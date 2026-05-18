BCCI હવે RTI ના દાયરામાં નથી, CIC એ પોતાનો નિર્ણય પલટ્યો

સેન્ટ્રલ ઇન્ફર્મેશન કમિશન (CIC) એ ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ને માહિતી અધિકાર (RTI) કાયદાના દાયરામાં લાવવાની માંગને ફગાવી દીધી છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 5:07 PM IST

BCCI અંગે એક મોટો અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ મામલો 2018નો છે, જ્યારે BCCIને RTI - માહિતી અધિકાર કાયદાના દાયરામાં લાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો હતો. હવે આ મુદ્દા પર એક નવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે BCCIને RTIના દાયરામાં લાવવું યોગ્ય રહેશે નહીં.

CIC એ અગાઉ BCCI અંગે આ ચુકાદો આપ્યો હતો

આ ઘટનાઓ 2018 ની છે, જ્યારે CIC - કેન્દ્રીય માહિતી પંચ - એ BCCI અંગે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો હતો. એવો ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હતો કે બોર્ડને માહિતી અધિકાર (RTI) કાયદાના દાયરામાં લાવવામાં આવશે. ચુકાદામાં જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું કે BCCI એક "જાહેર સત્તા" છે. તેમાં નોંધવામાં આવ્યું હતું કે BCCI ની ટીમ રાષ્ટ્ર - ભારત - નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે કારણ કે ખેલાડીઓની જર્સી પર દેશનું નામ લખેલું છે. વધુમાં, બોર્ડને સરકાર તરફથી એક યા બીજા સ્વરૂપમાં સહાય મળે છે. આ પહેલા, એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી જેમાં પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો: શું આ "ટીમ ઇન્ડિયા" છે કે "ટીમ BCCI"? બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, BCCI દ્વારા પસંદ કરાયેલી ટીમ ફક્ત બોર્ડની પોતાની ટીમ છે, કે તેને ભારતીય રાષ્ટ્રીય ટીમ તરીકે નિયુક્ત કરવી જોઈએ? આનો જવાબ આપતા, CIC એ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે BCCI એ જનતા પ્રત્યે જવાબદાર હોવું જોઈએ, કારણ કે તે સંપત્તિ એકઠી કરે છે.

કોર્ટના આદેશથી પુનર્વિચાર અને ચુકાદામાં ફેરફારની માંગ

જવાબમાં, BCCI એ જાળવી રાખ્યું હતું કે તે એક સ્વાયત્ત અને ખાનગી સંસ્થા છે. બોર્ડે આ ચુકાદા સામે ઔપચારિક રીતે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. પરિણામે, BCCI એ આ નિર્ણયને કોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. ગયા વર્ષે, મદ્રાસ હાઈકોર્ટે આ મામલો પાછો CIC ને સોંપ્યો હતો, જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના ચુકાદાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ મુદ્દા પર નવીનતમવિચારણા કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ નિર્દેશને અનુસરીને, આજે આ મામલે અંતિમ ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હતો. આજના ચુકાદામાં, માહિતી કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે BCCI RTI કાયદાની કલમ 2(h) હેઠળ "જાહેર સત્તા" નથી. તેથી, સંસ્થા કાયદાની જોગવાઈઓ હેઠળ માહિતી શેર કરવા માટે બંધાયેલી નથી.

જૂના ચુકાદાઓના આધાર પર લેવાયો નિર્ણય

તમારી માહિતી માટે, કમિશનર પી.આર. રમેશે પોતાના ચુકાદાને સમર્થન આપવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટના અનેક ભૂતકાળ અને સીમાચિહ્નરૂપ ચુકાદાઓનો ઉપયોગ કર્યો. એવું જોવા મળ્યું કે, સુપ્રીમ કોર્ટે BCCI માં પારદર્શિતા અને સુધારાઓની હિમાયત કરી હતી - ખાસ કરીને લોઢા સમિતિના માળખા હેઠળ - કોર્ટે હકીકતમાં BCCI ને 'જાહેર સત્તા' જાહેર કર્યું ન હતું.

રમતગમત મંત્રાલયમ પાસે આવી હતી RTI

આ મામલો મૂળરૂપે ભારતના રમતગમત મંત્રાલયને સુપરત કરાયેલ RTI (માહિતી અધિકાર) પ્રશ્ન પછી પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. તેના જવાબમાં, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, પ્રથમ, વિનંતી કરાયેલ ચોક્કસ માહિતી તેના કબજામાં નહોતી; અને બીજું, તે BCCI ને વિનંતી મોકલી શકતું ન હતું, કારણ કે BCCI RTI કાયદાના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતું નથી. આ વાતચીતને પગલે મામલો વધુ વકર્યો. આખરે, કમિશને સ્વીકાર્યું કે જ્યારે ઘણીવાર એવું કહેવામાં આવે છે કે સંસ્થાઓ સરકારી દેખરેખમાં વધુ અસરકારક રીતે કાર્ય કરે છે, BCCI નો ઇતિહાસ તેનાથી જુદો છે.

