સેમિફાઇનલમાં સૂર્યકુમાર અભિષેક હાર્દિક સંજુ સેમસન કોણ ચાલશે, ભાવનગર સીઝન ક્રિકેટના ખેલાડીઓએ આપ્યા મંતવ્યો જાણો

ICC ક્રિકેટ T20 વર્લ્ડ કપને લઈને સેમિફાઇનલ 5 માર્ચના રોજ વાનખેડેમાં રમાવાની છે, ત્યારે ભાવનગરના સીઝનના ક્રિકેટ ખેલાડીઓએ પોતાના મંતવ્યો વ્યક્ત કર્યા હતા.

ભાવનગર સીઝન ક્રિકેટના ખેલાડીઓ
ભાવનગર સીઝન ક્રિકેટના ખેલાડીઓ (Etv Bharat Gujarat)
Published : March 4, 2026 at 9:35 PM IST

ભાવનગર: ICC T20 વર્લ્ડકપની બીજી સેમિફાઇનલ ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે 5 માર્ચના રોજ રમાવા જઈ રહી છે, ત્યારે સમગ્ર ભારતની સાથે ક્રિકેટ સાથે સંકળાયેલા ખેલાડીઓમાં પણ ઉત્સાહ છે. ભાવનગરના સિઝનમાં રમતા ખેલાડીઓએ મેચને પગલે પોતાના મંતવ્યો અને આશાઓને વ્યક્ત કરી હતી. શું કહે છે આ ખેલાડીઓ ચાલો જાણીએ.

ભારતનું પલડું ભારે છે : સીઝનના ખેલાડી કેવલ સલોતે જણાવ્યું હતું કે, જોવા જઈએ તો ભારતનું પલડું ભારે છે જે રીતે અભિષેક ફોર્મમાં નથી પણ ઇંગ્લેન્ડની મેચમાં ફોર્મમાં આવી જશે સાથે આપણા કેપ્ટન પણ આવી જશે. ઇંગ્લેન્ડનું પલડું નીચું છે. બોલિંગમાં જોઈએ તો ચક્રવર્તી અત્યારે ફોર્મમાં નથી પણ એમ લાગે છે કે તે પણ તેના ચક્રવ્યુહમાં બધાને સમાવી લેશે. ત્યારે અન્ય ખેલાડી હિમાંશુ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે ઇંગ્લેન્ડ સામે આપણે બોલિંગ સાઇડ નબળી દેખાય છે પણ બેટિંગ સાઈડ મજબૂત છે કારણ કે છેલ્લી બધી મેચ જુઓ તો આપણે 180 કરતા વધુ રન કર્યા છે. આપણે વધુ બોલિંગમાં ધ્યાન દેવાની જરૂર લાગે છે બેટિંગ સાઇડ આપણી સારી છે.

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ મેચને લઈને ભાવનગર સીઝન ક્રિકેટના ખેલાડીઓના મંતવ્યો (Etv Bharat Gujarat)

વાનખેડેમાં છે તો જીતવાની શક્યતાઓ

ક્રિકેટ સાથે સંકળાયેલા અન્ય ખેલાડી વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, તમે ફાઈલને લઈને જોઈએ તો બોલિંગ લાઈન વિક પડે છે પણ બેટિંગ લાઇન વધારે છે. મેચ વાનખેડેમાં છે એટલે સારું પરફોર્મ્સ આપશું. અત્યાર સુધી અભિષેક ફોર્મમાં આવ્યો નથી પણ ઇંગ્લેન્ડ સામે સારું આપશે. જ્યારે અન્ય ખેલાડી રાજદીપસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે મારું માનવું છે કે, વાનખેડેમાં ટોસ છે તો જે ટોચ જીતશે તેના તરફ મેચ જશે. બોલિંગ બેટિંગમાં જોઈએ તો એક બે ને બાદ કરતા આપણે સારું છે, પણ ભારતમાં છે તો જીતશું અને ઇંગ્લેન્ડમાં એક બે ખેલાડી એવા છે જે ફેલ જશે તો પણ આપણે જીતશું.

કોઈ પણ ખેલાડીનું નસીબ કામ કરી જાય

ખેલાડી ગૌરવ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, જે ટોપ 4 ટીમ સારું પરફોર્મ્સ કરીને સેમી ફાઇનલમાં આવી છે ત્યારે ઇન્ડિયાનું ફોર્મ ચિંતાનો વિષય છે પણ એન્ડ ઓફ ધ ડે કોઈ પણ પ્લેયરનો દિવસ સારો હોય તો સારું કરી શકે છે. ટીમમાં જે રીતે સંજુ સેમસન રન મારીને જીત અપાવી છે તો મને એવું લાગે છે પણ ફોર્મ સારું રહેશે. ત્યારે અન્ય ખેલાડી યુવરાજસિંહ સીનોતે જણાવ્યું હતું કે અત્યારે જોઈએ તો બોલિંગમાં આપણે રિલે રહ્યા છીએ પણ બોલિંગ કરતા બેટિંગ લાઇન સારી છે. વાનખેડેમાં છે તો જે લોકલ સૂર્યકુમાર, હાર્દિક પંડ્યા, ઈશાન કિશન છે તે સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે. બોલીંગ લાઈનમાં જોઈએ તો બુમરાહ છે તો વિનિંગ લાઈનમાં મદદ કરે છે તેમજ વરુણ ચક્રવર્તી છે, તો મેચ જોવા અમે ઉત્સુક છીએ.

