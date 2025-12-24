ETV Bharat / sports

આજે વિજય હજારે ટ્રોફીમાં શતક ડે રહ્યો, વૈભવ સૂર્યવંશી- ઈશાન કિશન અને સાકીબુલ ગનીએ સદી ફટકારી

બિહારના ત્રણ ખેલાડીઓ - વૈભવ સૂર્યવંશી, આયુષ લોહારુકા અને સાકીબુલ ગની એ રેકોર્ડ સદી ફટકારી.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26 સીઝનનો પ્રથમ રાઉન્ડ આજે, 24 ડિસેમ્બરથી શરૂ થયો છે. ટુર્નામેન્ટના પહેલા દિવસે ઘણી ટીમો એકબીજા સામે રમી રહી છે, પરંતુ બિહારની ટીમે સૌથી વધુ ધ્યાન ખેંચ્યું છે, જે કહેવતને સાચી સાબિત કરે છે.

હકીકતમાં, બિહાર બુધવાર, 24 ડિસેમ્બરના રોજ રાંચીના JSCA ઓવલ ગ્રાઉન્ડ ખાતે અરુણાચલ પ્રદેશનો સામનો કરી રહી હતી. તેઓએ લિસ્ટ A ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સ્કોર પોસ્ટ કર્યો. તેમની ટીમે 50 ઓવરમાં 6 વિકેટે 574 રન બનાવ્યા. અગાઉ, આ રેકોર્ડ તમિલનાડુના નામે હતો, જેણે 2022માં કુલ 506 રન બનાવ્યા હતા.

બિહારના કેપ્ટને સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી

આ જ મેચમાં, બિહારના ત્રણ ખેલાડીઓ - વૈભવ સૂર્યવંશી, આયુષ લોહારુકા અને સાકીબુલ ગની - એ રેકોર્ડ સદી ફટકારી. આમાંથી બે ખેલાડીઓ, વૈભવ અને સાકીબુલે પણ ઇતિહાસ રચ્યો. સાકીબુલ ગની લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી ભારતીય બેટ્સમેન બન્યા, તેમણે 32 બોલમાં સદી પૂરી કરી. જોકે, વૈભવે 36 બોલમાં સદી પૂરી કરી, જેના કારણે તે યાદીમાં ચોથા સ્થાને આવી ગયો. અગાઉ, તે બીજા સ્થાને હતો.

મેચમાં, વૈભવે 84 બોલમાં 190 રન બનાવ્યા, જેમાં 16 ચોગ્ગા અને 15 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ સાકીબુલ ગનીએ 40 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 12 છગ્ગા સાથે 128 રનની ઇનિંગ રમી. આયુષે પણ 56 બોલમાં 11 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગા સાથે 116 રન બનાવ્યા. બિહારે લિસ્ટ A ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ટીમ સ્કોર હાંસલ કર્યો.

ઈશાન કિશને બીજી સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ઝારખંડના કેપ્ટન ઈશાન કિશને વિજય હજારે ટ્રોફી મેચમાં બીજી સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી છે, તેણે ફક્ત 33 બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. કિશને કર્ણાટક સામે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. ઈશાને 39 બોલમાં 125 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 7 ચોગ્ગા અને 14 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઇનિંગથી ઝારખંડને 50 ઓવરમાં 9 વિકેટે 412 રનનો સ્કોર બનાવવામાં મદદ મળી.

લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનારા ભારતીય બેટ્સમેન

  • 32 બોલ: સાકિબુલ ગની (બિહાર)
  • 33 બોલ: ઇશાન કિશન (ઝારખંડ)
  • 35 બોલ: અનમોલપ્રીત સિંહ (પંજાબ)
  • 36 બોલ: વૈભવ સૂર્યવંશી (બિહાર)
  • 40 બોલ: યુસુફ પઠાણ (બરોડા)
  • 41 બોલ: ઉર્વિલ પટેલ (ગુજરાત)
  • 42 બોલ: અભિષેક શર્મા (પંજાબ)

