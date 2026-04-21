T20 વર્લ્ડ કપમાં કેનેડા ક્રિકેટ ટીમ સાથે મેચ ફિક્સિંગમાં, બિશ્નોઈ ગેંગનું નામ સામે આવ્યું
કેનેડા ક્રિકેટ ટીમના મેચ ફિક્સિંગ કૌભાંડમાં એક નવો વળાંક આવ્યો છે.
Published : April 21, 2026 at 5:49 PM IST
CANADA CRICKET MATCH FIXING SCANDAL: તાજેતરમાં, ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાઈ રહેલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના ભાગ રૂપે ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ કેનેડા મેચમાં મેચ ફિક્સિંગના આરોપો સામે આવ્યા હતા. ICCનું ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમ હાલમાં આ દાવાઓની તપાસ કરી રહ્યું છે. હવે, આ મેચ ફિક્સિંગ કૌભાંડમાં એક નવો વળાંક આવ્યો છે.
એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ મેચ ફિક્સિંગ યોજનામાં લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગનો હાથ હોઈ શકે છે. CBC ન્યૂઝના અહેવાલ મુજબ, 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ તરફથી ધમકીઓ અને દબાણે કેનેડિયન ટીમના નિર્ણયોને પ્રભાવિત કર્યા હશે.
અહેવાલમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે બિશ્નોઈ ગેંગે કેટલાક ખેલાડીઓ પર કેનેડિયન કેપ્ટન દિલપ્રીત બાજવાને ટેકો આપવા દબાણ કર્યું હતું; વધુમાં, કેટલાક ખેલાડીઓને ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે જો તેઓ કેપ્ટનને ટેકો નહીં આપે તો તેમને ગંભીર પરિણામોનો સામનો કરવો પડશે. એ નોંધનીય છે કે બાજવા દ્વારા ફેંકવામાં આવેલી એક ચોક્કસ ઓવર હાલમાં મેચ ફિક્સિંગ તપાસના ભાગ રૂપે તપાસ હેઠળ છે.
રિપોર્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે ગેંગનો ઉદ્દેશ્ય બાજવા કેપ્ટન બને અને ચોક્કસ ખેલાડીઓને ટીમમાંથી બહાર ન કરવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો હતો. આ ધમકીઓએ ટીમમાં ભય પેદા કર્યો; પરિણામે, કેટલાક અધિકારીઓએ પોલીસ સુરક્ષા માંગી, જ્યારે અન્ય લોકોએ તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું.
કેનેડા મેચ-ફિક્સિંગ કૌભાંડ શું છે?
'ભ્રષ્ટાચાર, ગુના અને ક્રિકેટ' નામની એક દસ્તાવેજીમાં ક્રિકેટ કેનેડાની આંતરિક સમસ્યાઓનો ખુલાસો થયો ત્યારે આ વિવાદ ફાટી નીકળ્યો. આ દસ્તાવેજી 'ધ ફિફ્થ એસ્ટેટ' - એક કેનેડિયન તપાસ પત્રકારત્વ કાર્યક્રમ - દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી અને કેનેડિયન ક્રિકેટમાં નબળા શાસન, ટીમ પસંદગીમાં અનિયમિતતા અને સંભવિત મેચ-ફિક્સિંગ જેવા મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.
આ દસ્તાવેજી ફિલ્મ કેનેડાના કેપ્ટન દિલપ્રીત બાજવા દ્વારા ફેંકવામાં આવેલી એક ઓવર પર કેન્દ્રિત છે અને બધા આરોપો તેમના બોલિંગ પ્રદર્શન સાથે જોડાયેલા છે. આ મેચ 2026 ના ચેન્નાઈમાં T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન રમાઈ હતી, જેમાં ન્યુઝીલેન્ડ અને કેનેડા વચ્ચેની ટક્કર હતી, જેમાં કેનેડાને કુલ 173 રનનો બચાવ કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. મેચ દરમિયાન, કેપ્ટન બાજવા પાંચમી ઓવર બોલિંગ કરવા માટે આગળ આવ્યા.
તે ઓવરમાં, તેમણે 15 રન આપ્યા. આમાં એક નો-બોલ તેમજ લેગ સાઇડ પર ફેંકવામાં આવેલી વાઈડ ડિલિવરીનો સમાવેશ થતો હતો, જેના પરિણામે બે વધારાના રન થયા હતા. મેચ ફિક્સિંગના આરોપો વચ્ચે હાલમાં આ ચોક્કસ ઓવરની તપાસ ચાલી રહી છે.
ACU અન્ય તપાસ
ICC ની ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમ (ACU) અન્ય ઘણી બાબતોની પણ તપાસ કરી રહી છે. આમાં રેકોર્ડ કરેલી ફોન વાતચીતનો સમાવેશ થાય છે જેમાં કેનેડાના કોચ ખુર્રમ ચોહાન અને ક્રિકેટ કેનેડા બોર્ડના કેટલાક વરિષ્ઠ સભ્યો કોચ પર રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે ચોક્કસ ખેલાડીઓ પસંદ કરવા માટે દબાણ કરતા સાંભળી શકાય છે. આ ઓડિયો રેકોર્ડિંગ ગયા વર્ષે લીક થયું હતું, અને ત્યારથી ACU આ મામલાની તપાસ કરી રહ્યું છે.
ICCના વચગાળાના ઇન્ટિગ્રિટી ચીફ, એન્ડ્રુ ઇડે જણાવ્યું હતું કે, "આ તબક્કે, અમે આરોપોની સત્યતા પર ટિપ્પણી કરી શકતા નથી." તપાસ ચાલુ છે; જો કે, આ કેસ પહેલાથી જ ખેલાડીઓના કલ્યાણ અને કેનેડામાં ક્રિકેટની અખંડિતતા અંગે મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો ઉભા કરી ચૂક્યો છે.
