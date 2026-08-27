સોનલ દિનુષાની શાનદાર બેટિંગ પર BCCI ની પ્રતિક્રિયા, સચિન તેંડુલકર સાથે કરી સરખામણી
સોનલ દિનુષાએ ટીમ ઈન્ડિયા સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. બીસીસીઆઈના ઉપાધ્યક્ષ રાજીવ શુક્લાએ હવે સોનલ દિનુષાની બેટિંગ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે.
Published : August 27, 2026 at 3:30 PM IST
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન સોનલ દિનુષા શાનદાર રન-સ્કોરિંગ ફોર્મમાં છે. તેણે ચારેય ઇનિંગ્સમાં 50+ રન બનાવ્યા છે - જે પોતે જ એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ છે. બીસીસીઆઈએ પણ સોનલ દિનુષાની શાનદાર બેટિંગ પર પ્રતિક્રિયા આપી હતી; બીસીસીઆઈના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ તેના પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરી હતી અને તેની તુલના મહાન ભારતીય બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકર સાથે પણ કરી હતી. તેની ટિપ્પણીઓ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ છે.
ભારત સામે સોનલ દિનુષાની શાનદાર બેટિંગ
સોનલ દિનુષા તેની ટેસ્ટ કારકિર્દીના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે, છતાં તેણે ભારત સામે બેટથી તબાહી મચાવી છે. ગાલેમાં રમાયેલી પ્રથમ ટેસ્ટમાં, તેણે પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં શાનદાર સદી ફટકારી હતી અને ત્યારબાદ બીજી ઇનિંગ્સમાં 84 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી. તેણે કોલંબો ટેસ્ટમાં પણ પોતાનું શાનદાર ફોર્મ ચાલુ રાખ્યું હતું, પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં સદી અને બીજી ઇનિંગ્સમાં પણ સદી ફટકારી છે.
ANOTHER ONE! 💯 Sonal Dinusha scores his second century of the match and third of the #SLvIND series! Absolute run machine in supreme form.— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 27, 2026
Take a bow, Sonal! 🙇🙇#SonalDinusha pic.twitter.com/bZyySlVqSL
BCCI ના ઉપપ્રમુખની પ્રતિક્રિયા
BCCI ના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લા ભારતીય ટીમ સામે સોનલ દિનુષાની શાનદાર બેટિંગની પ્રશંસા કર્યા વગર રહી શક્યા નહીં. તેમણે શ્રેણી પૂરી થાય તે પહેલાં જ સોનલના પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરી. X પરની એક પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું, "આ શ્રીલંકન બેટ્સમેન, સોનલ દિનુષા, એક ઉત્તમ ખેલાડી છે. તે સચિન તેંડુલકરની યાદ અપાવે છે. તેનામાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક તેજસ્વી ટેસ્ટ ખેલાડી બનવાની ક્ષમતા છે." શુક્લાની પોસ્ટ દર્શાવે છે કે BCCI પણ સોનલની પ્રતિભાથી પ્રભાવિત છે અને તેની પ્રશંસા કરવામાં કોઈ કસર છોડી રહ્યું નથી.
This Sonal of Srilanka is an amazing player. Looking like Tendulkar. Can be a wonderful test player in international cricket. @OfficialSLC— Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) August 27, 2026
બીજી ટેસ્ટમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા કુલ 503 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, શ્રીલંકાની ટીમ 290 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ભારતે 213 રનની લીડ મેળવી હતી અને પરિણામે ફોલો-ઓન લાગુ કર્યું હતું. શ્રીલંકાની ટીમે બીજા દાવમાં જોરદાર વાપસી કરી હતી, જેમાં સોનલ દિનુષાએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. પાસિન્દુ સૂરિયાબંદરાએ અગાઉ 92 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી, અને હવે સોનલ દિનુષા પણ જોરદાર રન બનાવી રહી છે. તેની ઇનિંગને કારણે, શ્રીલંકાની લીડ પાંચમા દિવસે 16 રનથી વધીને 150 થી વધુ થઈ ગઈ.
આ પણ વાંચો: