ETV Bharat / sports

BCCI ની મોટી જાહેરાત, ટૂંક સમયમાં સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવશે

BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ IPL 2026 ના સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ અંગે એક મોટી અપડેટ આપી છે.

IPL TROPHY (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 26, 2026 at 2:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026: BCCI એ IPL ના 2026 એડિશન અંગે એક આશ્ચર્યજનક પગલું ભર્યું છે. જ્યારે BCCI સામાન્ય રીતે દર વર્ષે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાહેર કરે છે, આ વખતે તેઓએ તેમ ન કરવાનું પસંદ કર્યું છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે ફક્ત શરૂઆતની 20 મેચોનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. IPL ના બીજા તબક્કા અને નોકઆઉટ મેચોની તારીખો અને સ્થળો ક્યારે જાહેર કરવામાં આવશે તે અંગે દરેકના મનમાં એક પ્રશ્ન હતો. હવે, BCCI સચિવે સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ આપી છે કે સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ ક્યારે જાહેર કરવામાં આવશે.

BCCI એ મોટી કરી જાહેરાત

BCCI એ અગાઉ IPL 2026 ની પ્રથમ 20 મેચોનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું હતું. ચાહકો માટે ફક્ત 12 એપ્રિલ, 2026 સુધીનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ભારતીય ચૂંટણી પંચે હવે આસામ, પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી છે. પરિણામે, BCCI હવે IPL 2026 ની બાકીની 54 મેચોનું શેડ્યૂલ જાહેર કરવા માટે તૈયાર છે.

તાજેતરમાં TOI સાથે વાત કરતા, BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ IPL 2026 ના શેડ્યૂલ અંગે અપડેટ આપ્યું. તેમણે કહ્યું, "અમે આગામી થોડા દિવસોમાં IPL 2026 ની બાકીની મેચોનું શેડ્યૂલ જાહેર કરીશું." BCCI સેક્રેટરી દ્વારા કરવામાં આવેલી આ જાહેરાત સ્પષ્ટ કરે છે કે સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ એક અઠવાડિયામાં ચાહકો માટે ઉપલબ્ધ થશે.

રાજસ્થાન રોયલ્સ તેમના ઘરઆંગણાના મેચ ક્યાં રમશે?

વધુમાં, આગામી શેડ્યૂલ એક મહત્વપૂર્ણ પાસું એ છે કે રાજસ્થાન રોયલ્સ તેમના ઘરઆંગણાના મેચ ક્યાં રમશે. પ્રારંભિક શેડ્યૂલ મુજબ, રાજસ્થાનના ત્રણેય મેચ ગુવાહાટી, આસામમાં રમશે. જો કે, તે સ્પષ્ટ નથી કે બાકીની ચાર મેચ પણ ત્યાં જ રમાશે કે ટીમ તેમના ઘરઆંગણાના શહેર જયપુરમાં રમશે કે પછી તેઓ સંપૂર્ણપણે અલગ સ્ટેડિયમમાં રમશે. આ પ્રશ્નો હાલમાં અનુત્તરિત છે. ટુર્નામેન્ટની વાત કરીએ તો, તે સ્પષ્ટ છે કે તે 28 માર્ચથી શરૂ થશે અને ફાઇનલ મેચ 31 મેના રોજ રમાશે.

TAGGED:

IPL 2026 FULL SCHEDULE
BCCI
BCCI SECRETARY DEVAJIT SAIKIA
IPL NEWS
IPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.