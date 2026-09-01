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બેન સ્ટોક્સ ક્રિકેટના મેદાનમાં પાછો ફરશે, આ લીગમાં રમતો જોવા મળશે

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, ઇંગ્લેન્ડના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર બેન સ્ટોક્સ બિગ બેશ લીગ (BBL) માં રમતો જોવા મળશે.

બેન સ્ટોક્સ
બેન સ્ટોક્સ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2026 at 5:11 PM IST

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BEN STOKES: ઇંગ્લેન્ડના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર બેન સ્ટોક્સે તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે. હવે તે વિશ્વભરની T20 લીગમાં રમતા જોવા મળશે. સ્ટોક્સ બિગ બેશ લીગની આગામી સીઝનમાં રમવા માટે તૈયાર છે, તેણે એડિલેડ સ્ટ્રાઇકર્સ સાથે કરાર કર્યો છે. તે લગભગ 12 વર્ષ પછી બિગ બેશ લીગમાં વાપસી કરી રહ્યો છે; તે અગાઉ 2014-15 સીઝન દરમિયાન મેલબોર્ન રેનેગેડ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા BBLમાં રમ્યો હતો.

બેન સ્ટોક્સને ₹3.41 કરોડનો પગાર મળશે

બેન સ્ટોક્સે પહેલા ફક્ત ઇંગ્લેન્ડની રાષ્ટ્રીય ટીમ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું, પરંતુ હવે તે અન્ય તકો મેળવવા માટે સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે. વધુમાં, ચાહકો ટૂંક સમયમાં તેને ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં સંપૂર્ણ સીઝન રમતા જોઈ શકે છે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના જણાવ્યા અનુસાર, ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સ આગામી BBL સીઝન માટે સત્તાવાર રીતે એડિલેડ સ્ટ્રાઇકર્સમાં જોડાયા છે. જોકે તેમને સિડની સિક્સર્સ અને મેલબોર્ન રેનેગેડ્સ તરફથી આકર્ષક ઓફર મળી હતી, તેમણે એડિલેડ સ્ટ્રાઇકર્સ પસંદ કર્યા. સ્ટોક્સ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન રમવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે અને સિઝન માટે આશરે AUD $500,000 - ₹3.41 કરોડની સમકક્ષનો પગાર મેળવશે.

બેન સ્ટોક્સના આગમનથી લોકપ્રિયતામાં વધારો

ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ બોર્ડ પોતે સ્ટોક્સ જેવા સ્ટાર ખેલાડીને ઓસ્ટ્રેલિયા લાવવા માટે સક્રિયપણે પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું, એવું માનીને કે તેની હાજરીથી ટુર્નામેન્ટની લોકપ્રિયતા અને ઉત્સાહમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. સ્ટોક્સ ઉપરાંત, ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેન ટિમ સીફર્ટ - જેમણે ઇંગ્લેન્ડની 'ધ હન્ડ્રેડ' ટુર્નામેન્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હતું - પણ આ સિઝનની બિગ બેશ લીગમાં ભારે ફી મેળવે તેવી અપેક્ષા છે.

બેન સ્ટોક્સના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ આંકડા

તેમની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, બેન સ્ટોક્સે 122 ટેસ્ટ, 114 ODI અને 43 T20I રમ્યા છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં, તેમણે 220 ઇનિંગ્સમાં 7,273 રન બનાવ્યા છે અને 252 વિકેટ લીધી છે. ODIમાં, તેમણે 3,463 રન બનાવ્યા છે અને 74 વિકેટ લીધી છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, તેમણે 26 વિકેટ લીધી છે. કુલ મળીને, સ્ટોક્સને 162 T20 મેચ રમવાનો અનુભવ છે, જે દરમિયાન તેમણે 93 વિકેટ લીધી છે.

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