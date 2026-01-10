ETV Bharat / sports

ભાવનગરમાં મહાનગરપાલિકાઓની ટુર્નામેન્ટ યોજાઈ, મેયર અને કમિશ્નર-11 ટુર્નામેન્ટમાં સુરતની ટીમ બની વિજેતા

મેયર અને કમિશ્નર 11 ટુર્નામેન્ટમાં સુરતની ટીમ બની વિજેતા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 10, 2026 at 4:02 PM IST

ભાવનગર : મહાનગરપાલિકાના યજમાન પદે રમાનાર ઇન્ટર કોર્પોરેશન ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની મેયર અને કમિશ્નર-11માં તમામને પછાડીને સુરતની ટીમો ચેમ્પિયન થઈ છે. બંને ટીમોએ જીત મેળવીને ક્રિકેટ ક્ષેત્રમાં પણ પોતાની આગવી શૈલીને નોકરીની સાથે રમતગમતમાં કુશળ સાબિત કરી છે.

ભાવનગરમાં મહાનગરપાલિકાના યજમાન પદે ઓલ ગુજરાત ઇન્ટર કોર્પોરેશન ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં કમિશનર ઇલેવન અને મેયર ઇલેવનની ફાઈનલ યોજાઈ ગયા બાદ બંને મેચોમાં સુરતની મહાનગરપાલિકાની ટીમોએ જીત મેળવી છે. બંને ફાઈનલો ભાવનગરના ભરૂચા ક્રિકેટ ક્લબ ખાતે યોજાઇ હતી. જેમાં મેયર 11 રાત્રે ઠંડી વચ્ચે યોજાઈ હતી.

કમિશનર ઈલેવનમાં સુરત વિજેતા

ભાવનગર શહેરમાં 9 તારીખના રોજ ભરૂચા ક્રિકેટ ક્લબ ખાતે બપોરના સમયે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની કમિશનર ઇલેવન ટીમ અને સુરત મહાનગરપાલિકાની કમિશનર ઇલેવન ટીમ વચ્ચે ફાઇનલ મેચનો પ્રારંભ થયો હતો. જેમાં 20 ઓવરમાં રાજકોટની ટીમે 141 રન 9 વિકેટ ગુમાવીને બનાવ્યા હતા, ત્યારે તેની સામે સુરતની ટીમે 17.4 ઓવરમાં જ ટાર્ગેટ પૂર્ણ કરીને 142 રન 4 વિકેટે બનાવી લીધા હતા.

મેયર અને કમિશ્નર 11 ટુર્નામેન્ટમાં સુરતની ટીમ બની વિજેતા (ETV Bharat Gujarat)

આમ કમિશનર ઇલેવનમાં સુરતની ટીમ વિજેતા જાહેર થઈ હતી. જેમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન ચિરાગ પટેલ સુરતની ટીમના ખેલાડીનું 51 રન બનાવીને રહ્યું હતું.

ભરૂચા ક્રિકેટ ક્લબમાં ઠંડી વચ્ચે મેયર 11 ફાઈનલ રમાઈ

ભાવનગર શહેરમાં છેલ્લા 2 દિવસમાં ઠંડી વધી જવા પામી છે. જેને પગલે મોડી રાત્રે એને વહેલી સવારમાં પણ ઠંડી છે, ત્યારે સાંજના સમયે ભરૂચા ક્રિકેટ ક્લબ ગ્રાઉન્ડ ખાતેમેયર ઇલેવનની ફાઈનલનો પ્રારંભ થયો હતો. સાંજે 7 કલાકે શરૂ થયેલી મેયર ઇલેવન ફાઈનલ રાત્રિના 10 કલાક આસપાસ પૂર્ણ થઈ હતી. જો કે ત્યારબાદ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની સમાપનની વિધિ પણ યોજાઈ હતી. જેમાં તમામ પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

મેયર અને કમિશ્નર 11 ટુર્નામેન્ટમાં સુરતની ટીમ બની વિજેતા (ETV Bharat Gujarat)

મેયર 11માં પણ સુરતનો દબદબો

મેયર ઇલેવનની સાંજે શરૂ થયેલી ફાઇનલમાં ભાવનગર અને સુરતની વચ્ચે મેચનો પ્રારંભ થયો હતો. જેમાં ભાવનગર મેયર ઇલેવન દ્વારા 18.5 ઓવરમાં પ્રથમ બેટિંગ કરીને 96 રન બનાવીને ઓલ આઉટ થઈ ગઈ હતી. જ્યારે સુરતની ટીમ બીજા દાવમાં 9.3 ઓવરમાં 97 રન 8 વિકેટ ગુમાવીને કરી લીધા હતા.

આમ ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની મેયર ઇલેવનની ટીમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, ત્યારે સુરતની કમિશનર ઇલેવન અને મેયર ઇલેવન ટીમ દ્વારા જીત મેળવી હતી.

