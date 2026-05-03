IPL 2026 ફાઇનલ અંગે મોટી 'ઘોષણા', BCCI એ પ્લેઓફ મેચો પર આપી મોટી અપડેટ

IPL 2026 ના પ્લેઓફ અને ફાઇનલની તારીખો અને સ્થળો અંગે કોઈ માહિતી બહાર આવી ન હતી. હવે, BCCI એ આ અંગે એક મોટી અપડેટ આપી.

IPL Playoff Venue Update (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 1:22 PM IST

IPL Playoff Venue Update: IPL 2026 માં, બધી ટીમોએ લગભગ 9-10 મેચ રમી છે. લીગ તબક્કાની મેચો હવે તેમના અંતિમ તબક્કામાં છે, છતાં પ્લેઓફ અંગે હજુ સુધી કોઈ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. સામાન્ય રીતે, પ્લેઓફ અને ફાઇનલ માટેની તારીખો અને સ્થળો સંપૂર્ણ IPL શેડ્યૂલ સાથે જાહેર કરવામાં આવે છે. જો કે, આ વખતે, BCCI એ ફક્ત લીગ તબક્કાનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું હતું. ચાહકોની નજર પ્લેઓફ અને ફાઇનલ પર ટકેલી છે. હવે, આ શેડ્યૂલ અંગે એક મોટી જાહેરાત આખરે કરવામાં આવી છે.

IPL 2026 પ્લેઓફ અંગે નવું અપડેટ

BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે 2026 IPL ના ફાઇનલ અથવા પ્લેઓફ અંગેની વ્યવસ્થા હજુ સુધી નક્કી કરવામાં આવી નથી. આ અંગે BCCI આગામી બે દિવસમાં નિર્ણય લેશે. ગયા વર્ષે, ફાઇનલ PBKS અને RCB વચ્ચે રમાઈ હતી; પરિણામે, આ બંને ટીમોના હોમ ગ્રાઉન્ડ પ્લેઓફનું આયોજન કરવા માટે સંભવતઃ પસંદ થઈ શકે છે.

લીગ સ્ટેજ મેચ ક્યારે સમાપ્ત થશે?

IPL 2026નો લીગ સ્ટેજ 28 માર્ચે શરૂ થયો હતો અને 24 મેના રોજ સમાપ્ત થશે. આ વર્ષે લીગ સ્ટેજ દરમિયાન કુલ 70 મેચ યોજાવાની છે, જેમાંથી અત્યાર સુધીમાં 44 મેચ રમાઈ ચૂકી છે.

પ્લેઓફ કયા સ્થળોએ યોજાઈ શકે છે?

PBKS નું હોમ ગ્રાઉન્ડ મુલ્લાનપુર છે, જ્યારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુનું હોમ ગ્રાઉન્ડ બેંગલુરુમાં છે. આ બંને ટીમો વચ્ચે ફાઇનલ ગયા વર્ષે રમાઈ હતી. પરિણામે, બીસીસીઆઈ પ્લેઓફ માટે આ બંને ટીમોના હોમ ગ્રાઉન્ડ પસંદ કરી શકે છે. વધુમાં, અમદાવાદમાં પણ મેચોનું આયોજન થઈ શકે છે, કારણ કે તે ભારતનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ છે.

IPL 2026 ની ફાઇનલ ક્યારે રમાશે?

BCCI એ હજુ સુધી IPL 2026 ની ફાઇનલ અંગે સત્તાવાર રીતે કંઈ જાહેર કર્યું નથી. જોકે, અહેવાલો અનુસાર, ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની વર્તમાન સીઝનની ફાઇનલ 31 મેના રોજ રમાશે.

હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર કોણ છે?

હાલમાં, IPL 2026 પોઈન્ટ ટેબલમાં, પંજાબ કિંગ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ ખૂબ જ ટોચ પર છે. બંને ટીમો ગયા વર્ષે ફાઇનલમાં રમી હતી, અને આ વર્ષે પણ તેઓ પોઈન્ટ ટેબલ પર પ્રભુત્વ જાળવી રાખે છે.

