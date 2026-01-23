બાંગ્લાદેશના નિર્ણય અંગે પૂછાયેલા પ્રશ્ન પર BCCI પ્રમુખની પ્રતિક્રિયા વાયરલ; જુઓ વિડિયો
બાંગ્લાદેશના નિર્ણય અંગે પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્ન પર BCCI પ્રમુખ મિથુન મનહાસની પ્રતિક્રિયા વાયરલ થઈ રહી છે.
Published : January 23, 2026 at 3:38 PM IST
રાયપુર: બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) એ ગુરુવાર, 22 જાન્યુઆરીના રોજ આગામી મહિને યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની ક્રિકેટ ટીમ ભારત મોકલવાનો ઇનકાર કરવાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો. આ બાબતે મીડિયાના પ્રશ્ન પર BCCI પ્રમુખ મિથુન મનહાસની પ્રતિક્રિયા હવે વાયરલ થઈ ગઈ છે.
BCCI પ્રમુખે શું કહ્યું?: ICC દ્વારા સ્થળ બદલવાની વિનંતી નકાર્યા બાદ બાંગ્લાદેશે ગુરુવારે ભારતમાં આગામી મહિને યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાની ક્રિકેટ ટીમ ન મોકલવાના પોતાના નિર્ણયનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. આજે સવારે રાયપુર પહોંચ્યા બાદ BCCI પ્રમુખ મિથુન મનહાસને આ બાબતે પૂછવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેમણે કહ્યું કે તેઓ ફક્ત ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેના બીજા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં હાજરી આપવા માટે આવ્યા હતા. 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની ટીમ ભારત મોકલવાનો ઇનકાર કરવાના બાંગ્લાદેશના નિર્ણય બાદ, BCCI, ખાસ કરીને મિથુન મનહાસે સંપૂર્ણ મૌન જાળવી રાખ્યું છે.
#WATCH | Chhattisgarh: BCCI President Mithun Manhas reaches Raipur airport.— ANI (@ANI) January 22, 2026
He says, " i have come here for the second t20 match between india and new zealand in raipur." pic.twitter.com/0RYAd9ji2k
સ્કોટલેન્ડને તક મળી શકે છે: બુધવાર, 21 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, ICC એ બાંગ્લાદેશને અલ્ટીમેટમ આપ્યું, જેમાં તેમને ખાતરી કરવાની જરૂર હતી કે કોઈ સુરક્ષા ખતરો નથી અને ટુર્નામેન્ટ શરૂ થવાના થોડા દિવસો પહેલા ફક્ત લોજિસ્ટિક કારણોસર તેમની ટીમ ભારત મોકલવી પડશે. આગામી T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ શરૂ થવાનો છે. ICC રેન્કિંગમાં આગામી શ્રેષ્ઠ ટીમ, સ્કોટલેન્ડ, બાંગ્લાદેશના ખસી ગયા પછી હવે ટુર્નામેન્ટમાં બાંગ્લાદેશનું સ્થાન લઈ શકે છે.
બાંગ્લાદેશ ભારત રમવા નહિ આવે: રાષ્ટ્રીય ટીમના ખેલાડીઓ સાથે પરામર્શ કર્યા પછી, બાંગ્લાદેશના રમતગમત સલાહકાર આસિફ નજરુલે જણાવ્યું હતું કે ICC ના સુરક્ષા મૂલ્યાંકનને નકારી કાઢવામાં આવ્યું છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ખેલાડીઓ, પત્રકારો અને સમર્થકોની સલામતી અંગેની ચિંતાઓનો હજુ સુધી ઉકેલ આવ્યો નથી. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે જો મેચ શ્રીલંકામાં ખસેડવામાં આવે તો બાંગ્લાદેશ રમવા માટે તૈયાર છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે નિર્ણય સરકારી સ્તરે લેવામાં આવ્યો હતો, દલીલ કરી હતી કે કોઈપણ સુરક્ષા ભંગના સંભવિત પરિણામો ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જવાના ખર્ચ કરતાં વધુ હશે.
