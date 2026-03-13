ETV Bharat / sports

આ મુદ્દાની IPL પર....અબરાર અહેમદને લઈને BCCI એ આપ્યું મોટું નિવેદન બહાર પાડ્યું

સનરાઇઝર્સ લીડ્સ ટીમે ધ હંડ્રેડ હરાજીમાં પાકિસ્તાની બોલર અબરાર અહેમદને ખરીધ્યો છે. BBCI એ પહેલીવાર આ બાબતે નિવેદન બહાર પાડ્યું છે.

રાજીવ શુક્લા અને અબરાર અહેમદ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 13, 2026 at 5:29 PM IST

BCCI ON ABRAR AHMED BOUGHT: સનરાઇઝર્સ લીડ્સ ટીમે 'ધ હંડ્રેડ'ની નવી સીઝન માટે પાકિસ્તાની સ્ટાર ખેલાડી અબરાર અહેમદને ખરીધ્યો છે. આ પગલાથી ભારતમાં એક મોટો વિવાદ થયો છે. સોશિયલ મીડિયા પર, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો કાવ્યા મારનને ભારે ટ્રોલ કરી રહ્યા છે. જ્યારે IPLમાં સનરાઇઝર્સ ટીમની કેપ્ટનશીપ ઓસ્ટ્રેલિયાના પેટ કમિન્સ પાસે છે, ત્યારે ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં જ 'બોયકોટ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ' હેશટેગ ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યો હતો. BCCI એ હવે આખરે આ સમગ્ર મામલા અંગે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે બોર્ડના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ શું કહ્યું.

રાજીવ શુક્લાએ આ મુદ્દે શું કહ્યું?

BCCI ના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાના મતે, આ મુદ્દાની IPL પર કોઈ અસર નહીં પડે. મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું, "અમારા IPLમાં આવું કંઈ નથી. અમે બહારની લીગ અંગે કંઈ કરી શકતા નથી. અમારું અધિકારક્ષેત્ર ફક્ત IPL સુધી જ છે. કોઈ બહારની લીગમાં શું કરી રહ્યું છે તેમાં આપણે કેવી રીતે દખલ કરી શકીએ? તે સંપૂર્ણપણે તેમના પર નિર્ભર છે કે તેઓ શું કરે છે. IPLમાં આવો કોઈ ખેલાડી નથી."

સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો SRH ને ટ્રોલ કરે છે

અબરાર 'ધ હંડ્રેડ' ટુર્નામેન્ટમાં ભારતીય માલિકીની ટીમ દ્વારા હસ્તગત કરાયેલો પહેલો પાકિસ્તાની ખેલાડી છે. SRH ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને US$ 255,000 - ભારતીય ચલણમાં આશરે ₹2.3 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. સનરાઇઝર્સ ફ્રેન્ચાઇઝ હાલમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીને સાઇન કરવા બદલ ભારતમાં ક્રિકેટ ચાહકો તરફથી ટ્રોલનો સામનો કરી રહી છે. ચાહકોના મતે, ટીમના માલિક, કાવ્યા મારનનો પાકિસ્તાની ખેલાડીને હસ્તગત કરવાનો નિર્ણય રાષ્ટ્રની લાગણીઓની વિરુદ્ધ છે. પરિણામે, હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે ફ્રેન્ચાઇઝ અબરાર અહેમદને રિલીઝ કરશે કે નહીં.

IPL 2026 28 માર્ચથી શરૂ થશે

IPL ની 2026 આવૃત્તિ 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે. આ ભારતીય ફ્રેન્ચાઇઝી લીગમાં એક પણ પાકિસ્તાની ખેલાડી ભાગ લેતો નથી. પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ ફક્ત એક જ સીઝનમાં રમ્યા હતા 2008 માં, ત્યારબાદ તેમના ભાગ લેવા પર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો હતો. આગામી સીઝનનું શેડ્યૂલ બે તબક્કામાં જાહેર કરવામાં આવશે. પ્રથમ 20 મેચનું શેડ્યૂલ પહેલાથી જ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. શરૂઆતની મેચ RCB અને સનરાઇઝર્સ વચ્ચે બેંગલુરુના ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. પ્રથમ તબક્કામાં, દરેક ટીમ ચાર-ચાર મેચ રમશે. ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, આ સીઝનની અંતિમ મેચ 31 મેના રોજ રમવાની છે.

