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'તે વ્યક્તિ સાથે ઝઘડો...' ટ્રોફી વિવાદ અંગે રાજીવ શુક્લાનું નિવેદન વાયરલ

એશિયા કપ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારી ન હતી, આ બાબતે રાજીવ શુક્લાએ હવે મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે.

ટ્રોફી વિવાદ અંગે રાજીવ શુક્લાનું નિવેદન વાયરલ
ટ્રોફી વિવાદ અંગે રાજીવ શુક્લાનું નિવેદન વાયરલ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 2:09 PM IST

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Asia Cup Trophy Controversy: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટ્રોફીને લઈને વિવાદ વકરી રહ્યો છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના વડા મોહસીન નકવીને એક એવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો જેમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે 2026 એશિયા કપ જીત્યા બાદ ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો. અગાઉ, ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમે 2025 એશિયા કપની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યા બાદ નકવીના હાથે ટ્રોફી લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, અને ત્યારબાદ તેઓ તે ટ્રોફી પોતાની સાથે પાછી લઈ ગયા હતા. હવે, આ ઘટનાનું પુનરાવર્તન થતાં આ મામલો ફરી એકવાર વિવાદનો વિષય બન્યો છે.

આ દરમિયાન, ભારતીય ચાહકો અને ક્રિકેટ નિષ્ણાતો મોહસિન નકવીનું વર્ણન એવા વ્યક્તિ તરીકે કરી રહ્યા છે જે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની બે ટ્રોફી હાથમાં પકડીને બેઠા છે. બીજી તરફ પાકિસ્તાનમાં, ભારત દ્વારા નકવીના હાથે ટ્રોફી સ્વીકારવામાં ન આવવાની ઘટનાને રાજકીય દ્રષ્ટિકોણથી જોવામાં આવી રહી છે. પાકિસ્તાનમાં એવી ચર્ચા થઈ રહી છે કે આ ઘટના રમતની જ હાર સમાન છે અને તેના પરિણામે રમતની ભાવના ધીમે ધીમે ક્ષીણ થઈ રહી છે.

મોહસિન નકવી અંગે રાજીવ શુક્લાનું નિવેદન

આ બધાની વચ્ચે, BCCIના ઉપાધ્યક્ષ રાજીવ શુક્લાએ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ચીફ મોહસિન નકવી અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ચીફ મોહસિન નકવીના હાથે મહિલા એશિયા કપની ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરવા અંગે તેમણે શું કહ્યું, તે આપણે વિગતવાર જાણીએ.

રાજીવ શુક્લાએ કહ્યું, "અમે એશિયા કપ ચેમ્પિયન બન્યા છીએ; અમારી મહિલા ખેલાડીઓએ ફરી એકવાર અમને ગૌરવ અપાવ્યું છે. અમે ભવિષ્યમાં પણ જીતવાનું ચાલુ રાખીશું. ટીમ હવે જાપાન જઈ રહી છે અને અમને પૂરો વિશ્વાસ છે કે ત્યાં પણ અમે વિજય મેળવીશું. અમારી મહિલા ખેલાડીઓ ઉત્સાહથી ભરેલી છે અને તેઓ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરશે."

રાજીવ શુક્લાએ વધુમાં ઉમેર્યું, "અમે આ બાબતે ચર્ચા કરી હતી અને અગાઉથી જ નક્કી કર્યું હતું કે અમે તે ચોક્કસ વ્યક્તિ પાસેથી તે [ટ્રોફી] સ્વીકારીશું નહીં. તેમણે ટ્રોફી તે વ્યક્તિને સોંપી દીધી જેમને તે સ્વીકારવા માટે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. ત્યાં કોઈ ઝઘડો કે ઘર્ષણ થયું ન હતું."

તમને જણાવી દઈએ કે, મહિલા એશિયા કપ 2026ની ફાઈનલ મેચ ગયા રવિવારે, 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ શ્રીલંકા અને ભારત વચ્ચે રમાઈ હતી. ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 5 વિકેટના નુકસાને 183 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ માટે સ્મૃતિ મંધાનાએ 59 રન બનાવ્યા, જ્યારે શેફાલી વર્માએ 68 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી.

આ લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે, શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમ 20 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 111 રન જ બનાવી શકી અને 72 રનથી ફાઈનલ મેચ હારી ગઈ. શ્રીલંકા તરફથી કેપ્ટન ચમારી અથાપથ્થુએ 36 રન સાથે સૌથી વધુ રન બનાવનારી ઇનિંગ્સ રમી હતી. બીજી તરફ, ભારત માટે શ્રી ચરાનીએ સૌથી વધુ ચાર વિકેટ ઝડપી હતી, જ્યારે દીપ્તિ શર્માએ ત્રણ વિકેટ લીધી હતી.

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TAGGED:

RAJEEV SHUKLA ON PAK CRICKET
ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન
મહિલા એશિયા કપ ટ્રોફી વિવાદ
મોહસીન નકવી
WOMENS ASIA CUP TROPHY CONTROVERSY

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