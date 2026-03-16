BCCI નમન એવોર્ડ 2026માં ચમક્યા શુભમન ગિલ અને સ્મૃતિ મંધાના, જુઓ એવોર્ડ વિજેતાઓની સંપૂર્ણ યાદી
શુભમન ગિલ અને સ્મૃતિ મંધાના BCCI નમન એવોર્ડ 2026માં જોવા મળ્યા હતા. બંને ખેલાડીઓને શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટરનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો.
Published : March 16, 2026 at 1:03 PM IST
BCCI NAMAN AWARDS 2026: BCCI એ ભારતીય ક્રિકેટમાં ખેલાડીઓની ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિઓ અને યોગદાનની ઉજવણી કરવા માટે નવી દિલ્હીમાં પ્રતિષ્ઠિત નમન એવોર્ડ 2026નું આયોજન કર્યું હતું. આ એવોર્ડ સમારોહમાં ભારતીય ક્રિકેટના ખેલાડીઓ અને દિગ્ગજોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું જેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય, સ્થાનિક અને વય-જૂથ સ્તરે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ વર્ષના સમારોહમાં ભારતીય ક્રિકેટના ઘણા મોટા નામોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં વર્તમાન અને ભૂતપૂર્વ દિગ્ગજ ખેલાડીઓ અને ઉભરતા સ્ટાર્સનો સમાવેશ થાય છે.
BCCI તરફથી અનુભવીઓને મોટું સન્માન મળે છે
રોજર બિન્ની, રાહુલ દ્રવિડ અને મિતાલી રાજને કર્નલ સી.કે. નમન એવોર્ડ 2026. નાયડુ લાઇફટાઇમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ. BCCIનું આ એક મોટું સન્માન છે, જે ભારતીય ક્રિકેટમાં તેમના લાંબા અને શાનદાર યોગદાન માટે આપવામાં આવે છે.
A memorable evening celebrating the journey of Indian cricket by honouring the past, embracing the present and inspiring the future. Five ICC title winning teams together under one roof at the BCCI Naman Awards. Truly special👌Heartfelt congratulations to my dear friend Rahul…— VVS Laxman (@VVSLaxman281) March 15, 2026
શુભમન ગિલ અને સ્મૃતિ મંધાનાને ખાસ પુરસ્કાર
ભારતીય ટેસ્ટ અને ODI કેપ્ટન શુભમનને 2024-25 સીઝન માટે સર્વશ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર (પુરુષ) એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. આ સાથે જ મહિલા ક્રિકેટમાં સ્ટાર બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાનાને આ સન્માન મળ્યું છે. મંધાનાએ તેની કારકિર્દીમાં પાંચમી વખત આ પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર જીત્યો છે, જે તેની સાતત્ય અને ઉત્તમ પ્રદર્શન દર્શાવે છે.
A trailblazer in women’s cricket and an icon of the game ✨— BCCI (@BCCI) March 15, 2026
Her remarkable journey has inspired generations and elevated Indian women’s cricket to new heights 🇮🇳
Congratulations to #TeamIndia great Mithali Raj on being honoured with the 𝗕𝗖𝗖𝗜 𝗟𝗶𝗳𝗲 𝗧𝗶𝗺𝗲… pic.twitter.com/x0dxG55fwT
હર્ષિત રાણા અને શ્રી ચારણીને ડેબ્યુ એવોર્ડ
ભારતીય ઝડપી બોલર હર્ષિત રાણાને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ડેબ્યૂ માટે એવોર્ડ આપવામાં આવશે. શ્રી ચર્માઈને મહિલા વર્ગમાં આ સન્માન મળ્યું. જો કે, હર્ષિત રાણા ભારતની તાજેતરની ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની જીતનો ભાગ બની શક્યો ન હતો કારણ કે તે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણીમાં ઈજાને કારણે ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો.
1⃣8⃣0⃣0⃣ runs— BCCI (@BCCI) March 15, 2026
3⃣6⃣ matches
7⃣ centuries
Elegance, consistency and a year to remember ✨#TeamIndia vice-captain Smriti Mandhana bags the 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐞𝐫 – 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧 award for the 5⃣th time 🏆👏 1⃣8⃣0⃣0⃣ runs, 3⃣6⃣ matches, 7⃣ centuries
Rewarding all-round brilliance in domestic cricket for 2024-25 💪🏅— BCCI (@BCCI) March 15, 2026
Make way for the winners of the Lala Amarnath Award 👏#NamanAwards pic.twitter.com/oqzXiqD0qh
દીપ્તિ શર્મા અને આયુષ મ્હાત્રેનું પણ સન્માન કરાયું
ભારતીય મહિલા ટીમની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માને 2024-25 સિઝનમાં ભારતીય મહિલા ટીમ માટે સૌથી વધુ વિકેટ લેવા બદલ એવોર્ડ મળ્યો હતો. આ ઉપરાંત યુવા ખેલાડી આયુષ મ્હાત્રેને સ્થાનિક મર્યાદિત ઓવરના ક્રિકેટમાં તેના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માટે લાલા અમરનાથ એવોર્ડ (શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડર)થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો હતો. નમન એવોર્ડ્સ 2026નો આ સમારોહ ભારતીય ક્રિકેટની સિદ્ધિઓને સન્માનવા માટેનું એક મોટું પ્લેટફોર્મ બની ગયું, જ્યાં દિગ્ગજોની સાથે નવી પેઢીના ખેલાડીઓની પ્રતિભાની પણ પ્રશંસા કરવામાં આવી.
Performances to remember in the #RanjiTrophy 2024-25 season 🔝— BCCI (@BCCI) March 15, 2026
Here's a look at the winners of the Madhavrao Scindia Award 👌🙌#NamanAwards pic.twitter.com/V8qYpK1HQj
Promise 🤝 Performance 🏅— BCCI (@BCCI) March 15, 2026
Here's a look at the winners of the Jagmohan Dalmiya Trophy: Highest Wicket-Takers and Run-Getters in (U16) Vijay Merchant Trophy (Plate and Elite Groups) for 2024-25 👏#NamanAwards pic.twitter.com/vx3tPTkytx
BCCI નમન એવોર્ડ 2026ના વિજેતાઓની સંપૂર્ણ યાદી
- સીકે નાયડુ લાઈફટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ – રાહુલ દ્રવિડ
- સીકે નાયડુ લાઈફટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ – રોજર બિન્ની
- સીકે નાયડુ લાઈફટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ (મહિલા) - મિતાલી રાજ
- પોલી ઉમરીગર એવોર્ડ - શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર (પુરુષ), 2024-25 - શુભમન ગિલ
- શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર (મહિલા), 2024-25 - સ્મૃતિ મંધાના
- મહિલા ODI ઇન્ટરનેશનલ, 2024-25માં સૌથી વધુ રન બનાવનાર - સ્મૃતિ મંધાના
- મહિલા ODI ઈન્ટરનેશનલ, 2024-25માં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર - દીપ્તિ શર્મા
- બેસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ ડેબ્યુ (પુરુષ), 2024-25 - હર્ષિત રાણા
- બેસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ ડેબ્યુ (મહિલા), 2024-25 – શ્રી ચારણી
- BCCI ડોમેસ્ટિક ટુર્નામેન્ટમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન, 2024-25 – મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન
- ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં શ્રેષ્ઠ અમ્પાયર, 2023-24 - ઉલ્હાસ ગંધે
- માધવરાવ સિંધિયા પુરસ્કાર: રણજી ટ્રોફી 2024-25માં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર - એલિટ ગ્રુપ - હર્ષ દુબે (વિદર્ભ)
- માધવરાવ સિંધિયા એવોર્ડ: રણજી ટ્રોફી 2024-25માં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર – પ્લેટ ગ્રુપ – સુચિથ જે (નાગાલેન્ડ)
- માધવરાવ સિંધિયા એવોર્ડ: રણજી ટ્રોફી 2024-25માં સૌથી વધુ રન બનાવનાર – એલિટ ગ્રુપ – યશ રાઠોડ (વિદર્ભ)
- માધવરાવ સિંધિયા એવોર્ડ: રણજી ટ્રોફી 2024-25માં સૌથી વધુ રન બનાવનાર – પ્લેટ ગ્રુપ – સ્નેહલ કૌથંકર (ગોવા)
- સ્થાનિક મર્યાદિત-ઓવરની મેચોમાં શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડર માટે લાલા અમરનાથ એવોર્ડ, 2024-25 – આયુષ મ્હાત્રે (મુંબઈ)
- રણજી ટ્રોફી, 2024-25માં શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડર માટે લાલા અમરનાથ એવોર્ડ – હર્ષ દુબે (વિદર્ભ)
- જગમોહન દાલમિયા ટ્રોફી: શ્રેષ્ઠ મહિલા ક્રિકેટર (જુનિયર ડોમેસ્ટિક), 2024-25 - ઈરા જાધવ (મુંબઈ)
- જગમોહન દાલમિયા ટ્રોફી: શ્રેષ્ઠ મહિલા ક્રિકેટર (સિનિયર ડોમેસ્ટિક), 2024-25 - શફાલી વર્મા (હરિયાણા)
- જગમોહન દાલમિયા ટ્રોફી: (U16) વિજય મર્ચન્ટ ટ્રોફી 2024-25માં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર – એલિટ ગ્રુપ – યશવર્ધન સિંહ ચૌહાણ (મધ્યપ્રદેશ)
- જગમોહન દાલમિયા ટ્રોફી: (U16) વિજય મર્ચન્ટ ટ્રોફી 2024-25માં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર – પ્લેટ ગ્રૂપ – કિશન સરકાર (ત્રિપુરા)
- જગમોહન દાલમિયા ટ્રોફી: (U16) વિજય મર્ચન્ટ ટ્રોફી 2024-25માં સૌથી વધુ રન બનાવનાર – એલિટ ગ્રુપ – શાંતનુ સિંઘ (ઉત્તર પ્રદેશ)
- જગમોહન દાલમિયા ટ્રોફી: (U16) વિજય મર્ચન્ટ ટ્રોફી 2024-25માં સૌથી વધુ રન બનાવનાર - પ્લેટ ગ્રુપ - પ્રીતમ રાજ (બિહાર)
- M.A. ચિદમ્બરમ ટ્રોફી: (U19) કૂચ બિહાર ટ્રોફી 2024-25માં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર – એલિટ ગ્રુપ – હેમચુડેસન જે (તામિલનાડુ)
- M.A. ચિદમ્બરમ ટ્રોફી: (U19) કૂચ બિહાર ટ્રોફી 2024-25માં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર - પ્લેટ ગ્રુપ - અર્કજીત રોય (ત્રિપુરા)
- M.A. ચિદમ્બરમ ટ્રોફી: (U19) કૂચ બિહાર ટ્રોફી 2024-25માં સૌથી વધુ રન બનાવનાર – એલિટ ગ્રુપ – નિત્યા જે પંડ્યા (બરોડા)
- M.A. ચિદમ્બરમ ટ્રોફી: (U19) કૂચ બિહાર ટ્રોફી 2024-25માં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી - પ્લેટ ગ્રુપ - રાગવન રામામૂર્તિ (પુડુચેરી)
- M.A. ચિદમ્બરમ ટ્રોફી: (U23)માં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર સી.કે. નાયડુ ટ્રોફી 2024-25 - એલિટ ગ્રુપ - વિકી ઓસ્તવાલ (મહારાષ્ટ્ર)
- M.A. ચિદમ્બરમ ટ્રોફી: (U23) C. માં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર. નાયડુ ટ્રોફી 2024-25 - પ્લેટ ગ્રુપ - દીપજ્યોતિ સૈકિયા (આસામ)
- M.A. ચિદમ્બરમ ટ્રોફી: (U23) C.K. નાયડુ ટ્રોફી 2024-25માં સૌથી વધુ રન બનાવનાર - એલિટ ગ્રુપ - મેકનીલ એચએન (કર્ણાટક)
- M.A. ચિદમ્બરમ ટ્રોફી: (U23) C.K. નાયડુ ટ્રોફી 2024-25માં સૌથી વધુ રન બનાવનાર – પ્લેટ ગ્રૂપ – આર જશવંત શ્રીરામ (પુડુચેરી)
