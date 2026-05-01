ETV Bharat / sports

ભુવનેશ્વર કુમારે રચ્યો ઈતિહાસ, આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર બન્યો

IPL 2026 માં અત્યાર સુધી શાનદાર ફોર્મ દર્શાવનાર ભુવનેશ્વર કુમારે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની મેચમાં ત્રણ વિકેટ લઈને એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

BHUVNESHWAR KUMAR
BHUVNESHWAR KUMAR (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 1, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝનની 42મી લીગ મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સે આ મેચ 4 વિકેટથી સફળતાપૂર્વક જીતી લીધી હતી. દરમિયાન, આરસીબી તરફથી રમતા ભારતીય ફાસ્ટ બોલર ભુવનેશ્વર કુમારે આ મેચમાં પણ બોલ સાથે પોતાનું શાનદાર ફોર્મ જાળવી રાખવામાં સફળતા મેળવી હતી, તેણે ચાર ઓવરમાં 28 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. આ પ્રદર્શન સાથે, ભુવનેશ્વર કુમારે T20 ક્રિકેટમાં એક એવો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો હતો જે પહેલાં કોઈ અન્ય ભારતીય ફાસ્ટ બોલર હાંસલ કરી શક્યો ન હતો.

ભુવનેશ્વરે T20 માં 350 વિકેટ પૂર્ણ કરી

ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની મેચ દરમિયાન, ભુવનેશ્વર કુમારે પાવરપ્લે દરમિયાન બે વિકેટ લઈને T20 ક્રિકેટમાં 350 વિકેટનો આંકડો પાર કર્યો. આ સિદ્ધિ સાથે, ભુવનેશ્વર કુમાર T20 માં 350 કે તેથી વધુ વિકેટ સફળતાપૂર્વક લેનાર પ્રથમ ભારતીય ઝડપી બોલર બન્યો. અત્યાર સુધીની તેની T20 કારકિર્દી દરમિયાન, ભુવનેશ્વર કુમારે કુલ 325 મેચ રમી છે - 324 ઇનિંગ્સમાં બોલિંગ, જેમાં તેણે 24.51 ની સરેરાશથી 352 વિકેટ લીધી છે. T20 માં તેના ઇકોનોમી રેટની દ્રષ્ટિએ, ભુવનેશ્વર કુમાર 7.35 પર છે. 2026 IPL માં તેના પ્રદર્શન પર નજર કરીએ તો, ભુવનેશ્વર કુમારે ફરી એકવાર પર્પલ કેપ મેળવી છે, તેણે 9 મેચોમાં 15.52 ની સરેરાશથી 17 વિકેટ લીધી છે.

ચહલ પાસે સૌથી વધુ વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ

T20 ક્રિકેટમાં ભારતીય ખેલાડી દ્વારા લેવામાં આવેલી સૌથી વધુ વિકેટનો રેકોર્ડ હાલમાં લેગ-સ્પિનર ​​યુઝવેન્દ્ર ચહલના નામે છે, જેમણે કુલ 391 વિકેટ લીધી છે. આ યાદીમાં તેમના પછી ભુવનેશ્વર કુમાર 352 વિકેટ સાથે આવે છે. ત્રીજા સ્થાને સ્ટાર ભારતીય ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ છે, જેમનું ફોર્મ 2026 IPLમાં ખાસ પ્રભાવશાળી રહ્યું નથી. બુમરાહએ અત્યાર સુધી T20 ક્રિકેટમાં 347 વિકેટ લીધી છે. આ યાદીમાં ચોથા સ્થાને ભૂતપૂર્વ ભારતીય લેગ-સ્પિનર ​​પીયૂષ ચાવલા છે, જેમણે T20 ક્રિકેટમાં કુલ 327 વિકેટ લીધી છે.

TAGGED:

BHUVNESHWAR KUMAR
BHUVNESHWAR KUMAR 350 WICKETS
BHUVNESHWAR KUMAR RECORD
BHUVNESHWAR KUMAR T20 WICKETS
BHUVNESHWAR KUMAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.