પાકિસ્તાન ભારત સાથે મેચ ન રમવા પર, BCCI ના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાનું મોટું નિવેદન

BCCI એ પાકિસ્તાન મુદ્દે ICC ના વલણને સમર્થન આપ્યું છે.

Published : February 2, 2026 at 5:37 PM IST

હૈદરાબાદ: T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામેની ગ્રુપ મેચનો બહિષ્કાર કરવાના પાકિસ્તાનના નિર્ણય પર ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. બોર્ડે આ મામલે ICCના વલણને સમર્થન આપ્યું છે અને કહ્યું છે કે તે ICC સાથે પરામર્શ કર્યા પછી જ વધુ ટિપ્પણી કરશે.

BCCI એ શું કહ્યું?

BCCI ના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ICC ટુર્નામેન્ટમાં રમતગમત પ્રત્યે ICC ના વલણ સાથે સંમત છે. ICC એ આ સમગ્ર વિવાદ પર એક મોટું નિવેદન જારી કર્યું છે, જેમાં રમતની ભાવનાને સંબોધવામાં આવી છે. "અમે ICC સાથે સંપૂર્ણપણે સંમત છીએ," તેમણે કહ્યું. "જ્યાં સુધી અમે ICC સાથે વાત નહીં કરીએ, ત્યાં સુધી BCCI આ બાબતે કોઈ ટિપ્પણી કરશે નહીં."

પાકિસ્તાનનો નિર્ણય

પાકિસ્તાની સરકારે રવિવારે તેના X એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "પાકિસ્તાનની ઇસ્લામિક રિપબ્લિક સરકાર પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમને ICC વર્લ્ડ T20 2026 માં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપે છે. જોકે, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ 15 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ભારત સામેની મેચમાં રમશે નહીં." એ પણ નોંધનીય છે કે પાકિસ્તાન સરકારે ભારત સામે ન રમવાના તેના નિર્ણય માટે કોઈ કારણ આપ્યું નથી.

ICC એ શું કહ્યું?

પાકિસ્તાનના નિર્ણય બાદ, ICC એ પણ એક પ્રેસ રિલીઝ જારી કરી જેમાં જવાબ આપવામાં આવ્યો હતો. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે, "પસંદગીયુક્ત ભાગીદારી વૈશ્વિક રમતગમતના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો સાથે અસંગત છે અને તે આશા રાખે છે કે PCB આગળનો રસ્તો શોધી કાઢશે જે તમામ હિસ્સેદારોના હિતોનું રક્ષણ કરે છે." ICC એ એમ પણ કહ્યું કે આ નિર્ણય પાકિસ્તાનને જ નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડશે, કારણ કે તે આ ઇવેન્ટના મુખ્ય લાભાર્થીઓમાંનો એક છે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભારત-પાકિસ્તાન મેચ

એ નોંધવું જોઈએ કે ભારત અને પાકિસ્તાનને T20 વર્લ્ડ કપના ગ્રુપ 1 માં યુએસએ, નેધરલેન્ડ્સ અને નામિબિયા સાથે મૂકવામાં આવ્યા છે. મેન ઇન બ્લુ 7 ફેબ્રુઆરીએ યુએસએ સામે તેમના વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરશે, અને પાકિસ્તાન સામેની તેમની મેચ 15 ફેબ્રુઆરીએ યોજાવાની છે. આ હવે વાદળછાયા છે.

T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન સામે ભારતનો શાનદાર રેકોર્ડ

એ પણ નોંધનીય છે કે ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાનનો ભારત સામે ખરાબ રેકોર્ડ છે. બંને ટીમો આ ઇવેન્ટમાં આઠ વખત એકબીજા સામે રમી છે, જેમાં ભારત સાત વખત જીત્યું છે અને પાકિસ્તાન એક વખત જીત્યું છે.

