ટીમ ઈન્ડિયાએ મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો કેમ ઇનકાર કર્યો? જાણો BCCIએ શું કહ્યું...
એશિયા કપનો ખિતાબ જીત્યા પછી ભારતીય મહિલા ટીમે વાસ્તવમાં ટ્રોફી સ્વીકારવાનો કેમ ઇનકાર કર્યો? BCCIએ પોતે જ તેનો જવાબ આપ્યો છે....
Published : September 14, 2026 at 1:57 PM IST
WOMENS ASIA CUP 2026 FINAL: રવિવારે રાત્રે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા ફાઇનલમાં શ્રીલંકાને કારમી હાર આપીને 'મહિલા એશિયા કપ 2026'નું ટાઇટલ જીતી લીધું. જોકે, ટીમ ઈન્ડિયા ચેમ્પિયન બની હોવા છતાં, પુરુષોની ટીમની જેમ જ મહિલા ટીમે પણ ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો, જેના કારણે આ ઘટના અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. મેચ બાદ, બીસીસીઆઈ (BCCI)ના સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ પોતે સ્પષ્ટતા કરી કે, હરમનપ્રીત કૌર અને તેની ટીમે શા માટે ટ્રોફી સ્વીકારી ન હતી.
શ્રીલંકાને હરાવીને ભારતીય ટીમ 8મી વખત ચેમ્પિયન બની
મહિલા એશિયા કપ 2026માં પોતાની જીતનો સિલસિલો જાળવી રાખીને ટીમ ઈન્ડિયાએ ખિતાબ જીતી લીધો. શ્રીલંકા સામેની ફાઈનલ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. ઓપનર્સ સ્મૃતિ મંધાના (59) અને શેફાલી વર્મા (68)ની અડધી સદીની મદદથી ભારતીય ટીમે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 183 રન બનાવ્યા. જવાબમાં શ્રીલંકાની ટીમ માત્ર 111 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ, જેના પરિણામે ભારતે ફાઈનલ મેચ 72 રનથી જીતીને ટ્રોફી પોતાના નામે કરી.
📸📸— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
A picture-perfect moment to cap off a successful and unbeaten #WomensAsiaCup campaign 🏆#TeamIndia | #INDvSL pic.twitter.com/gzmoDKtUL9
ટીમ ઈન્ડિયાએ ટ્રોફી સ્વીકારી નહીં
2026 મહિલા એશિયા કપની ફાઈનલ મેચ જીત્યા બાદ, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. હરમનપ્રીત કૌર અને તેની ટીમ દ્વારા ટ્રોફી ન લેવાના નિર્ણયને કારણે ક્રિકેટ જગતમાં નવી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ હતી. જોકે, મેચ બાદ BCCIના સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ આ બાબતે સ્પષ્ટતા કરી હતી અને મહિલા ટીમની આ કાર્યવાહી પાછળનું કારણ સમજાવ્યું હતું.
Mohsin Naqvi crossed all limits of shamelessness. He knew that Devajit Saikia and Rajiv Shukla were talking to Team India about not accepting the trophy from him, yet he still went and stood on the podium and shamelessly kept looking at the Indian team.😭🙏🤡 pic.twitter.com/ec8sQvvCXw— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 13, 2026
દેવજીત સૈકિયાએ શું કહ્યું?
મેચ પૂરી થયા બાદ, દેવજીત સૈકિયાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરવાનો નિર્ણય ગયા વર્ષે પુરુષોની ટીમ દ્વારા લેવામાં આવેલા વલણ પ્રત્યે એકતા દર્શાવવા માટે લેવામાં આવ્યો હતો. મેચ પછી IANS સાથે વાત કરતા જેમ કે *સ્પોર્ટસ્ટાર* દ્વારા અહેવાલ આપવામાં આવ્યો છે. સૈકિયાએ કહ્યું, "દોઢ વર્ષ પહેલાં અમારી પુરુષોની ટીમે એશિયા કપ જીત્યો હતો, અને ત્યારબાદ એપ્રિલ 2025માં પહલગામની ઘટના બાદ સમગ્ર પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ હતી. પરિણામે, નાગરિકો તરફથી એવું દબાણ હતું કે અમે પાડોશી દેશ સાથે કોઈ સંબંધ ન રાખીએ કે તેમની સામે ક્રિકેટ ન રમીએ. જોકે, અમારી સરકારની નીતિ મુજબ બહુ-રાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં દરેક દેશ સામે રમવું ફરજિયાત છે..."
Watch: On Indian women's cricket team did not accept the Women's Asia Cup trophy from ACC Chair Mohsin Naqvi, BCCI Secretary Devajit Saikia says, " trophy is a controversial thing in the asia cup, our men's team won the asia cup a year and a half ago. and our whole situation,… pic.twitter.com/2p5Q6bqS4L— IANS (@ians_india) September 13, 2026
"પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે અમે અમારા પર લાદવામાં આવેલી દરેક શરત સ્વીકારી લઈશું. અમારી ટીમનો સંઘર્ષ હજુ ચાલુ છે. જે મુખ્ય નેતા આપણા દેશના હિતોની વિરુદ્ધ કામ કરી રહ્યા છે, તેમના હાથે ટ્રોફી સ્વીકારવી અમને મંજૂર નથી. ગયા વર્ષે મહિલા ટીમે પુરુષ ટીમનાં નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું હતું."
"આ બાબતની અમારી ટીમના પ્રદર્શન પર કોઈ અસર પડતી નથી. અમે અમારી તમામ મેચોમાં પ્રભુત્વપૂર્ણ રીતે વિજય મેળવ્યો છે. ભારતમાં મહિલા ક્રિકેટ નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી રહ્યું છે અને આનાથી મોટો પુરાવો બીજો કયો હોઈ શકે? અમારી સમગ્ર યોજના ૨૦૨૬ ICC T20 વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે."
આ પણ વાંચો: