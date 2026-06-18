BCCIએ IPL 2027ની તારીખોને લઇને આપ્યું મોટું નિવેદન, જાણો ક્યારથી શરૂ થશે ક્રિકેટનો તહેવાર
ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ IPLની આગામી સીઝન 10 માર્ચથી 15 મે વચ્ચે રમાડવા પર વિચાર કરી રહ્યું છે. amid heat concerns: Devajit Saikia
Published : June 18, 2026 at 3:48 PM IST
BCCI ON IPL 2027: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની આગામી સીઝનને લઇને ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ (BCCI)એ મોટો ઇશારો કર્યો છે. પહેલા રિપોર્ટ હતા કે બોર્ડ IPL 2027 માટે બીજી કોઇ વિન્ડો શોધી રહ્યું છે. એવા પણ મીડિયા અહેવાલ હતા કે આવતા વર્ષથી IPL મેચની સંખ્યા 74થી વધારીને 94 કરી દેવામાં આવશે.
હવે આ બન્ને રિપોર્ટ્સ પર BCCIના સચિવ દેવજીત સાયકિયાએ મોટું નિવેદન આપ્યું છે, તેમણે PTIને જણાવ્યું કે બોર્ડ દેશના મોટાભાગમાં મે મહિનામાં પડતી ભીષણ ગરમીથી બચવા માટે IPL 2027ને 10 માર્ચથી 15 મે સુધી આયોજન કરવા પર વિચાર કરી રહ્યું છે. આ સાથે તેમણે એવી પણ સ્પષ્ટતા કરી કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વ્યસ્ત કાર્યક્રમને જોતા મેચની સંખ્યા 74 જ રહેશે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે IPL માર્ચના અંતિમ અઠવાડિયામાં શરૂ થાય છે અને મેના અંત સુધી રમાય છે. IPLની ગત સિઝન 28 માર્ચે શરૂ થઇ હતી અને 31 મે સુધી રમાઇ હતી પરંતુ આવતા વર્ષથી બોર્ડ ટૂર્નામેન્ટને બે અઠવાડિયા પહેલા શરૂ કરવા પર વિચાર કરી રહ્યું છે, તેની પાછળનું કારણ જણાવતા બોર્ડે કહ્યું કે મે મહિનામાં ભીષણ ગરમી અને ટૂર્નામેન્ટના અંતિમ તબક્કામાં ચોમાસાથી બચવાનું છે.
VIDEO | BCCI secretary Devajit Saikia says IPL could start as early as March 10 and finish by May 15 from next season to avoid adverse weather during the business end of the tournament. No plans, however, to expand the IPL beyond its current 74 matches due to international… pic.twitter.com/zxjHJoGWE4— Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2026
દેવજીત સાયકિયાએ જણાવ્યું કે IPL મેચ દરમિયાન ભારતના ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભાગમાં ભીષણ ગરમીને લઇને ખેલાડીઓની સાથે સાથે ફેન્સની પણ ફરિયાદો મળી છે. કારણ કે તમામ ખેલાડી આટલી ગરમ પરિસ્થિતિઓમાં રમવા ટેવાયેલા નથી. IPLને જલદી શરૂ કરવાથી ખેલાડી જ નહીં પણ દર્શકોને પણ ફાયદો થશે.
BCCIના સચિવે જણાવ્યું કે, 'BCCIની સાથે સાથે અમારી IPL સંચાલન પરિષદમાં પણ આ વાતને લઇને ચર્ચા ચાલી રહી છે કે શું આપણે ટૂર્નામેન્ટને માર્ચના અંતની જગ્યાએ થોડી વહેલા શરૂ કરી શકીએ છીએ. આ હવે અમારૂ પ્રથમ લક્ષ્ય છે.'
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