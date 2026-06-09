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ઇંગ્લેન્ડના 2 ખેલાડી નાઇટક્લબ વિવાદમાં ફસાયા, ટીમમાંથી થઈ શકે છે બહાર

ઇંગ્લેન્ડે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડને 115 રનથી હરાવ્યું હતું. કિવી ટીમને હરાવ્યા પછી, બેન સ્ટોક્સ અને ગુસ એટકિન્સન એક નાઇટક્લબમાં જોવા મળ્યા હતા.

ENGLAND PLAYER NIGHTCLUB CONTROVERSY
ENGLAND PLAYER NIGHTCLUB CONTROVERSY (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 1:13 PM IST

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BEN STOKES NIGHTCLUB CONTROVERSY: ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સ અને ફાસ્ટ બોલર ગુસ એટકિન્સન ગંભીર મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં 115 રનની જીત બાદ, બંને ખેલાડીઓ સોમવારે સવારે એક નાઇટક્લબની મુલાકાતે ગયા. ત્યાં એક ઘટના બની જેના કારણે ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) એ બંને ખેલાડીઓ સામે તપાસ શરૂ કરી છે, એવું માનવામાં આવે છે કે બંને ખેલાડીઓએ ECB નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.

બીજી ટેસ્ટ મેચમાંથી થઈ શકે છે બહાર

ECB એ 8 જૂનની સાંજે એક નિવેદન બહાર પાડીને જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ ટીમ પ્રોટોકોલના ભંગની તપાસ કરી રહ્યા છે. બોર્ડે સંકેત આપ્યો છે કે આ ઘટનાના પરિણામે સ્ટોક્સ અને એટકિન્સન બંને આગામી મેચ ગુમાવી શકે છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની બીજી ટેસ્ટ 17 જૂને ઓવલ ખાતે શરૂ થવાની છે, અને આ મેચ માટે ટીમની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે; પરિણામે, જો દોષિત ઠરે છે, તો બંને ખેલાડીઓને ટીમમાંથી બહાર કરી શકાય છે.

ECB એ આપ્યું મોટું નિવેદન

ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) એ જણાવ્યું હતું કે, પ્રથમ ટેસ્ટ મેચના સમાપન પછી ખેલાડીઓએ પ્રોટોકોલનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું. ઘટના બની ત્યારે બેન સ્ટોક્સ અને ગુસ એટકિન્સન નાઈટક્લબમાં હાજર હતા. બોર્ડ હાલમાં આ બાબત અંગે વધુ વિગતો એકત્રિત કરી રહ્યું છે. વધુમાં, ECB એ આ ઘટનાની જાણ રમતના દેખરેખ સંસ્થા 'ક્રિકેટ રેગ્યુલેટર' ને કરી છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો

તમને જણાવી દઈએ કે, ઇંગ્લેન્ડ બોર્ડે તાજેતરમાં ખેલાડીઓને મોડી રાત્રે બહાર રહેવા પર પ્રતિબંધ લાદ્યો હતો. આ પહેલા, ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડીઓએ ખરાબ વર્તન માટે ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. દરમિયાન, હેરી બ્રુક અને જેકબ બેથેલને પણ બાઉન્સર સાથે ઝઘડા બદલ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે, જ્યારે એશિઝ દરમિયાન બેન ડકેટનો નશામાં દેખાતો એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો.

ન્યુઝીલેન્ડ સામેની જીત પછી બેન સ્ટોક્સનું વિવાદિત નિવેદન

ન્યુઝીલેન્ડ સામેની જીત પછી, બેન સ્ટોક્સે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે, તે ડ્રેસિંગ રૂમમાં જઈને તેના સાથી ખેલાડીઓ સાથે બીયર પીવા માટે ઉત્સુક છે. તેણે ટિપ્પણી કરી કે તે પરિણામ અંગે મેચના મહત્વ અને જો તેઓ હારી ગયા હોત તો લોકો તેમના વિશે શું કહેત તેનાથી સંપૂર્ણપણે વાકેફ છે; જોકે, હવે જ્યારે તેઓ જીતી ગયા છે, ત્યારે જ્યાં સુધી તે ઉપર જઈને ખેલાડીઓ સાથે બીયર શેર નહીં કરે ત્યાં સુધી તેને સાચી ખુશી કે સ્મિતનો અનુભવ થશે નહીં.

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