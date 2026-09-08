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ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં ફેરફાર, 'રોહિત' ના સ્થાને સૌરાસ્ટ્રના ખેલાડીનો સમાવેશ

BCCI એ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની અંડર-19 મલ્ટી-ડે શ્રેણી માટે પસંદ કરાયેલી ટીમમાં બે ખેલાડીઓનો સમાવેશ કર્યો છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં ફેરફાર
ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં ફેરફાર (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 3:25 PM IST

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INDIA U19 SQUADS: BCCI એ તાજેતરમાં ઉંમરની છેતરપિંડી માટે ખેલાડીઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, અને આ યાદીમાં એક ખેલાડીનો સમાવેશ થાય છે જે આગામી ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 શ્રેણીનો ભાગ હતો. તે ખેલાડી રોહિત છે, જે હવે રાજકોટ અને અમદાવાદમાં રમાનારી અંડર-19 શ્રેણીનો ભાગ નથી; પરિણામે, BCCI એ તેના સ્થાને નવા ખેલાડીની જાહેરાત કરી છે.

રોહિત પર ઉંમર છેતરપિંડી બદલ પ્રતિબંધ

BCCI એ બંગાળના લેગ સ્પિનર ​​રોહિત યાદવ પર ઉંમર છેતરપિંડી બદલ બે વર્ષનો પ્રતિબંધ લાદ્યો છે. રોહિતને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની આગામી ભારત અંડર-19 શ્રેણી માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ દસ્તાવેજ ચકાસણી પ્રક્રિયા દરમિયાન તેની ઉંમર અંગે વિસંગતતાઓ પ્રકાશમાં આવી હતી.

અહેવાલો અનુસાર, તેના કબજામાંથી ત્રણ જન્મ પ્રમાણપત્રો મળી આવ્યા હતા જેમાં અલગ અલગ જન્મ વર્ષ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે તેના આધાર રેકોર્ડમાં પણ અલગ અલગ જન્મ વર્ષ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. પરિણામે, BCCI એ તેને ઘરેલુ ક્રિકેટમાંથી બે વર્ષ માટે પ્રતિબંધિત કર્યો હતો. ઉંમર છેતરપિંડી અંગે બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવેલ આ કાર્યવાહી યુવા ક્રિકેટમાં નિષ્પક્ષતા જાળવવાની તેની કડક નીતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

BCCI એ નવા 2 ખેલાડીઓની જાહેરાત કરી

BCCI એ મંગળવારે સવારે એક પ્રેસ રિલીઝ દ્વારા રોહિત યાદવના સ્થાને ખેલાડીઓની જાહેરાત કરી. રિલીઝમાં જણાવાયું છે કે જુનિયર ક્રિકેટ કમિટીએ ભારતની અંડર-19 વન-ડે ટીમમાં રોહિત યાદવના સ્થાને સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશનના આર્યન સવાસાનીનું નામ આપ્યું છે, જ્યારે હરિયાણા ક્રિકેટ એસોસિએશનના તન્મય બલોડાને મલ્ટી-ડે ટીમમાં તેમના સ્થાને નામ આપવામાં આવ્યું છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રાજકોટ અને અમદાવાદમાં આગામી મેચો માટે ભારતની અંડર-19 ટીમમાં સ્થાન મેળવનાર રોહિતને ઉંમરની છેતરપિંડીના કારણે ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે.

વન-ડે મેચો માટે અપડેટ કરેલી ભારતની અંડર-19 ટીમ: લક્ષ્ય રાયચંદાની (C), યશબર્ધન ચૌહાણ (VC), રજત બઘેલ (WK), આર્યવીર સેહવાગ, વિ.કે. વિનીત, કુશાગ્ર ઓઝા, અર્જુન રાજપૂત, મનલ ચૌહાણ, અન્વય દ્રવિડ (WK), વી. યશવીર, શવિન વિનોદ, મોહિત ઉલવા, ચિગુરુપતિ વેંકટ, કાવ્યા પટેલ, આર્યન સવસાણી

બહુ-દિવસીય મેચો માટે અપડેટ કરેલી ભારતની અંડર-19 ટીમઃ યશબર્ધન ચૌહાણ (C), લક્ષ્ય રાયચંદાની (VC), સાગર વિર્ક, કુશાગ્ર ઓઝા, મનલ ચૌહાણ, કુશ પટેલ, માનવ ક્રિષ્ના (WK), અભિપ્રાય વિશ્વાસ (WK), ઈશાન ઓમ, અયાન અકરમ, પ્રણવ રાઘવેન્દ્ર, પ્રિયાંશુ સિંહ, મોહિત ઉલવા, આર્યન યાદવ, તન્મય બલોદા.

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INDIA U19 TEAM
અંડર 19 ભારતીય ટીમ
ક્રિકેટર ​​રોહિત યાદવ
આર્યન સવાસાની
INDIA U19 SQUADS

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