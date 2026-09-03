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રોહિત શર્મા અંગે BCCIનું મોટું નિવેદન, મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર ગેરહાજર રહ્યા

બીસીસીઆઈના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ રોહિત શર્મા વિશે કહ્યું છે કે તે સારું રમી રહ્યો છે અને ઇન્ટરનેટ પર ફરતા અહેવાલો પર ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી.

રોહિત શર્મા
રોહિત શર્મા (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 7:47 PM IST

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BCCI MITTING: આજે BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાના નેતૃત્વમાં એક સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી અને તેમાં ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને શ્રેયસ ઐયર હાજર રહ્યા હતા. ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને એનસીએના વડા વીવીએસ લક્ષ્મણ પણ આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા જોકે, મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર બેઠકમાં હાજર રહ્યા ન હતા. ત્યારબાદ મીડિયા સાથે વાત કરતા, દેવજીત સૈકિયાએ રોહિત શર્મા અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું; અસરકારક રીતે, તેમણે રોહિતની નિવૃત્તિ અથવા ટીમ ઈન્ડિયાની ભાવિ યોજનાઓમાંથી તેને બાકાત રાખવા અંગેની બધી અટકળોનો અંત લાવ્યો. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે રોહિત ક્યાંય જઈ રહ્યો નથી અને તે ODI ટીમનો ભાગ રહેશે.

BCCI સેક્રેટરી કહે છે કે રોહિત શર્મા વિશે શું કહ્યું?

છેલ્લા કેટલાક સમયથી રોહિત શર્મા વિશે સતત ચર્ચા ચાલી રહી છે. તેમની નિવૃત્તિ અંગે અટકળો ચાલી રહી હતી, પરંતુ હવે એવું લાગે છે કે આ ચર્ચા શાંત થઈ જશે. બીસીસીઆઈની બેઠક બાદ, સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ સ્પષ્ટતા કરી કે રોહિત શર્મા સારું રમી રહ્યો છે અને ઇન્ટરનેટ પર ફરતા અહેવાલોને અવગણવા જોઈએ. જોકે સૈકિયાએ રોહિતના ભવિષ્ય વિશે સ્પષ્ટ રીતે વાત કરી ન હતી, તેમની ટિપ્પણી સૂચવે છે કે ભૂતપૂર્વ કેપ્ટનનું પદ હાલમાં સુરક્ષિત છે; જો તે સારું પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખે છે, તો તેની કારકિર્દી આવતા વર્ષે યોજાનાર ODI વર્લ્ડ કપ સુધી સરળતાથી લંબાઈ શકે છે.

મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર બેઠકમાં ગેરહાજર

દરમિયાન, મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર બેઠકમાં હાજર રહ્યા ન હતા; તેઓ વર્ચ્યુઅલી પણ જોડાયા ન હતા. ભારતીય ક્રિકેટ સંબંધિત આટલી મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં તેઓ કેમ ગેરહાજર રહ્યા તે આશ્ચર્યજનક છે. જ્યારે દેવજીત સૈકિયાને આ વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે આ બેઠક અચાનક ગોઠવવામાં આવી હતી, અને અગરકર વ્યક્તિગત કારણોસર હાજર રહી શક્યા નહીં. જોકે, આ ખુલાસો કોઈને પણ વિશ્વાસપાત્ર નથી.

સચિવે ક્રિકેટ ડિરેક્ટરની નિમણૂકને નકારી કાઢી

દરમિયાન, એવી અટકળો ચાલી રહી હતી કે BCCI ક્રિકેટ ડિરેક્ટરની નિમણૂક કરી શકે છે, પરંતુ સચિવે આવી કોઈ નિમણૂકની શક્યતાને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢી છે. મીડિયાએ શુભમન ગિલ અને શ્રેયસ ઐયરને પણ પૂછપરછ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેઓ કોઈ જવાબ આપ્યા વિના ચાલ્યા ગયા. તેમના આગમન અને વિદાયના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે.

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