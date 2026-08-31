ફૂટી કિસ્મત! પ્રિન્ટરના કારણે ટીમ ક્રિકેટ મેચ હારી ગઈ, જાણો ખરેખર શું થયું?
એક પ્રિન્ટરના કારણે ઘરઆંગણાની ટીમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. મેચ બેલીસ્પલેન અને એગ્લિન્ટન વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં બેલીસ્પલેન ઘરેલુ ટીમ હતી.
Published : August 31, 2026 at 6:44 PM IST
FAULTY PRINTER: ક્રિકેટ મેચોમાં જીત અને હાર માટે વિવિધ નિયમો હોય છે, અને સમય જતાં આ નિયમોમાં ફેરફાર થયા છે. લીગ અને નોકઆઉટ મેચોમાં પરિણામ નક્કી કરવાના માપદંડ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. ખાસ કરીને નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં, પરિણામ સુનિશ્ચિત કરવા માટે દરેક પ્રયાસ કરવામાં આવે છે; પરંતુ જો પ્રિન્ટર મેચનું પરિણામ નક્કી કરે તો શું? તે વિચિત્ર લાગે છે, પરંતુ આયર્લેન્ડમાં નોર્થ વેસ્ટ ક્રિકેટ યુનિયન પ્રીમિયર લીગ મેચ દરમિયાન આવું જ બન્યું હતું, જ્યાં એક પ્રિન્ટરના કારણે ઘરઆંગણાની ટીમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. મેચ બેલીસ્પલેન અને એગ્લિન્ટન વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં બેલીસ્પલેન ઘરેલુ ટીમ હતી.
મેચમાં શું થયું: બેલીસ્પલેન સામેની રમતમાં, એગ્લિન્ટન ટીમ 48.1 ઓવરમાં 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. 160 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, બેલીસ્પલેનનો દાવ ફક્ત બે ઓવર પછી વરસાદને કારણે રોકાઈ ગયો હતો. રમત બંધ થઈ ત્યાં સુધીમાં, બેલીસ્પલેને 19 રન બનાવ્યા હતા. વરસાદને કારણે રમત વિક્ષેપિત થતાં, અમ્પાયરોએ ડકવર્થ-લુઇસ-સ્ટર્ન (DLS) પદ્ધતિ લાગુ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
Ever heard of a team being forced to concede a match because of a broken printer? 🤔— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) August 30, 2026
You have now! 🖨️❌ pic.twitter.com/VALr6Lup35
DLS શીટ્સ તૈયાર કરવામાં વિક્ષેપ: ખરાબ હવામાનને કારણે મેચમાં ઓવરની સંખ્યા ઓછી થવાની ધારણા હતી, પરંતુ જ્યારે બાલીસ્પાલેન ટીમનું પ્રિન્ટર નિષ્ફળ ગયું ત્યારે સમસ્યા ઊભી થઈ, જેના કારણે DLS શીટ્સ તૈયાર કરવાનું અશક્ય બન્યું. શીટ્સ વિના, DLS પદ્ધતિ લાગુ કરી શકાઈ નહીં. પરિણામે, એલિંગ્ટનને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યું; વરસાદ બંધ થયા પછી એક પણ બોલ ફેંકવામાં આવ્યો ન હતો.
ચોક્કસ નિયમ પર આધાર રાખવો: આ અસામાન્ય નિર્ણય નોર્થ વેસ્ટ ક્રિકેટ યુનિયનના નિયમો પર આધારિત હતો, જે ખાસ કરીને એવી પરિસ્થિતિઓમાં લાગુ પડે છે જ્યાં DLS ગણતરીઓ ઉપલબ્ધ ન હોય. નિયમો અનુસાર, જો ટીમો અને અમ્પાયરો બંને માટે DLS શીટ્સ તૈયાર ન કરવામાં આવે, તો યજમાન ટીમ આપમેળે મેચ હારી જાય છે. આ જ કારણ છે કે બાલીસ્પાલેનને હાર સ્વીકારવી પડી. નિયમોમાં એ પણ સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે યજમાન ક્લબ પાસે જરૂરી સોફ્ટવેર સાથેનું કમ્પ્યુટર, પૂરતા કાગળ અને શાહી સાથે કાર્યરત પ્રિન્ટર અને ઓપરેટર હોવું જોઈએ. આમ કરવામાં નિષ્ફળતા યજમાન ટીમ માટે દંડની સજામાં પરિણમે છે.
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