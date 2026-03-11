ETV Bharat / sports

ટીમ ઈન્ડિયાના વિજેતા ખેલાડીઓ માટે BCCI નો ખાલ પ્લાન, આ દિવસે યોજાશે સન્માન સમારોહ

BCCI એ ટીમ ઈન્ડિયાના ચેમ્પિયન ખેલાડીઓ માટે સન્માન સમારોહ યોજવાનો નિર્ણય લીધો છે. તારીખ અને સ્થળની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

ICC MENS CHAMPION TEAM & ICC WOMANS CHAMPION TEAM (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 11, 2026 at 1:13 PM IST

BCCI AWARD CEREMONY: ટીમ ઈન્ડિયાએ છેલ્લા બે વર્ષમાં તમામ મોટી ટુર્નામેન્ટ જીતી છે. આ દરમિયાન, ભારતીય ટીમે સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપમાં T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પણ જીત્યો હતો. ફાઇનલ જીત્યા બાદ, ભારતીય ટીમના તમામ ખેલાડીઓ ઘરે પરત ફર્યા. ત્યાં તેમનું સન્માન કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને આના ઘણા વીડિયો પણ સામે આવી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, IPL પણ માર્ચના અંતમાં શરૂ થવાનું છે. હવે, સમાચાર આવી રહ્યા છે કે BCCI બધી ટીમોના ખેલાડીઓ માટે સન્માન સમારોહનું આયોજન કરશે. તારીખ અને સ્થળ પણ નક્કી થઈ ગયું છે.

આ કાર્યક્રમ 15 માર્ચે દિલ્હીમાં યોજાશે

વિજેતા ભારતીય ખેલાડીઓનું સન્માન કરવા માટે 15 માર્ચે દિલ્હીમાં એક સમારોહ યોજાશે. બીસીસીઆઈએ માત્ર 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ટીમને જ નહીં, પણ 2025ના ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતનાર ટીમ, 2025માં વનડે વર્લ્ડ કપ જીતનાર મહિલા ટીમ અને અંડર-19 વર્લ્ડ કપ જીતનાર પુરુષ અને મહિલા ટીમોનું પણ સન્માન કરવાની યોજના બનાવી છે. આ કાર્યક્રમ 15 માર્ચે દિલ્હીમાં યોજાશે. આ એક મોટો એવોર્ડ સમારોહ હશે. વધુમાં, ટીમના કોચને પણ આ કાર્યક્રમમાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે.

BCCI સચિવ સૈકિયાએ મીડિયાને માહિતી આપી

મીડિયા રિપોર્ટ્સ સૂચવે છે કે BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. મીડિયા સાથે વાત કરતા, સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમમાં ફક્ત T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ટીમ જ નહીં, પરંતુ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતનાર ટીમ અને મહિલા ટીમને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવશે. ભારતે છેલ્લા બે વર્ષમાં યોજાયેલી લગભગ બધી ICC ટુર્નામેન્ટ જીતી છે.

આ દરમિયાન, સમાચાર પણ છે કે IPLની નવી સીઝન આ મહિનાના અંતમાં શરૂ થઈ રહી છે. BCCI દ્વારા 12 માર્ચે શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. આ દરમિયાન, IPL કેપ્ટનોની એક બેઠક 15 માર્ચે દિલ્હીમાં થવાની ધારણા છે. મોટાભાગના કેપ્ટન હવે ભારતીય હોવાથી, બધા ખેલાડીઓ દિલ્હીમાં હશે, તેથી બેઠક ત્યાં જ થશે. આ બેઠક દરમિયાન, IPL ટીમોને નવા IPL નિયમોની જાણ કરવામાં આવશે, અને ફોટોશૂટ પણ તે જ દિવસે થશે. એકંદરે, 15 માર્ચ ખૂબ જ વ્યસ્ત તારીખ હશે.

