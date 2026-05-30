IPL 2026: અમદાવાદમાં ફાઈનલનો ફીવર, હોટલો હાઉસફુલ ફૂલ, ફ્લાઈટની ટિકિટના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા

31 મેં (રવિવાર) IPL 2026ની ફાઈનલ મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 30, 2026 at 3:33 PM IST

IPL 2026 FINAL (અમદાવાદ): ગુજરાતના અમદાવાદ શહેરમાં ફરી એકવાર ક્રિકેટનો મહાકુંભ જામવા જઈ રહ્યો છે. IPL 2026ની ફાઈનલ મેચ વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાવાની હોવાથી સમગ્ર શહેરમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. BCCI દ્વારા ફાઈનલ અમદાવાદને ફાળવાતા હોટલ, ટ્રાવેલ, રેસ્ટોરન્ટ અને ટુરિઝમ ઉદ્યોગમાં જાણે દિવાળી જેવો માહોલ સર્જાયો છે. સામાન્ય રીતે મે મહિનાનો અંત હોટલ ઉદ્યોગ માટે ઓફ-સિઝન ગણાય છે. પરંતુ IPL ફાઈનલના કારણે અમદાવાદની પ્રીમિયમ અને લક્ઝરી હોટલોમાં અત્યારથી જ બુકિંગનો ધસારો શરૂ થઈ ગયો છે. શહેરની મોટાભાગની ફાઈવ સ્ટાર અને થ્રી સ્ટાર હોટલો 30 અને 31 મે દરમિયાન હાઉસફુલ થઈ શકે તેવો અંદાજ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે.

અમદાવાદમાં હાલમાં અંદાજે 20 હજાર જેટલા હોટલ રૂમ ઉપલબ્ધ છે. જેમાંથી મોટાભાગના રૂમ બુક થઈ જવાની શક્યતા છે. માત્ર બે દિવસના સમયગાળામાં હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીને અંદાજે 200 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સીધી આવક થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. IPL ફાઈનલનો લાભ માત્ર હોટલ ઉદ્યોગ સુધી મર્યાદિત નથી. મેચ જોવા માટે દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી હજારો ક્રિકેટપ્રેમીઓ અમદાવાદ આવી રહ્યા છે. જેના કારણે એરલાઈન, ટ્રાવેલ એજન્સી, રેસ્ટોરન્ટ, કેબ સર્વિસ, મોલ અને સ્થાનિક વેપારીઓને પણ મોટો ફાયદો થવાનો છે.

ફ્લાઈટ ભાડામાં થયેલો વધારો ચોંકાવનારો છે. સામાન્ય દિવસોમાં મુંબઈથી અમદાવાદનું ભાડું 4 થી 5 હજાર રૂપિયા હોય છે, જે હવે વધીને 40 હજાર રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું છે. દિલ્હીથી અમદાવાદની ટિકિટ 42 હજાર રૂપિયા સુધી પહોંચી છે. જ્યારે બેંગલોરથી અમદાવાદનું ભાડું 42 હજાર, ચેન્નઈથી 37 હજાર, કોલકાતાથી 36 હજાર, જયપુરથી 23 હજાર, હૈદરાબાદથી 28 હજાર અને પંજાબથી અમદાવાદનું ભાડું 25 હજાર રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું છે.

ખાસ કરીને એસજી હાઈવે, મોટેરા, ચાંદખેડા અને ગાંધીનગર વિસ્તારની હોટલોની સૌથી વધુ માંગ જોવા મળી રહી છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની નજીક હોવાના કારણે ક્રિકેટપ્રેમીઓ અને કોર્પોરેટ મહેમાનો આ વિસ્તારોમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે.હોટલોના રૂમ ભાડામાં પણ ભારે વધારો નોંધાયો છે. જે રૂમ સામાન્ય દિવસોમાં 8 થી 10 હજાર રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ હતા, તે રૂમ હવે 25 થી 30 હજાર રૂપિયા સુધીના ભાડે બુક થઈ રહ્યા છે. અનેક હોટલોમાં વી.આઈ.પી. સ્યુટ અને પ્રીમિયમ રૂમો માટે વેઇટિંગ પણ શરૂ થઈ ગયું છે.

ગુજરાત હોટલ એન્ડ રેસ્ટોરન્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ નરેન્દ્ર સોમાણીએ ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે, IPL ફાઈનલ જેવી વૈશ્વિક સ્તરની રમતગમત ઇવેન્ટ અમદાવાદના હોટલ અને હૉસ્પિટાલિટી ઉદ્યોગ માટે સુવર્ણ તક સમાન છે. સામાન્ય રીતે ઓફ-સિઝન દરમિયાન જે ઓક્યુપન્સી 40થી 50 ટકા રહેતી હોય છે તે હવે 95થી 100 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે. શહેરની મોટાભાગની પ્રીમિયમ હોટલોમાં સતત બુકિંગ અને ઇન્કવાયરી આવી રહી છે. આ ઇવેન્ટના કારણે માત્ર હોટલ ઉદ્યોગ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર સ્થાનિક અર્થતંત્રને મોટો ફાયદો થશે.

