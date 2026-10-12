IND vs SL વન-ડે મેચનું સ્થળ બદલાશે નહીં: BCCI સચિવ
બીસીસીઆઈના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ સ્થળ બદલવાના અહેવાલોને ફગાવી દીધા છે. તેમણે કહ્યું કે, 13 ડિસેમ્બરે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી વનડે દિલ્હીમાં જ રમાશે.
Published : October 12, 2026 at 7:39 PM IST
શ્રીલંકાની ટીમ ડિસેમ્બરમાં ભારતનો પ્રવાસ કરશે. બંને ટીમો ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમશે, ત્યારબાદ ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી રમશે. ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ 13 ડિસેમ્બરે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. એવા અહેવાલો હતા કે દિલ્હીમાં યોજાનારી પહેલી ODI અમદાવાદ ખસેડવામાં આવશે, પરંતુ BCCI એ હવે આ સમાચારને ખોટા ગણાવ્યા છે. તાજેતરમાં, ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી રમાઈ હતી.
આ સમગ્ર મામલે દેવજીત સૈકિયાએ શું કહ્યું?
BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે ODI મેચ દિલ્હીથી ખસેડવામાં આવી હોવાના સમાચાર સંપૂર્ણપણે ખોટા છે. BCCIએ આવો કોઈ નિર્ણય લીધો નથી. આ મેચ અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. સમાચાર એજન્સી ANIને ટાંકીને, દેવજીત સૈકિયાએ દિલ્હી ODI ને અમદાવાદ ખસેડવાના સમાચારને નકારી કાઢતા કહ્યું, "ભારત-શ્રીલંકા ODI મેચ અમદાવાદ ખસેડવાના સમાચાર સાચા નથી. BCCI એ આવો કોઈ નિર્ણય લીધો નથી. અમે મીડિયાને વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ સમયપત્રક અંગે અપડેટ્સ માટે BCCI ની સત્તાવાર પ્રેસ રિલીઝનો સંદર્ભ લે. દ્વિપક્ષીય શ્રેણીની મેચો નીતિ અનુસાર શહેરોમાં ફાળવવામાં આવે છે."
“Reports suggesting that the India–Sri Lanka ODI match scheduled in Delhi may be shifted to Ahmedabad are not accurate. There has been no such decision by the BCCI. We request media colleagues to kindly refer to official BCCI communications for any updates regarding the schedule. Further, it needs to be reiterated that bilateral matches are primarily allotted by following a standard policy." — Devajit Saikia Honorary Secretary, BCCI (File photo)— ANI (@ANI) October 12, 2026
મેચ ખસેડવાના અહેવાલો શા માટે હતા?
ભારત-શ્રીલંકા ODI મેચ દિલ્હીથી ખસેડવાના અહેવાલો ફરતા થયા હતા કારણ કે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં નવીનીકરણનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. આના ભાગ રૂપે, સ્ટેડિયમની પિચ, આઉટફિલ્ડ અને ડ્રેનેજ સિસ્ટમને સંપૂર્ણપણે આધુનિક બનાવવાના હતા. એવી ચર્ચા હતી કે આ કામને કારણે મેચને અન્ય કોઈ જગ્યાએ ખસેડી શકાય છે, પરંતુ BCCI એ આ બધા અહેવાલોને સંપૂર્ણપણે ખોટા ગણાવ્યા છે અને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે મેચ ફક્ત દિલ્હીમાં જ યોજાશે.
શ્રીલંકા પ્રવાસનો કાર્યક્રમ
શ્રીલંકાની ટીમ આ વર્ષે ડિસેમ્બરમાં ભારતનો પ્રવાસ કરશે, જેમાં પહેલી ODI મેચ 13 ડિસેમ્બરે દિલ્હીમાં રમાશે. ત્યારબાદ આગામી બે મેચ 16 ડિસેમ્બરે બેંગલુરુ અને 19 ડિસેમ્બરે અમદાવાદમાં રમાશે. આ ODI મેચ ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે ટીમને દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં 2027માં યોજાનાર ODI વર્લ્ડ કપ માટે ખેલાડીઓનું યોગ્ય સંયોજન વિકસાવવામાં મદદ કરશે. ત્યારબાદ, બંને ટીમો વચ્ચે પહેલી T20 મેચ 22 ડિસેમ્બરે રાજકોટમાં રમાશે, જ્યારે આગામી બે T20 મેચ 24 ડિસેમ્બરે કટક અને 27 ડિસેમ્બરે પુણેમાં રમાશે.
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