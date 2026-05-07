IPL ફાઇનલ બેંગલુરુને બદલે અમદાવાદમાં કેમ યોજાઈ રહી છે? BCCI સેક્રેટરીનું ચોંકાવનારુ નિવેદન
IPL 2026 ની ફાઇનલ બેંગલુરુને બદલે અમદાવાદમાં યોજવાના નિર્ણય અંગે અટકળો ચાલી રહી હતી. હવે, BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ પોતે તેની પાછળનું કારણ જણાવ્યું છે.
Published : May 7, 2026 at 8:36 PM IST
IPL 2026 FINAL: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ તાજેતરમાં 2026 ના IPL પ્લેઓફનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) નું હોમ ગ્રાઉન્ડ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમને ફાઇનલ સહિત કોઈપણ પ્લેઓફ મેચ માટે હોસ્ટિંગ રાઇટ્સ ફાળવવામાં આવ્યા નથી. હવે, BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ બેંગ્લોરને ફાઇનલ મેચ માટે હોસ્ટિંગ રાઇટ્સ કેમ છીનવી લેવામાં આવ્યા તેનું કારણ જણાવ્યું છે.
અમદાવાદમાં રમાશે ફાઇનલ
IPL 2026 હવે તેના નિર્ણાયક તબક્કામાં પહોંચી ગયું છે, જ્યાં બધી ટીમો વચ્ચે પ્લેઓફ માટેની લડાઈ વધુને વધુ રસપ્રદ બની ગઈ છે. 70 લીગ રમતો પછી પ્લેઓફ મેચો રમાશે. નિયમો અનુસાર, IPL ફાઇનલ સામાન્ય રીતે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયનના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર યોજાય છે. પરિણામે, આ ઇવેન્ટના હોસ્ટિંગ અધિકારો બેંગલુરુના ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમને મળવા જોઈતા હતા. જોકે, BCCI એ ફાઇનલ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજવાનો નિર્ણય લીધો છે.
Guwahati, Assam: BCCI Secretary Devajit Saikia says, " the normal protocol, all state hosting associations get 15% of the total capacity for them as complimentary tickets. but we have come to know from various sources that during the hosting of the ipl league matches, karnataka… pic.twitter.com/tA8MTERFQo— IANS (@ians_india) May 7, 2026
IPL 2026 પ્લેઓફ શેડ્યૂલ:
- 26 મે – ક્વોલિફાયર 1 – હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ – ધર્મશાલા
- 27 મે – એલિમિનેટર – નવું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ – નવું ચંદીગઢ
- 29 મે – ક્વોલિફાયર 2 – નવું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ – નવું ચંદીગઢ
- 31 મે – ફાઇનલ – નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ – અમદાવાદ
ત્રણ શહેરોમાં પ્લેઓફ મેચો યોજાશે
આ વખતે, IPL પ્લેઓફ ત્રણ અલગ અલગ શહેરોમાં રમાશે. BCCI એ આને એક અપવાદરૂપ પરિસ્થિતિ ગણાવી છે. બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે, "ઓપરેશનલ અને લોજિસ્ટિકલ કારણોસર, IPL 2026 પ્લેઓફ આ સિઝનમાં ત્રણ સ્થળોએ યોજાશે." અગાઉની ફાઇનલ પણ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. તે મેચમાં, RCB એ પંજાબને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું. આનો અર્થ એ છે કે હવે તે નિશ્ચિત છે કે વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ સતત બીજી વખત ફાઇનલનું આયોજન કરશે.
ટિકિટની માંગ વધુ હોવાથી ફેરફાર
૨૦૨૬ના IPL પ્લેઓફ અને ફાઇનલ માટેના સ્થળોની પસંદગી અંગે ટિપ્પણી કરતા, BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે પ્રથમ પ્લેઓફ મેચ ધર્મશાળામાં યોજાશે. બીજી અને ત્રીજી મેચ ન્યૂ ચંદીગઢમાં રમાશે, જ્યારે ફાઇનલ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાશે. ગયા વર્ષે RCB ચેમ્પિયન હોવાથી, માનક પ્રોટોકોલ મુજબ એક પ્લેઓફ મેચ અને ફાઇનલ મેચ બેંગલુરુમાં યોજવી જોઈતી હતી. જોકે, ચોક્કસ કારણોસર, એક મેચ ન્યૂ ચંદીગઢ અને ફાઇનલ મેચ અમદાવાદ ખસેડવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. કર્ણાટક રાજ્ય ક્રિકેટ એસોસિએશને 15 ટકા ક્વોટા ઉપરાંત વધારાની 10,000 ટિકિટોની વિનંતી કરી હતી. આ વિનંતી IPL નિયમો અને ટિકિટ વિતરણ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોનું ઉલ્લંઘન કરતી હતી અને આ કારણોસર જ મેચના સ્થળો બદલવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
