સુલતાન અઝલાન શાહ કપ ફાઇનલમાં ભારતની હાર, બેલ્જિયમે 1-0 થી હરાવ્યું

બેલ્જિયમ સામે હારીને ભારતીય હોકી ટીમ સુલતાન અઝલાન શાહ કપનો ખિતાબ ગુમાવી ચૂકી છે.

સુલતાન અઝલાન શાહ કપ ફાઇનલમાં ભારતની હાર
સુલતાન અઝલાન શાહ કપ ફાઇનલમાં ભારતની હાર (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 8:41 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય હોકી ટીમ માટે આજનો દિવસ નિરાશાજનક રહ્યો. ટીમને સુલતાન અઝલાન શાહ કપ 2025 ની ફાઇનલમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ભારતનો મુકાબલો મલેશિયાના ઇપોહમાં બેલ્જિયમ સામે થયો હતો, જ્યાં તેમને 1-0 થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આનાથી ભારતનું ચેમ્પિયન બનવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું. મેચનો એકમાત્ર ગોલ સ્ટોકબ્રોક્સ થિબેઉએ કર્યો. બેલ્જિયમે ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ગોલ કર્યો અને મેચ જીતી લીધી.

બેલ્જિયમે બીજા હાફમાં ગોલ કર્યો

ભારત અને બેલ્જિયમ હાફટાઇમ સુધી પોતાના સ્કોરિંગ એકાઉન્ટ ખોલી શક્યા નહીં. સ્કોર 0-0 હતો. ત્યારબાદ ભારત બીજા હાફમાં પાછળ પડી ગયું અને બેલ્જિયમ સામે ગોલ કર્યો. બંને ટીમે આખા મેચમાં એક પણ ગોલ કર્યો નહીં, અને બેલ્જિયમે ફક્ત એક ગોલ સાથે 1-0 થી ટાઇટલ જીત્યું.

લીગ તબક્કામાં પણ ભારત બેલ્જિયમ સામે હારી ગયું હતું

ભારતે આ ટુર્નામેન્ટના લીગ તબક્કામાં પાંચ મેચ રમી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતે ચાર મેચ જીતી હતી અને એક હારી હતી. લીગ તબક્કામાં પણ ભારત બેલ્જિયમ સામે હારી ગયું હતું. ભારત ટેબલમાં બીજા સ્થાને રહ્યું હતું, જ્યારે બેલ્જિયમ સ્ટેન્ડિંગમાં ટોચ પર હતું. હવે, ટાઇટલ જીતીને, બેલ્જિયમ ટુર્નામેન્ટના ચેમ્પિયન તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.

