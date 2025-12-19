ETV Bharat / sports

આવતીકાલે T20 વર્લ્ડ કપ ભારતીય ટીમની થશે ઘોષણા, 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે ક્રિકેટનો મહાસંગ્રામ

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવામાં બે મહિનાથી પણ ઓછો સમય બાકી છે, ત્યારે અજિત અગરકરના નેતૃત્વ હેઠળની BCCI પસંદગી સમિતિ 20 ડિસેમ્બર, શનિવારના રોજ મુંબઈમાં તેના મુખ્યાલયમાં બેઠક કરી રહી છે, જેમાં આવતા મહિને ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની હોમ વ્હાઇટ-બોલ શ્રેણી અને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવશે.

ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં ઘરેલુ મેદાન પર દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમી રહી છે, જેની અંતિમ મેચ આજે (શુક્રવારે) અમદાવાદમાં રમાશે.

BCCI એ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, "સિનિયર મેન્સ પસંદગી સમિતિ શનિવારે મુંબઈમાં BCCI મુખ્યાલયમાં બેઠક કરશે અને ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી અને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતની ટીમની પસંદગી કરશે. આ પછી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાશે, જેને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ અજિત અગરકર સંબોધિત કરશે."

એ નોંધવું જોઈએ કે આવતા વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં શરૂ થનારા T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા, ભારત ત્રણ ODI અને પાંચ T20 મેચોની સફેદ બોલ શ્રેણીમાં ન્યુઝીલેન્ડનું આયોજન કરશે. આ શ્રેણી 11 થી 31 જાન્યુઆરી સુધી રમાશે.

ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા આયોજિત T20 વર્લ્ડ કપના 10મા સંસ્કરણમાં કુલ 20 ટીમો ભાગ લેશે. તેમને પાંચ-પાંચ ટીમોના ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. આ ટુર્નામેન્ટ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થતા ભારત અને શ્રીલંકાના આઠ સ્ટેડિયમમાં 29 દિવસ સુધી રમાશે, જેની અંતિમ મેચ 8 માર્ચે રમાશે.

ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારતને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, નામિબિયા, નેધરલેન્ડ્સ અને ભૂતપૂર્વ ચેમ્પિયન પાકિસ્તાન સાથે ગ્રુપ A માં મૂકવામાં આવ્યું છે. ભારત શ્રીલંકા સાથે ટુર્નામેન્ટનું સહ-યજમાન છે અને ચાર સ્ટેડિયમમાં તેમના ગ્રુપ મેચ રમશે: મુંબઈનું વાનખેડે સ્ટેડિયમ, દિલ્હીનું અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ, કોલંબોનું આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ અને અમદાવાદનું નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ. ભારતીય ટીમ મુંબઈમાં ટુર્નામેન્ટના પોતાના પહેલા મેચમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે ટકરાશે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ગ્રુપ

  • ગ્રુપ A: ભારત, યુએસએ, નામિબિયા, નેધરલેન્ડ્સ, પાકિસ્તાન
  • ગ્રુપ B: ઓસ્ટ્રેલિયા, શ્રીલંકા, ઝિમ્બાબ્વે, આયર્લેન્ડ, ઓમાન
  • ગ્રુપ C: ઇંગ્લેન્ડ, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, બાંગ્લાદેશ, ઇટાલી, નેપાળ
  • ગ્રુપ D: દક્ષિણ આફ્રિકા, ન્યુઝીલેન્ડ, અફઘાનિસ્તાન, કેનેડા, યુએઈ

સંપાદકની પસંદ

