અર્શદીપ સિંહ પાંચમી T20Iમાંથી બહાર, 36 વર્ષીય ખતરનાક બોલરની ટીમમાં વાપસી
ટીમ ઈન્ડિયાના અનુભવી ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ ઈજાને કારણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની અંતિમ T20 મેચમાં રમે તેવી શક્યતા ઓછી છે.
Published : October 16, 2026 at 4:08 PM IST
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ચાલી રહેલી T20 શ્રેણીની અંતિમ અને નિર્ણાયક મેચ 17 ઓક્ટોબરે બેંગલુરુના એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. શ્રેણીની પાંચમી અને અંતિમ મેચ માટે ઝડપી બોલર ભુવનેશ્વર કુમાર ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. અર્શદીપ ઈજાગ્રસ્ત થયા બાદ ભુવીનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
ભુવનેશ્વર કુમાર ટીમ ઈન્ડિયામાં જોડાયો
BCCI દ્વારા જારી કરાયેલી સત્તાવાર મીડિયા સલાહકાર મુજબ, હૈદરાબાદમાં ચોથી T20I દરમિયાન બોલિંગ કરતી વખતે અર્શદીપ સિંહને ખભામાં ઈજા થઈ હતી. ભુવનેશ્વરને તેની ઈજાને ધ્યાનમાં રાખીને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, તે અંતિમ T20Iમાં રમશે કે નહીં તે અંગેનો અંતિમ નિર્ણય તેની ફિટનેસ અને રિકવરીના આધારે મેચ પહેલા લેવામાં આવશે.
🚨 News 🚨 Arshdeep Singh sustains blow to bowling shoulder; Bhuvneshwar Kumar added to #TeamIndia’s squad for the Bengaluru T20I. More Details ▶️ https://t.co/i18NeqDLrU #INDvWI | @mflone_— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
ટીમ ઈન્ડિયાનું બોલિંગ આક્રમણ મજબૂત બન્યું
અનુભવી બોલર ભુવનેશ્વર કુમારના ઉમેરાથી ટીમનું બોલિંગ આક્રમણ વધુ મજબૂત બનશે. ભુવનેશ્વર સ્વિંગ બોલિંગ અને ડેથ ઓવરમાં ચુસ્ત બોલિંગ માટે જાણીતો છે. બેંગલુરુની પીચ સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે, તેથી ભુવીનો અનુભવ ટીમ માટે ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકે છે. ભુવીએ છેલ્લી વખત ચાર વર્ષ પહેલા ભારત માટે T20I રમી હતી. WI શ્રેણી પછી, તે ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ પર પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં રમતા જોવા મળશે.
T20 શ્રેણી બરાબર છે
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની T20 શ્રેણી હાલમાં 2-2 થી બરાબર છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી, જેમાં ભારતે 8 વિકેટથી જીત મેળવીને 1-0 ની લીડ મેળવી હતી. આ પછી, રાંચીમાં રમાયેલી બીજી મેચમાં, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે શ્રેણી બરાબર કરવા માટે 250 રનનો વિશાળ લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત કર્યો. ત્રીજી મેચ ઈન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી, જ્યાં ભારતે 14 રનથી જીત મેળવી હતી. ત્યારબાદ વેસ્ટ ઈન્ડિઝે હૈદરાબાદમાં ચોથી મેચમાં ભારતને 24 રનથી હરાવ્યું, અને શ્રેણી 2-2 થી બરાબર કરી દીધી. બંને ટીમો હવે ત્રીજી મેચ જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે.
છેલ્લી T20I માટે ટીમ ઈન્ડિયાની અપડેટ કરાયેલી ટીમઃ શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ, રવિ બિશ્નોઈ, નિતીશ કુમાર રેડ્ડી, અર્શદિપ સિંહ, પ્રિંસ યાદવ, મયંક યાદવ, નમન ધીર, ભુવનેશ્વર કુમાર.
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