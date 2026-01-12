ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશના રમવા અંગે BCCIનું મોટું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું....

ભારતમાં રમાનારી T20 વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમને લઈને હજુ પણ અનિશ્ચિતતા યથાવત છે.

બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 7:50 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને શ્રીલંકા 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થનારા T20 વર્લ્ડ કપનું સંયુક્ત આયોજન કરવા માટે તૈયાર છે. જોકે, મેગા ઇવેન્ટમાં ભાગ લેનાર 20 ટીમોમાંથી એક, બાંગ્લાદેશ, ભારતમાં તેની મેચો રમવાની શક્યતા હજુ પણ અસ્પષ્ટ છે, કારણ કે ICC એ હજુ સુધી બાંગ્લાદેશમાં સ્થળોની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી.

જોકે, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) એ ICC ને પત્ર લખીને સુરક્ષા ચિંતાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને બે પડોશી દેશો વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે તેની મેચો શ્રીલંકામાં સ્થાનાંતરિત કરવાની વિનંતી કરી હતી. BCB એ એમ પણ કહ્યું હતું કે તેને ICC તરફથી એક જવાબ મળ્યો છે, જેમાં ગવર્નિંગ કાઉન્સિલે તેમને ખાતરી આપી છે કે તેઓ આ બાબતની તપાસ કરી રહ્યા છે.

આ દરમિયાન, મીડિયા અહેવાલો પણ સામે આવ્યા છે કે ICC બાંગ્લાદેશની મેચો માટે વૈકલ્પિક સ્થળો પર વિચાર કરી રહ્યું છે, અને એવું લાગે છે કે બાંગ્લાદેશની મેચો કોલકાતા અને મુંબઈને બદલે ચેન્નાઈ અને તિરુવનંતપુરમમાં સ્થાનાંતરિત થઈ શકે છે. જોકે, BCCI સચિવે આ અહેવાલોને ફગાવી દીધા છે.

BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ ન્યૂઝ એજન્સી IANS ને જણાવ્યું હતું કે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડને બાંગ્લાદેશની T20 વર્લ્ડ કપ મેચોના સ્થળ ફેરફાર અંગે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ તરફથી કોઈ અપડેટ મળ્યું નથી, અને તે તેમના નિયંત્રણની બહાર છે, કારણ કે તે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) અને ICC વચ્ચે ચર્ચાનો વિષય છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ICC એ સંચાલક મંડળ છે; જો ICC સ્થળ ફેરફાર અંગે કોઈ નિર્ણય જણાવે છે, તો BCCI, યજમાન તરીકે, જરૂરી પગલાં લેશે. હાલમાં, અમારી પાસે આવી કોઈ માહિતી નથી.

T20 વર્લ્ડ કપના સમયપત્રક મુજબ, બાંગ્લાદેશ તેની બધી ગ્રુપ મેચ કોલકાતા અને મુંબઈ, ભારતમાં રમવાનું છે. તેઓ 17 ફેબ્રુઆરીએ નેપાળનો સામનો કરવા માટે મુંબઈ જતા પહેલા કોલકાતામાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ (7 ફેબ્રુઆરી), ઇટાલી (9 ફેબ્રુઆરી) અને ઇંગ્લેન્ડ (14 ફેબ્રુઆરી) સામે રમશે.

