શું બે નવી ટીમો IPLમાં જોડાશે? અટકળો વચ્ચે BCCI મોટું નિવેદન
બીસીસીઆઈના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ સ્પષ્ટતા કરી કે, આઈપીએલને 10 થી 12 ટીમો કરવા અંગે બોર્ડમાં કોઈ ચર્ચા થઈ નથી.
Published : November 11, 2026 at 8:30 PM IST
IPL 2027: બીસીસીઆઈએ IPLમાં બે નવી ટીમોના પ્રવેશ અંગે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓનો અંત લાવી દીધો છે. ક્રિકેટ ચાહકોને 2028 થી આઈપીએલમાં 10 ને બદલે 12 ટીમો જોવાની આશા હતી. જોકે, બીસીસીઆઈ સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે બોર્ડમાં હાલમાં આવી કોઈ વિચારણા ચાલી રહી નથી. આ મુદ્દા પર કોઈ ઔપચારિક જ નહીં, પણ અનૌપચારિક ચર્ચા પણ થઈ નથી.
દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યું કે, હાલમાં IPLમાં ટીમોની સંખ્યા વધારવાની કોઈ યોજના નથી. તેમણે 2028 થી 12 ટીમોની ટુર્નામેન્ટના અહેવાલોને માત્ર અટકળો ગણાવીને ફગાવી દીધા. PTI સાથે વાત કરતા, સૈકિયાએ કહ્યું, "અમે 2028 માં IPL ને 12 ટીમોની ટુર્નામેન્ટ બનાવવાની શક્યતા પર ઔપચારિક કે અનૌપચારિક રીતે ચર્ચા કરી નથી. તે હાલમાં અમારા રડાર પર નથી."
🔴NO 12-TEAM IPL, NO ₹150 CRORE PURSE! BCCI CLEARS THE AIR 🤯 - BCCI secretary Devajit Saikia has confirmed that there are no plans to increase the IPL from 10 to 12 teams for now. No decision has been taken to increase the team purse from ₹125 crore to ₹150 crore either. https://t.co/rEnx5cPA7M— Sam (@cricsam02) November 11, 2026
બોર્ડનું સંપૂર્ણ ધ્યાન 2027 IPL પર છે
BCCI સચિવે સ્પષ્ટતા કરી કે બોર્ડનું હાલનું ધ્યાન IPLની આગામી સીઝન પર છે, જે ટુર્નામેન્ટની 20મી આવૃત્તિ હશે. તેને ખાસ અને યાદગાર બનાવવા માટે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. તેમણે કહ્યું, "અમારું ધ્યાન 2027માં IPL પર છે, જે તેની 20મી આવૃત્તિ હશે. તે એક મોટી ઇવેન્ટ બનવા જઈ રહી છે. અમે હાલમાં તેના પર કામ કરી રહ્યા છીએ અને તેનાથી આગળ કંઈપણ વિચારી રહ્યા નથી." સૈકિયાએ ટીમોની સંખ્યામાં વધારા અંગે મીડિયા અહેવાલોનો પણ જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે આ અહેવાલો અટકળો પર આધારિત છે અને તેનો કોઈ આધાર નથી.
ખેલાડીઓના પર્સ વધારવા અંગે હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી
IPL 2027 મેગા ઓક્શન પહેલા, ફ્રેન્ચાઇઝ ખેલાડીઓના પર્સ ₹125 કરોડથી વધારીને ₹150 કરોડ કરવા અંગે ચર્ચા થઈ હતી. જોકે, સૈકિયાએ કહ્યું કે આ અંગે હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. તેમણે ઉમેર્યું કે આગામી હરાજી 16 ડિસેમ્બરે યોજાશે, પરંતુ તે મેગા ઓક્શન નહીં હોય. ખેલાડીઓના પર્સ વધારવાનો નિર્ણય આવતા વર્ષના મેગા ઓક્શન પછી જ લેવામાં આવશે.
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