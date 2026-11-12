21 છગ્ગા, 7 ચોગ્ગા... દક્ષિણ આફ્રિકામાં જન્મેલા કિવી ખેલાડીની ધમાકેદાર બેવડી સદી
ન્યુઝીલેન્ડના યુવા બેટ્સમેન બેવન જેકબ્સે 2026-27 ફોર્ડ ટ્રોફીમાં શાનદાર બેવડી સદી ફટકારી હતી.
Published : November 12, 2026 at 1:12 PM IST
BEVON JACOBS: ન્યુઝીલેન્ડના યુવા બેટ્સમેન બેવન જેકબ્સે 2026-27 ફોર્ડ ટ્રોફીમાં શાનદાર બેવડી સદી ફટકારી. ઓકલેન્ડ માટે રમતા, તેણે ઓટાગો સામે માત્ર 137 બોલમાં અણનમ 202 રન બનાવ્યા. તેની ઇનિંગમાં 21 છગ્ગા અને સાત ચોગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. જેકબ્સે તેની ઇનિંગમાં ફક્ત બાઉન્ડ્રીથી 154 રન બનાવ્યા. 24 વર્ષીય બેટ્સમેને તેની ઇનિંગ દરમિયાન એક રેકોર્ડ બનાવ્યો, જે લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં ન્યુઝીલેન્ડના કોઈપણ બેટ્સમેન દ્વારા અગાઉ અજોડ સિદ્ધિ હતી. તે એક ઇનિંગમાં 21 છગ્ગા ફટકારનાર પ્રથમ ન્યુઝીલેન્ડ બેટ્સમેન બન્યો.
લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં ફક્ત ઓસ્ટ્રેલિયાના ડાર્સી શોર્ટે તેના કરતા વધુ છગ્ગા ફટકાર્યા છે. શોર્ટ એક ઇનિંગમાં 23 છગ્ગા ફટકારવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. જેકબ્સે શરૂઆતમાં સાવધાનીપૂર્વક બેટિંગ કરી, પહેલા નવ બોલમાં કોઈ રન બનાવ્યો નહીં. તે પછી, તેણે ધીમે ધીમે તેનો રન રેટ વધાર્યો. તેણે 29મા બોલ પર પોતાનો પહેલો છગ્ગો ફટકાર્યો અને 57 બોલમાં છગ્ગા મારીને પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી. આ પછી, તેણે 97 બોલમાં પોતાની સદી અને 122 બોલમાં 150 રન પૂરા કર્યા.
Bevon Jacobs 202* (21x6) for Auckland vs Otago #FordTrophy https://t.co/zCWPYvupty— The Niche Cache (@thenichecache) November 12, 2026
છેલ્લા બોલ પર છગ્ગો મારી બેવડી સદી પૂર્ણ કરી
છેલ્લી ઓવરમાં, જેકબ્સે બોલર જેક્સ કમિંગના બોલ પર સતત ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા. ત્યારબાદ તેણે એક ડોટેડ બોલ અને પછી સતત બે છગ્ગા ફટકાર્યા. તેણે ઇનિંગના છેલ્લા બોલ પર છગ્ગા મારીને પોતાની બેવડી સદી પૂર્ણ કરી. જેકબ્સની ઇનિંગને કારણે, ઓકલેન્ડે 50 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 334 રન બનાવ્યા. તેમનો 202 રનનો સ્કોર લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં ઓકલેન્ડ એસિસ માટેનો સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર પણ બન્યો. અગાઉ, આ રેકોર્ડ કોલિન મુનરોના નામે હતો, જેમણે 2017-18માં અણનમ 174 રન બનાવ્યા હતા. જેકબ્સે ન્યુઝીલેન્ડની સ્થાનિક ODI ટુર્નામેન્ટ, ફોર્ડ ટ્રોફીના ઇતિહાસમાં બેવડી સદી ફટકારનાર ત્રીજો બેટ્સમેન પણ બન્યો. તેની પહેલા જેમી હો અને ચાડ બોવ્સ હતા.
#FORDTROPHY x Bevon Jacobs = 202 not out We very nearly saw a world record for most 6's in an innings, today; will settle for second and a New Zealand record 💥 Also the highest individual one-day score for Auckland Aces, beating Colin Munro's 174 not out in 2017/18 Brutal. https://t.co/XuOwpyQ3DX— #NZIII (@MargotButcher) November 12, 2026
દક્ષિણ આફ્રિકામાં જન્મ
જેકબ્સનો જન્મ દક્ષિણ આફ્રિકામાં થયો હતો. જ્યારે તે લગભગ ત્રણ વર્ષનો હતો ત્યારે તેનો પરિવાર ન્યુઝીલેન્ડ ગયો. તેણે ન્યુઝીલેન્ડમાં ક્રિકેટ શીખ્યું અને ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પોતાને સ્થાપિત કર્યો. તેણે સૌપ્રથમ 2023-24 સુપર સ્મેશ ટુર્નામેન્ટમાં મહત્વ મેળવ્યું. કેન્ટરબરી કિંગ્સ માટે રમતા, તેણે છ ઇનિંગ્સમાં 188.73 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 134 રન બનાવ્યા. આ પ્રદર્શનથી તેને આક્રમક ફિનિશર તરીકે ઓળખ મળી.
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે ₹30 લાખમાં ખરીદ્યો હતો
બેવન જેકબ્સ પણ IPLમાં પોતાનું નસીબ અજમાવી ચૂક્યો છે. 2025ની મેગા ઓક્શનમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે તેને ₹30 લાખના બેઝ પ્રાઈસ પર ખરીદ્યો હતો. જોકે, તે સિઝનમાં તેણે એક પણ મેચ રમી ન હતી અને બાદમાં ફ્રેન્ચાઇઝી દ્વારા તેને રિલીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેણે ન્યૂઝીલેન્ડ માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું. તે ભારત સામેની તાજેતરની પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમનો ભાગ હતો, તે શ્રેણીમાં તેણે અડધી સદી ફટકારી હતી. જોકે, તેણે હજુ સુધી ODI ડેબ્યૂ કર્યું નથી.
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