ભાવનગરનું ગૌરવ: શિક્ષક દંપતિનો 16 વર્ષીય પુત્ર વિશ્વ દવે, બેડમિન્ટનમાં નેશનલ કક્ષાએ પહોંચવા સજ્જ
ભાવનગર શહેરના શિક્ષક દંપતિના બંને પુત્ર સ્પોર્ટ્સ કક્ષાએ આગળ હોય, ત્યારે 16 વર્ષનો વિશ્વ દવે બેડમિન્ટન ક્ષેત્રે નેશનલ સુધી પહોંચવા મહેનત કરી રહ્યો છે.
Published : November 13, 2026 at 5:00 AM IST
ભાવનગર: બેડમિન્ટન જેવી રમતમાં નાનપણથી બાળકો ખૂબ ઓછા આગળ ધપે છે, ત્યારે ભાવનગર શહેરના શિક્ષક દંપતીના બે પુત્ર બંને સ્પોર્ટ્સમાં આગળ છે. વાત કરીએ નાના બાળકની કે જે 16 વર્ષની ઉંમરે બેડમિન્ટન કક્ષાએ આગળ ધપી રહ્યો છે. બાળકનું નાનપણથી સ્પોર્ટ્સમાં રુચિ હોવાને પગલે માતા-પિતા પણ સંપૂર્ણ રીતે તેની ખાણીપીણીને પણ ધ્યાનમાં લઈ રહ્યા છે. જો કે ભાવનગરના સરદાર પટેલ એકેડેમીમાં વિશ્વ દવે નેશનલ કક્ષા સુધી પહોંચવા માટે મહેનત કરી રહ્યો છે. ચાલો જાણીએ બેડમિન્ટન ક્ષેત્રે બાળકોમાં વધતો ક્રેઝ અને મહેનત કેવી હોય છે.
સરદાર પટેલ સ્કૂલ ખાતે એકેડેમીમાં કોચિંગ
ભાવનગર શહેરના શિક્ષક દંપતિના બંને પુત્ર સ્પોર્ટ્સ કક્ષાએ આગળ હોય ત્યારે સૌથી નાના 16 વર્ષના વિશ્વ દવે બેડમિન્ટન ક્ષેત્રે રાજ્ય કક્ષા સુધી પહોંચેલો છે. સરદાર પટેલ ખાતે ચાલતી એકેડેમીમાં મિત મકવાણા પાસે બેડમિન્ટનનું જ્ઞાન મેળવતા વિશ્વ દવેને લઈને મિત મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, વિશ્વ મારી પાસે દોઢ બે વર્ષથી શીખી રહ્યો છે અને અંડર-14માં તે ભાવનગરમાં ફર્સ્ટ રહ્યો છે. ઘણા બાળકો શીખવા માટે આવે છે, પરંતુ મોટાભાગના લોકોને બેડમિન્ટનની એકેડેમી ચાલે છે કે નહીં તેનો ખ્યાલ જ નથી હોતો. વિશ્વ સારી મહેનત કરી રહ્યો છે અને નેશનલ સુધી પહોંચવા તેની મહેનત છે.
માતા-પિતા રાખે છે કાળજી બાળકની
વિશ્વની માતા વંદનાબેને જણાવ્યું હતું કે મારો બાબો બેડમિન્ટનમાં રમે છે. મને અગાઉ પણ તેને સ્પોર્ટ્સમાં લઈ જવાની ઈચ્છા હતી. સવારમાં ઉઠતાની સાથે જ કઠોળ ભરી દઉં છું ડ્રાયફુટ આપું છું અને જ્યારે પાછો આવે ત્યારે લીંબુ પાણી પણ તૈયાર રાખું છું. રમવાનું અને ભણવાનું તે સાથે કરી રહ્યો છે. અમારી આશા છે તે ખૂબ આગળ વધે. જ્યારે તેના પિતાએ ભરતભાઈએ જણાવ્યું હતું કે મારો દીકરો અંડર-14માં ફર્સ્ટ રેન્ક ભાવનગરમાં રહ્યો છે અને હાલમાં અંડર-17માં સેકન્ડ રહ્યો છે તે સ્ટેટ રમવા ગયેલો છે.અમને આશા છે કે તે નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ પહોંચે. દીકરા માટે અમે બધી વસ્તુ આગળ વધવા માટે કરી રહ્યા છીએ. જો કે આ ગેમ ખર્ચાળ હોય છે.
વિશ્વ એ આશા સેવી નેશનલ કક્ષા સુધીની
વિશ્વ જિલ્લા કક્ષાએ અને ઝોન કક્ષાએ અનેક વખત બેડમિન્ટનમાં મેડલો સર્ટિફિકેટ્સ અને ટ્રોફી મેળવી ચૂકેલો છે.ભાવનગરમાં ફર્સ્ટ રેંક અંડર-14 માં રહ્યા બાદ અંડર-17માં જ્યારે સેકન્ડ છે ત્યારે વિશ્વ દવે જણાવ્યું હતું કે, હું દોઢ બે વર્ષથી રમું છું અને જ્ઞાનગુરુમાં અભ્યાસ કરું છું. સ્કૂલ તરફથી રમાતી એસજીએફઆઈ જેવી ગેમ રમું છું. આયુષ શેટ્ટી, ચિરાગ શેટ્ટી જેવા પ્લેયરથી પ્રભાવિત છું અને નેશનલ સુધી પહોંચવા માંગુ છું. હું ત્રણ વખત સ્ટેટ રમવા ગયેલો છું પણ સફળતાથી અંતમાં રહી જાવ છું.
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