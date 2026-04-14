જો ક્યારેય આવું થશે, તો વૈભવ સૂર્યવંશી સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડી નાખશે
વૈભવ સૂર્યવંશી દિગ્ગજ ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડવાની નજીક છે.
Published : April 14, 2026 at 8:41 PM IST
VAIBHAV SOORYAVANSHI: યુવા સેન્સેશન વૈભવ સૂર્યવંશી હાલમાં પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે. તે હાલમાં ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં પોતાની બેટિંગ કુશળતા બતાવી રહ્યો છે. હવે, તે ઇતિહાસના પાનામાં પોતાનું નામ અંકિત કરવાની કગાર પર છે. જો આવું થાય, તો તે સચિન તેંડુલકર દ્વારા બનાવેલ રેકોર્ડ તોડી નાખશે.
અહેવાલો ફેલાઈ રહ્યા છે કે, વૈભવ સૂર્યવંશીને આગામી આયર્લેન્ડ પ્રવાસ માટે T20 ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવશે. જો આવું થાય, તો તે ભારતીય રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે ડેબ્યૂ કરનાર સૌથી નાની ઉંમરના ખેલાડી તરીકે એક નવો રેકોર્ડ બનાવશે.
સચિનનો રેકોર્ડ તૂટી શકે છે: જો વૈભવ આયર્લેન્ડ સામે રાષ્ટ્રીય ટીમમાં ડેબ્યૂ કરે છે, તો તે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ હશે. સચિન તેંડુલકર (16 વર્ષ અને 205 દિવસ) હાલમાં ભારત માટે ડેબ્યૂ કરનાર સૌથી નાની ઉંમરના પુરુષ ખેલાડીનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. જો 15 વર્ષનો વૈભવ ટીમમાં જોડાય છે, તો તે ભારતનો સૌથી નાની ઉંમરનો આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર બનશે.
🔴 VAIBHAV SURYAVANSHI IN TEAM INDIA 🔴— Sam (@Cricsam01) April 14, 2026
- Vaibhav Suryavanshi is likely to be selected for the T20I series against Ireland. [Devendra Pandey]
જૂનમાં આયર્લેન્ડ પ્રવાસ: ટીમ ઇન્ડિયા IPL સમાપ્ત થયાના થોડા દિવસો પછી જ આયર્લેન્ડનો પ્રવાસ કરશે. BCCI એ આ પ્રવાસનું શેડ્યૂલ પહેલાથી જ જાહેર કરી દીધું છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી, વૈભવને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સામેલ કરવા માટે માંગ કરવામાં આવી રહી છે. આયર્લેન્ડ સામેની શ્રેણી માટે ટીમની સત્તાવાર જાહેરાત હજુ બાકી છે. જોકે, ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના એક અહેવાલ મુજબ, આ પ્રવાસ માટે વૈભવનો શોર્ટલિસ્ટમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આયર્લેન્ડ માટે ભારતીય ટીમમાં વૈભવનું સ્થાન લગભગ નિશ્ચિત છે. અંડર-19 ક્રિકેટ અને IPLમાં તેની નિર્ભય બેટિંગ શૈલીએ પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. પસંદગીકારો તેના પ્રદર્શનથી સંતુષ્ટ છે. વૈભવે તાજેતરમાં 15 વર્ષના પાત્રતા માપદંડ પણ પૂર્ણ કર્યા છે.
જો તે આયર્લેન્ડમાં સારું પ્રદર્શન કરે છે, તો તેને ઝિમ્બાબ્વે સામેની શ્રેણી માટે પણ પસંદ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. નોંધનીય છે કે BCCI ટ્રેઝરર અને IPL પ્રમુખ અરુણ ધુમલે તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર વૈભવને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સામેલ કરવાની હિમાયત કરી હતી.
IPLમાં વૈભવનું પ્રદર્શન: વૈભવ વર્તમાન IPLમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. અત્યાર સુધી તેણે રમેલી પાંચ મેચોમાં, તેણે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે 26 બોલમાં 78 રન, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે 17 બોલમાં 52 રન, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે 14 બોલમાં 39 રન અને ટાઇટન્સ સામે 31 રન બનાવ્યા છે. રન બનાવવા ઉપરાંત, તેણે જસપ્રીત બુમરાહ અને જોશ હેઝલવુડ જેવા સ્ટાર બોલરો સામે પણ નિર્ભયતાથી પ્રદર્શન કર્યું છે.
