94 નહીં 74 મેચોની જ રહેશે IPL 2027, BCCI સેક્રેટરીએ આપ્યું આ કારણ
અત્યાર સુધી ચર્ચા હતી કે, IPL 2027માં મેચોની સંખ્યા વધારી 94 કરવામાં આવશે
Published : June 18, 2026 at 6:45 PM IST
BCCI on IPL 2027: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની આગામી સીઝન અંગે એક મોટો સંકેત આપ્યો છે. અગાઉ એવો અહેવાલ આવ્યો હતો કે બોર્ડ IPL 2027 માટે વૈકલ્પિક વિન્ડો શોધી રહ્યું છે. મીડિયા અહેવાલોમાં એવું પણ સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે, આવતા વર્ષથી શરૂ થતા IPL મેચોની સંખ્યા 74 થી વધીને 94 થશે.
BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ હવે આ બંને અહેવાલોને ટાંકતા એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન જારી કર્યું છે. તેમણે PTI ને જણાવ્યું હતું કે, બોર્ડ મે મહિનામાં દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં પ્રવર્તતી તીવ્ર ગરમીથી બચવા માટે IPL 2027ને 10 માર્ચથી 15 મે વચ્ચે શેડ્યૂલ કરવાનું વિચારી રહ્યું છે. વધુમાં, તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે વ્યસ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય શેડ્યૂલને ધ્યાનમાં રાખીને મેચોની સંખ્યા 74 જ રહેશે.
સામાન્ય રીતે, IPL માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયામાં શરૂ થાય છે અને મેના અંત સુધી ચાલે છે. ગત સીઝન 28 માર્ચે શરૂ થઈ હતી અને 31 મેના રોજ સમાપ્ત થઈ હતી. જોકે, બોર્ડ આગામી વર્ષથી બે અઠવાડિયા વહેલા ટુર્નામેન્ટ શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યું છે. બોર્ડે જણાવ્યું કે, તેનો ઉદ્દેશ્ય મે મહિનાની ગરમી અને ચોમાસાના વરસાદને ટાળવાનો છે જે ઘણીવાર ટુર્નામેન્ટના અંતિમ તબક્કા સાથે મેળ ખાય છે.
સૈકિયાએ IPL મેચો દરમિયાન ભારતના ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભાગોમાં ગરમી અંગે ખેલાડીઓ અને ચાહકો બંને તરફથી ફરિયાદો મળવાનો ઉલ્લેખ કર્યો, અને કહ્યું કે, બધા ખેલાડીઓ આવી ગરમ સ્થિતિમાં રમવા માટે ટેવાયેલા નથી. IPL વહેલા શરૂ કરવાથી માત્ર ખેલાડીઓ જ નહીં પરંતુ દર્શકોને પણ ફાયદો થશે.
તેમણે કહ્યું, "BCCI અને અમારી IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે કે શું આપણે માર્ચના અંત કરતાં થોડી વહેલી ટુર્નામેન્ટ શરૂ કરી શકીએ છીએ. આ હવે અમારો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય છે."
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