકાબલો સમાપ્ત થયો.
નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી
ભારત અંડર-19 અને ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 ટીમો વચ્ચે મેચ ચાલી રહી હતી તે દરમિયાન ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનને સ્ટેડિયમને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપતો ઈમેલ મળ્યો હતો. સવારે લગભગ 11:00 વાગ્યે આ ઈમેલ મળતા એસોસિએશને પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. સ્ટેડિયમ ઉપરાંત, અમદાવાદ હાઈકોર્ટ અને વિવિધ શાળાઓને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ મળી હતી. ત્યારબાદ પોલીસનો સાયબર સેલ સ્ટેડિયમ ખાતે પહોંચ્યો હતો. એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, ભૂતકાળમાં પણ આવી ઘટનાઓ બની ચૂકી છે; અગાઉ IPL અને 2023 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પણ સ્ટેડિયમને બોમ્બની ધમકીઓ મળી હતી. ધમકી અંગે બંને ટીમોને થોડા વિલંબ બાદ જાણ કરવામાં આવી હતી અને તેઓ બપોરે લગભગ 1:00 વાગ્યે સ્ટેડિયમથી પોતાની હોટેલ પર પરત ફર્યા હતા.
Security Scare at Narendra Modi Stadium Declared Hoax! 🚨 • Hoax bomb threat email targets Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. • Threat received during the India U-19 vs Australia U-19 youth Test match. • Match completed smoothly; police & bomb squads confirm venue is safe. • Cyber Cell investigating source behind widespread citywide hoax emails.— Cricket Hub (@Anurag9793) October 7, 2026
ભારતની અંડર-19 ટીમે 10 વિકેટથી જીત મેળવી
મેચની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાની અંડર-19 ટીમ 73 ઓવરમાં માત્ર 174 રન જ બનાવી શકી. ટીમના કોઈ પણ બેટ્સમેન અડધી સદી ફટકારી શક્યા નહીં; ચાર્લી હેન્ડરસન સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતા, જેમણે 147 બોલમાં 37 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી. તેના જવાબમાં, ભારતીય ટીમે 78.4 ઓવર બેટિંગ કરી અને 10 વિકેટના ભોગે 315 રન બનાવ્યા. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન અભિપ્રાય વિશ્વાસ અને કેપ્ટન યશવર્ધન ચૌહાણ - બંનેએ અડધી સદી ફટકારી હતી; યશવર્ધન ચૌહાણે 83 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા, જ્યારે અભિપ્રાય વિશ્વાસે 62 બોલમાં 73 રન બનાવ્યા.
India U19 Won by 10 Wicket(s) #INDvAUS #U19YouthTest #2ndMultiday Scorecard:https://t.co/p3aPBkIDir— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 7, 2026
ઓસ્ટ્રેલિયાની અંડર-19 ટીમ બીજી ઇનિંગ્સમાં પણ ખાસ પ્રભાવ પાડી શકી નહીં અને 43.5 ઓવરમાં 151 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. બીજી ઇનિંગ્સમાં બ્લેક કેટલ 104 બોલમાં 63 રન બનાવીને ટીમનો સર્વોચ્ચ સ્કોરર રહ્યો હતો. જવાબમાં, ભારતે પ્રથમ ઓવરમાં જ 11 રન બનાવીને 10 વિકેટે મેચ જીતી લીધી. ભારતના તન્મય બાલોડાએ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા બંને ઇનિંગ્સ મળીને કુલ 14 વિકેટ ઝડપી હતી.
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